YouTube confirma sus planes para ofrecer sus contenidos originales gratis

La noticia se adelantó el pasado noviembre y a falta de que la plataforma la ponga en práctica, Robert Kyncl, director de negocios de YouTube, se reafirma en lo dicho para que nadie se olvide: todos los contenidos originales de YouTube serán gratuitos y se financiarán a base de publicidad.

«Si bien todas las demás compañías de medios están compitiendo para poner su contenido detrás de muros de pago, nos dirigimos en la dirección opuesta al hacer que nuestro contenido original esté disponible de forma gratuita«, ha comentado el directivo en el evento anual Brandcast. Lo cual, por supuesto, se puede explicar de otra manera: la pobre oferta de contenidos originales y, por lo tanto, la presumible pobre acogida que han tenido, ha decantado la balanza en este sentido.

A saber, lo más destacado que ha lanzado la plataforma de vídeo de Google en términos clásicos ha sido el remake de Karate Kid, Cobra Kai, al que Kyncl otorga una tercera temporada; y las series de ciencia ficción Origin y Weird City. Lo demás, y hay bastante, ha pasado valga la redundancia, bastante desapercibido, sobre todo fuera de Estados Unidos.

De hecho, no solo va a cambiar el modelo de monetización, también el de los propios contenidos, y es que YouTube dejará un poco de lado las producciones clásicas -entendiendo por clásicas series y películas de ficción- para centrarse en lo que mejor les funciona: lo que hacen sus youtubers. Ahí es donde, dicen, invertirán la mayoría de capital.

Sin embargo, no van a prescindir de nada, sino a aumentar la oferta: de retransmisiones en directo de eventos deportivos en exclusiva como la Major League Baseball estadounidense, a experimentos del tipo «elige tu propia aventura» que Netflix ha puesto de moda últimamente con cosas como Black Mirror: Bandersnatch o la genial You vs. Wild; además de, como se ha comentado, poner más medios para que los youtubers sigan atrayendo al personal.

Cuántos anuncios habrá que tragarse para disfrutar de un capítulo de contenido original es otro cantar, pero viendo cómo se las gasta la televisión tradicional y la ingente base de usuarios de la que goza YouTube, no parece que vaya a suponer ningún problema. Las grandes producciones de cine y series, eso sí, las seguirán manteniendo las cadenas de vídeo bajo demanda actuales.

Tampoco hay que olvidar que la suscripción a YouTube Premium seguirá existiendo, dado que no se restringe a dar acceso a los contenidos originales, sino que permite ver todo YouTube sin publicidad, así como hacer uso de YouTube Music sin limitaciones.