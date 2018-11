Novedades VOD 46/18: ‘Origin’, la primera serie seria de YouTube Premium

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, como hemos repetido en otras ocasiones, de más sitios, siempre que haya algo que traer. Porque aquí lo recogemos casi todo, que no todo, de los principales servicios de streaming que llegan a España; pero solo de aquellos no atan al consumidor, con contadas excepciones. Con respecto a como se seleccionan los elementos destacados, pongamos como ejemplo al que encabeza la lista hoy.

Origin

Origin es, como se indica en el titular, la primera serie seria de YouTube Premium, el servicio de pago que el gigante de Internet lanzó a finales de junio. No es que Cobra Kai no tuviera su punto o que no tengan otras cosas en catálogo que quizás mereciera la pena ver, pero… Dirigida y producida por Paul W.S. Anderson (Resident Evil, Monster Hunter) y protagonizada entre muchos otros por Tom Felton (Harry Potter, The Flash) y Natalia Tena (Harry Potter, Game of Thrones), Origin es una serie de ciencia ficción que huele a sobado (mezcla de LOST, The 100…) desde el minuto uno, pero que aún así desprende cierto atractivo. Es por ello que la destacamos por encima de otros estrenos más solventes a priori: le damos el beneficio de la duda a YouTube. Un apunte: ninguna de las producciones originales de YouTube Premium está siendo doblada, solo subtituladas, y por lo general permiten ver un par de capítulos gratis.

La balada de Buster Scruggs

Vamos con Netflix, que como de costumbre es la que más y mejor cargada viene cada semana cuando de contenidos propios se trata. La balada de Buster Scruggs, la nueva película de los hermanos Coen (El gran Lebowski, Fargo, No es país para viejos), es buena muestra de ello. Esta antología del wéstern en formato largometraje salió del Festival de Venecia con el premio por el mejor guion y desde ayer está disponible para su visionado en la plataforma. En su reparto se cuentan nombres como Liam Neeson, James Franco, Brendan Gleeson o Saul Rubinek.

Narcos: México

Netflix también ha soltado esta semana lo nuevo de una de sus franquicias más populares, pero no te lleves a engaño: Narcos: México no es la cuarta temporada de la serie, sino la primera de su nueva etapa, con Diego Luna (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Michael Peña (Ant-Man) como protagonistas señalados. Por qué la cadena cercena unas cosas y estira otras como si fuesen chicle se deberá a los datos de audiencia que nunca comparten, es comprensible, pero al menos para quien escribe la propuesta ha perdido todo el interés que tuvo en su momento.

El método Kominsky

Tras el escaso éxito de Descolocados, el creador Chuck Lorre (Dos hombres y medio, The Big Bang Theory) regresa a Netflix con nueva serie bajo el brazo: El método Kominsky, al frente de la cual están dos veteranos del nivel de Michael Douglas y Alan Arkin. Comedia sentimentaloide que se extiende sobre un marco manido, pero alejado del formato sitcom que tan bien domina el creador americano. Aun así tiene pinta de entretenida.

Pero como suele ser habitual, Netflix ha estrenado esta semana otras producciones propias que quizás te interesen. A destacar:

Que el diablo te lleve , película indonesia de terror con un fuerte apartado visual.

, película indonesia de terror con un fuerte apartado visual. Cambio de princesa , película romántica navideña, moña y de molde mil veces repetido

, película romántica navideña, moña y de molde mil veces repetido El combatiente (Kriger), miniserie danesa de acción e investigaciones policiales.

(Kriger), miniserie danesa de acción e investigaciones policiales. Amigos caninos (Dogs), programa en el que varias personas cuentan su vida al lado de su mejor amigo.

(Dogs), programa en el que varias personas cuentan su vida al lado de su mejor amigo. She-Ra y las Princesas del Poder, serie de dibujos que retoma las aventuras de Masters del universo en clave empoderamiento femenino.

Otras novedades de terceros que podrán encontrar los suscriptores de Netflix incluyen películas como la asiática de acción BuyBust, las comedias románticas La proposición y Amigos de más, la nueva temporada de la serie de aventuras Chicos perdidos (Nowhere Boys) o el drama de época La reina Victoria.

La ciudad y la ciudad

Filmin vuelve a sorprender una semana más con el estreno de una serie en exclusiva: La ciudad y la ciudad, producción de BBC basada en la novela del autor británico China Miéville y protagonizada por David Morrissey (El Gobernador de The Walking Dead), cuya propuesta discurre entre los géneros policíaco y fantástico.

Filmin, de hecho, es una de las plataformas de vídeo bajo demanda que más material lanza, por lo general obras clásicas o de autor, pero también cosas muy frikis de las cuales han caído esta semana un par que merece la pena señalar:

El gato infernal (Tales from the Darkside: The Movie), antología de terror publicada en 1990 con guion de George A. Romero e historias de plumas tan célebres como las de Arthur Conan Doyle, Stephen King y Michael McDowell.

Monster Dog (Leviatán), coproducción ochentera hispano-estadounidnse de serie B protagonizada por Alice Cooper y rodadad casi íntegramente en Torrelodones (!).

Para los más nostálgicos, no obstante, Filmin ha reincorporado a su catálogo La princesa prometida, casualmente, en la misma semana en la que ha muerto William Goldman, el escritor de la novela en la que se basa y del guion de la propia película.

Sally4Ever

Terminamos la ronda con Sally4Ever, la nueva comedia exclusiva que estrena HBO y que al estilo de la gran mayoría de sus producciones, irán publicando capítulo tras capítulo a medida que se emite en su canal por cable en Estados Unidos.

Pero que no se diga que HBO no compite, justo en un semana en la que Amazon Primer Video no tiene nada interesante por ofrecer, y es que la hasta ahora meca de las series de culto estrena también La verdad, una serie de suspense española producida por Telecinco y emitida este año, que se puede ver gratis en Mitele… ¡Espabila HBO!