Lanzamientos: juegos y recomendaciones para septiembre 2019

Se acaba el verano, pero eso no implica que se nos acabe la diversión. Y es que para haceros más amena la vuelta de vacaciones y el reinicio de nuestras rutinas, las desarrolladoras y estudios han hecho coincidir una enorme cantidad de lanzamientos y estrenos para el mes de septiembre.

Como ya es costumbre, a continuación os dejamos el listado completo con los lanzamientos más remarcables para el próximo mes, ordenados por su orden de salida.

3 de septiembre

Catherine: Full Body

Comenzamos los lanzamientos con un juego de acción y puzles distinto a prácticamente todo lo que conocemos, centrado en una historia de amor, traición y un miedo al compromiso que deriva en una sucesión de horrores y pesadillas entre lo picante y lo siniestro. Presentada como una versión ampliada del juego original, contaremos nuevos gráficos y una jugabilidad mejorada, así como varios contenidos añadidos para la historia, y hasta 20 nuevos finales.

A diferencia de la entrega original en este caso Catherine: Full Body se estrenará como un juego exclusivo de PS4.



Torchlight 2

El galardonado RPG de Runic Games nos permitirá adentrarnos una vez más en este enorme mundo lleno de monstruos sedientos de sangre, tesoros tentadores y siniestros secretos. Sin embargo, se trata de un mero port a consolas, por lo que la campaña será la misma que la del juego original, contando tan sólo con algunos contenidos adicionales como una nueva mascota exclusiva y algunos aspectos especiales.

Como buen dungeon crawler, contaremos con una creación de mundos y escenarios aleatorios, además de un modo adicional de juego llamado Nueva Partida Plus, que nos permitirá «repetir» nuestra aventura aumentando una y otra vez su dificultad.

Torchlight 2 aterrizará en todas las consolas de la actual generación, con los lanzamientos para PS4, Xbox One y Nintendo Switch, donde próximamente tendremos el placer de poder analizarlo.



Spyro Reignited Trilogy

Estrenado ya en PS4 y Xbox One, el remaster de la trilogía completa del clásico Spyro the Dragon vuelve con más de 100 niveles de plataformas y acción, una importante mejora en los controles, y una impresionante puesta a punto gráfica en los lanzamientos de sus versiones para PC y Nintendo Switch.



Final Fantasy 8 Remastered

Y hablando de clásicos, Square Enix ha querido hacernos más amena la espera hasta el lanzamiento del nuevo Final Fantasy VII Remake con una versión remasterizada (que no nueva) de otra de las entregas más icónicas de su saga de juegos RPG.

Como uno de mis lanzamientos favoritos de este mes, Final Fantasy 8 Remastered estará pronto disponbile para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Children of Morta

Children of Morta es un juego de acción y rol de estilo dungeon crawler en el que dirigiremos a los Bergons, una extraordinaria familia de héroes cargada de defectos y virtudes, y por lo tanto, su propio estilo de combate. Sin embargo, uno de los mayores puntos fuertes de este juego es su estética pixel art dibujada a mano, que combinada con una animación y unas técnicas de iluminación modernas, le otorgan una belleza única.

Children of Morta estará disponible en exclusiva para PC y a través de Steam, donde ya se puede precomprar el juego con un pequeño descuento vigente hasta su fecha de lanzamiento.



5 de septiembre

Hyperforma

Se trata de un curioso juego arcade de habilidad basado en puzles, acompañado de la historia cautivadora sobre un explorador solitario que hace su viaje al ciberespacio de reliquias «Ancient Network», un artefacto de una civilización desaparecida del pasado, con la esperanza de revelar los secretos de sus maestros.

Tras un primer lanzamiento en iOS, ahora Hyperforma volverá a hacer su debut en exclusiva para la consola portátil Nintendo Switch.



River City Girls

Inédito hasta ahora en nuestro territorio, nos llega este juego derivado de la saga japonesa Kunio-kun, que al igual que su primera entrega, se basará en los clásicos arcade «beat ‘em up» en 2D y con un desarrollo lateral. Así pues, además de combinar el estilo anime con los gráficos píxel, en esta ocasión controlaremos y lucharemos junto a Kyoko y Misako, dos estudiantes de secundaria que deberán abrirse camino a golpes para rescatar a sus novios secuestrados.

River City Girlsestará disponible para PC a través de Steam, además de en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Ghost Recon Breakpoint (Beta)

Especialmente optimizada para PC, la próxima entrega de este shooter táctico en primera persona que nos trasladará a un clima de supervivencia contra un grupo de soldados de élite llamados Wolves.

De nuevo contaremos con una campaña cooperativa hasta cuatro jugadores, un renovado modo multijugador online competitivo (PvP), y un sistema de raids a través de un mundo abierto en el que la infiltración y el sigilo cobrarán un papel crucial.

Ghost Recon Breakponit, se estrenará el 4 de octubre, disponible en PC, PS4 y Xbox One, así como uno de los primeros lanzamientos de Google Stadia.



Green Hell

una lucha sofocante por la supervivencia en la selva amazónica en la no sólo podremos apreciar un deterioro de nuestras herramientas, sino que también contaremos con los efectos de la soledad , y el cansancio tanto de cuerpo como de mente de nuestro personaje. Y es que la naturaleza no será lo más amenazante de esta selva.

Actualmente disponible en PC a través de una fase de acceso temprano en Steam, pronto podremos disfrutar de la versión completa de este juego.



NBA 2K20

Otro año más 2K nos trae una nueva entrega de este juego de simulación y deportes centrado en la liga americana de baloncesto. Aunque este año podremos encontrar nuevas funciones y contenidos como los renovados modos MiCarrera y MiEquipo, que nos permitirán crear y desarrollar nuestra propia historia más allá de las canchas.

NBA 2K20 entrará como uno de los lanzamientos más completos de este mes, con presencia para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



WRC 8

En este título volveremos a tomar parte en la competición de deportes de motor más difícil e impredecible del mundo, donde pilotos, copilotos e incluso el personal técnico tendrán un papel para sacar lo mejor de estos coches. Pero no todo se quedará en el factor humano, y es que el rendimiento de los coches dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas.

Con unos requisitos mínimos bastante bajos para su versión de PC, el hecho de que WRC 8 se vaya a estrenar también en Nintendo Switch nos hace esperarnos un cierto downgrade en la calidad de sus lanzamientos en PS4 y Xbox One.



6 de septiembre

Creature in the Well

Nos encontramos con un dungeon crawler con toques de hack and slash inspirado en las clásicas arcades de pinball. Como la última unidad BOT-C restante, aventúrate en una montaña del desierto para restaurar el poder en una instalación antigua perseguida por una criatura desesperada.

Creature in the Well estará disponible para PC (sólo en Steam), Xbox One y Nintendo Switch, sin haber confirmado su posible llegada a PS4.



Monster Hunter World: Iceborne (DLC)

En este caso nos encontramos con una expansión descargable y no un juego completo, aunque la gran cantidad de contenidos que promete este DLC lo hacen digno de estar dentro de este listado de lanzamientos. Así pues, podremos encontrar nuevos tipos de armas (con sus movimientos y combos propios), una nueva zona con un ecosistema propio, varios monstruos nuevo y grandes cacerías, y un nuevo modo de dificultad denominado «rango maestro».

De igual manera que sucedió con el estreno del juego original, Monster Hunter World: Iceborn llegará primero para PS4 y Xbox One, retrasándose su estreno en PC hasta enero de 2020.

Gun Gun Pixies

La polémica estará servida sin duda por este peculiar shooter en tercera persona donde dos diminutas chicas del espacio llegan a la Tierra para infiltrarse en los dormitorios de las estudiantes para investigarlas y estudiar el comportamiento de los seres humanos. Sin embargo, más allá del estilo anime, este juego entra en el terreno semi-erótico, con alguna que otra escena ligeramente subida de tono.

Sorprende que, pese a esto último, el juego haya logrado hacerse un hueco hasta el mercado occidental, donde pronto estará disponible para PC y Nintendo Switch.



7 de septiembre

Nascar Heat 4

Quizás con un publico menor que otras entregas anuales, vuelve el videojuego oficial de la NASCAR, con una mejora de efectos gráficos y sonoros bastante positiva, así como una renovación de la interfaz de usuario. Así pues, en este nuevo título podremos competir en hasta 38 pistas reales sacadas de las tres Series Nacionales de NASCAR, además de en el Xtreme Dirt Tour.

Nascar Heat 4 estará disponible para PC (sólo a través de Steam), PS4 y Xbox One.

9 de septiembre

Unrailed

Una simple pero efectiva propuesta en forma de juego de habiliadad multijugador cooperativo, en el que deberemos colaborar con nuestros amigos y otros jugadores para tratar de construir una vía de tren segura a través de los interminables mundos generados de manera procedimental.

Unrailed llega como una exclusiva de PC, disponible a través de Steam.



10 de septiembre

eFootball PES 2020

Otro de los ya recurrentes será el Pro Evolution Soccer, que este año, además de un gran cambio entre sus licencias, también vendrá acompañado de un cambio de nombre. No obstante, se trata de la mejor entrega hasta la fecha, corrigiendo la mayoría de flaquezas presentes en el PES 2019, y añadiendo mejoras en la jugabilidad, los gráficos , y los modos de juego.

eFootball PES 2020 estará disponible para PC, PS4 y Xbox One, aunque destaca la ausencia de una versión para Nintendo Switch frente a su principal competidor.



Blasphemous

Un juego de acción y plataformas sin piedad que combina el ritmo rápido y el combate de un «hack-n-slash» con una narrativa profunda y evocadora, presentada explorando un universo enorme compuesto por niveles no lineales.

Blasphemous estará disponible para el completo de las principales plataformas, con presencia en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Gears 5

Tildado como uno de los lanzamientos más esperados del mes, esta nueva entrega continuaría como secuela del anterior Gears of War, que mostró un enfoque del juego más guiado por el factor táctico que por la acción desenfrenada de los primeros juegos.

En esta ocasión la protagonista será Kait, apostando por una vuelta a las raíces de la serie, mostrando un estilo gráfico y artístico más novedoso y arriesgado. Además, se tratará del primer juego de Gears of War que adoptará una estructura de mundo abierto además de los ya recurrentes modos de campaña en solitario y los modos cooperativo local y en línea.

Siguiendo con lo esperado, Gears 5 se estrenará en exclusiva para PC y Xbox One, manteniéndose así como una de las IP’s exclusivas de Microsoft.



GreedFall

Una de las experiencias de fantasía, rol y acción más completas de este este año. La posibilidad de variar entre los combates a tiempo real o estratégicos, la gran profundidad en las historias e interacciones con el resto de personajes y compañeros, y la enorme influencia de nuestras acciones en el desarrollo de todas las tramas nos hace pensar en los exitosos casos de Dragon Age y MAss Effect, esta vez ambientados en un mundo que mezcla la época medieval con la fantasía clásica y la magia.

GreedFall contará con unos requisitos y unos resultados gráficos bastante exigentes, por lo que sólo se estrenará en PC, PS4 y Xbox One.



Walking Dead: The Telltale Definitive Series

Después del fatídico desenlace del estudio encargado de estas aventuras gráficas basadas en el universo de los cómics homónimos, ha sido Skybound Games la que nos trae de vuelta este recopilatorio con las cuatro temporadas del juego, algunos contenidos descargables y otros DLC’s, que culminarán con más de 50 horas de juego.

De igual manera que ya lo hicieron los juegos originales, Walking Dead: The Telltale Definitive Series se estrenará en PC, PS4 y Xbox One.

12 de septiembre

Die Young

Secuestrada sin ninguna razón clara, tomaremos el papel de esta joven en una aventura de acción y supervivencia a través de un pequeño mundo abierto en una isla de apenas 12 kilómetros cuadrados. Esto a su vez provoca que, más allá del clásico juego de supervivencia, nuestro principal objetivo sea mantenernos con vida y evitar los peligros.

Die Young está actualmente disponible mediante acceso anticipado en Steam, donde se estrenará en exclusiva como entrega completa.



Super Dodgeball Beats

Por mucho que su nombre así lo indique, no esperes ver nada parecido al Dodgeball (conocido en nuestro país como balón prisionero). Y es que se trata de un juego de habilidad musical, en el que deberemos seguir las distintas combinaciones y gestos al ritmo de la música.

Super Dodgeball Beats estará disponible para PC (Steam), PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

13 de septiembre

Daemon X Machina

Promete acción frenética y robots gigantes, una combinación con la que Marvelous espera ganarse el cariño de los jugadores. En él tendremos que cumplir una serie de misiones a los mandos de armaduras de combate (robots gigantes) llamadas Arsenals que podremos personalizar a nuestro antojo.

Daemon X Machina llegará como uno de los pocos exclusivos de Nintendo Switch de este mes.

Borderlands 3

Uno de los claros protagonistas de este mes. La tercera entrega de este shooter frenético y lleno de humor nos promete una todavía mayor cantidad de armas únicas, tres nuevos buscadores de cámaras, y una historia que continuará y enlazará con los hechos ocurridos en las dos anteriores entregas y expansiones.

Borderlands 3 se estrenará en PC, bajo una primera exclusividad cedida a la Epic Games Store, así como en PS4 y Xbox One. No obstante, los jugadores de Steam también podrán adquirir y jugar al juego desde su plataforma dentro de unos meses, algo con lo que que por el momento, parece que no deberían contar los fans de Nintendo Switch.



16 de septiembre

Nauticrawl: 20,000 Atmospheres

Los Dark Souls nos han malacostumbrado a pensar que para lograr un juego difícil, necesitamos incluir una serie de anormalmente grandes y poderosos enemigos. Algo que Nauticrawl nos demuestra tan sólo con ponernos al frente de un complejo panel de controles, enfrentándonos a un simulador que combinará la incesante necesidad de enseñarnos mediante el acierto y error con el terror atmosférico.

Nauticrawl: 20,000 Atmospheres llegará como exclusivo para PC, disponible sólo a través de Steam.

17 de septiembre

Session

Inspirado en la era dorada del skate, el objetivo principal de Session es hacerte experimentar lo que realmente es el skate, olvidándose de los combos, las habilidades especiales y otros elementos que podrían interferir en la experiencia más realista de este arte urbano.

Session está actualmente disponible mediante una fase de acceso anticipado en Steam, donde pronto se estrenará como una entrega completa.

AI: The Somnium Files

Se trata de una aventura con estilo neo-noir, en la que encarnaremos al detective Kaname Date en el caso de un elusivo asesino en serie a través de una cercana pero futurista ciudad de Tokio, cargada de elementos de ciencia ficción.

AI: The Somnium Files llegará primero para PC, disponible desde Steam, retrasando los lanzamientos de sus ediciones para PS4 y Nintendo Switch hasta dos días después.

Daymare: 1998

un survival horror en tercera persona con mecánicas de supervivencia muy duras, y una marcada dificultad para acabar con los numerosos enemigos. Así pues, los propios creadores recomiendan tener un enfoque estratégico más allá del típico shooter de zombies, una distancia todavía más pronunciada por su extensa y profunda historia, que nos ofrecerá los distintos puntos de vista según cada personaje.

Daymare: 1998 se estrenará como una exclusiva para PC, disponible a través de Steam.



Devil’s Hunt

Con una enorme influencia de la saga Devil May Cry, este juego de acción «hack-n-slash» en tercera persona nos presenta la guerra entre ángeles y demonios propuesta en la novela original del polaco Paweł Leśniak.

Sin ningún plan de expansión anunciado por el momento, Devil’s Hunt se estrenará en exclusiva para PC, disponible sólo a través de Steam.



Lego Jurassic World

Estrenada ya hace unos años con los lanzamientos en el resto de plataformas, esta cómica reinterpretación de LEGO sobre la nueva saga de Jurassic Park aterrizará ahora en Nintendo Switch.

Truck Driver

Tal y como nos promete su título, se trata de un juego de simulación en el que tomaremos el papel de un camionero, encargándonos de recoger, transportar y entregar todo tipo de mercancías. Como único añadido, sorprende que el juego añada una pequeña cantidad de diálogos y trasfondo para cada encargo, así como la posibilidad de que mejoremos nuestro estatus o los componentes de nuestro vehículo.

Truck Driver estará disponible en PC, PS4 y Xbox One.

20 de septiembre

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Más de 25 años desde su lanzamiento para Game Boy, este clásico de Nintendo regresará bajo una estética totalmente renovada, manteniendo eso sí todas las mecánicas, mazmorras e historia original intactas.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening llega como uno de los lanzamientos exclusivos de Nintendo Switch, y uno de los juegos más atractivos del mes a título personal.

Tracks

Si bien los simuladores suelen estar orientados a buscar la mayor sensación de realismo, este juego nos demuestra que este género todavía tiene cabida para dar rienda suelta a nuestro niño interno. Así pues, podremos construir nuestra propia línea ferroviaria a través de una también ampliable ciudad de juguetes.

Estrenado originalmente en PC mediante un acceso anticipado en Steam, sorprende sin embargo que Tracks se estrene ahora como «exclusivo» para Xbox One.

Rain of Reflections

Se trata de un juego de aventuras atmosférico y distópico, con enfrentamientos estratégicos por turnos y una curiosa mecánica de motivación en la que cada movimiento y elección realizada por el jugador será permanente, y y tendrá unas consecuencias concretas para el mundo y sus personajes.

Rain of Reflections se estrenará en exclusiva para PC, con su primer capítulo disponible a través de Steam.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Otra versión remasterizada la protagonizará el precioso Ni no Kuni: La ira de la Bruja Blanca, debutando a demás por primera vez en PC. Se trata de la primera entrega del juego que pudimos analizar hace unos meses, centrado en las historias y personajes creados por el famoso estudio Ghibli y unas curiosas dinámicas de exploración y combates estilo JRPG.

Ni no Kuni: La ira de la Bruja Blanca se estrenará en PC, PS4 y Nintedo Switch, excluyendo entre sus lanzamientos a la Xbox One.



24 de septiembre

Dead by Daylight

Ya presente en PC y PS4, el todavía en crecimiento Dead by Daylight nos ofrece una multijugador de terror y tensión en la que podremos asumir el rol del despiadado asesino, o ser uno de los cuatro supervivientes cuyo objetivo es lograr escapar y sobrevivir.

Sin embargo, y pese a su inminente llegada a Nintendo Switch, todavía no se ha mencionado nada acerca de si finalmente se añadirán funciones de juego cruzado entre plataformas.



The Surge 2

Se trata de la segunda entrega de este RPG ambientado en un mundo azotado por la guerra y el calentamiento global, con una experiencia hardcore centrada en un combate cuerpo a cuerpo tan difícil como visceral. Como principales novedades, nos encontramos con nuevas mécanicas para despojar y crear objetos, que cobrarán una importante influencia para la progresión de nuestro personaje.

Además, la combinación lograda al juntar la naturaleza de la selva con los equipamientos futuristas como el exoesqueleto cibernético de nuestro personaje, le aportan a este juego un carácter único dentro del género.

Al igual que su primera entrega, The Surge 2 se estrenará en PC, PS4 y Xbox One.



Cat Quest 2: The Lupus Empire

Tras el éxito de su primera entrega, el mundo de Felinia vuelve con otro juego RPG de exploración que ampliará el listado hechizos, las opciones de armas, y que traerá una nueva mecánica de juego con personajes intercambiables y un modo cooperativo local.

Aunque el juego aterrizará primero en PC, también está ya confirmada su futura llegada a la Nintendo Switch.



25 de septiembre

The Executioner

Pon a prueba tu moralidad con este RPG de investigación en el que cada decisión tendrá una consecuencia, y donde el más mínimo cambio puede decidir el futuro y la vida de toda una ciudad.

The Executioner se lanzará en exclusiva para PC a través del acceso único por Steam, aunque estará dividido en varios lanzamientos (sin un número confirmado de entregas) que se irán estrenando cada 3 meses.



Mario Kart Tour

Una de las apuestas y lanzamientos más controvertidos de Nintendo llega con esta adaptación de su clásico juego de carreras para teléfonos inteligentes, que simplifica sobremanera las dinámicas del original para poder controlarlo con tan sólo un dedo.

Actualmente en estado de beta, Mario Kart Tour aterrizará en exclusiva para dispositivo móviles y tablets, con compatibilidad para ambos sistemas operativos iOS y Android.

26 de septiembre

Northgard

Un juego de estrategia basado en la mitología nórdica en el que controlas un clan de vikingos que compiten por el control de un misterioso continente recién descubierto, mientras tratamos de sobrevivir al resto de peligros que albergan las tierras del norte, desde el gélido clima hasta los terribles lobos y otros misteriosos moradores.

Anteriormente disponible para PC y dispositivos móviles, Northgard aterrizara ahora en el resto de plataformas, disponible para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Flotsam

Esta curiosa, y en cierto modo premonitoria visión de futuro, nos presenta un juego de supervivencia y gestión de recursos en el que crear nuestra propia ciudad flotante en base a los escombros y la basura que encontremos en la superficie del océano.

Actualmente disponible en PC a través de una fase de acceso anticipado, Floatsam finalmente se estrenará en Steam como un juego completo.

Darksiders 2 Deathinitive Edition

Se trata de un remake de la segunda entrega de esta saga de acción hack and slash de THQ Nordic, que contará con una resolución nativa de 1080p y un nuevo motor de renderizado gráfico para potenciar la calidad visual, la iluminación y las sombras. Además, esta versión también incluye el re-equilibrio de algunas dinámicas dentro del juego y la jugabilidad.

Con los lanzamientos en PC y el resto de consolas hace casi 4 años, y tras haberse estrenado hace unos meses Darksiders Warmastered Edition, finalmente Darksiders 2 Deathinitive Edition llegará para Nintendo Switch.

27 de septiembre

Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Estrenado anteriormente en el resto de plataformas, finalmente este RPG de aventuras y fantasía aterriza en la consola portátil de Nintendo, con una edición especial que nuevas funciones como la posibilidad de alternar entre gráficos en alta definición o en 16 bits, una nueva banda sonora orquestal, misiones secundarias en las que visitarás mundos pasados de la saga e historias adicionales de los nuevos personajes.



FIFA 20

Continuando con los lanzamientos anuales, si bien comentábamos que el PES 2020 contaría con un fuerte bajón con respecto a sus licencias, la razón no es otra que el crecimiento de su competidor directo. Y es que además de incluir las licencias habituales, este año FIFA 20 también contará con la Champions League, un renovado modo carrera, y el nuevo modo VOLTA (antiguamente separado como FIFA Street).

FIFA 20 se estrenará de forma simultánea en todas las plataformas disponibles: PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Code Vein

Otra de las propuestas RPG de acción que optan por las mecánicas de combate de los Souls-like, en esta ocasión ambientada en una oscura y algo gótica animación japonesa, y unos personajes cuyos poderes vampíricos suman para crear un concepto de juego único.

Code Vein estará disponible para PC (por el momento sólo anunciado para Windows), PS4 y Xbox One. Tampoco se ha confirmado si en un futuro podríamos esperar que el juego llegue a Nintendo Switch.

Tropico 6

Demuestra una vez más tu valía como temible dictador u hombre de estado pacifista en la isla de Tropico y erige el futuro de tu nación durante las cuatro eras que propone este simulador de construcción y administración de ciudades.

La paradisíaca isla de Tropico 6 volverá a ver el radiante Sol del mañana desde PS4 y Xbox One.



Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Una de las mayores sorpresas de la presentación de Nintendo durante la Gamescom 2019 fue el anuncio de la llegada de este clásico de plataformas de Xbox a la consola portátil Switch, abandonando por primera vez la exclusividad de los dispositivos de Microsoft.

Lanzamientos con fecha todavía por confirmar

Doctor Who: The Edge Of Time

Únete al Doctor y salva el universo en esta aventura gráfica en primera persona a través del espacio y el tiempo. En esta oda a los fans del programa, podremos visitar distintos lugares y ubicaciones extraterrestres reconocibles, así como explorar y controlar la mismísima TARDIS.

Exclusivo para el uso de los dispositivos VR, y compatible con las Oculus Rift y Quest, HTC Vive y las PS VR, por el momento sólo sabemos que el juego verá la luz en algún momento del mes de septiembre.

Everreach: Project Eden

Se trata de un RPG de acción y disparos en el que encarnaremos a Nora Harwood, un miembro de la división de seguridad de Everreach en una misión para asegurar el proceso de colonización del llamado Eden. Con una gran influencia artística de Starcraft, podremos explorar un basto mundo alienígena repleto de secretos, combates terrestres tácticos, y una guerra de vehículos de alta velocidad.

Con una fecha programada para septiembre, parece que los lanzamientos de ambas versiones de PC y Xbox One podrían retrasarse ahora hasta el Q4, aunque todavía seguimos sin tener ninguna fecha exacta.



Kings of Lorn: The Fall of Ebris

Se trata de un juego de terror, supervivencia y fantasía oscura en primera persona en el que encarnaremos a Farren, el rey de Ebris, en su lucha por hacer frente a un rey usurpador, y al reino de oscuridad que este está creando en su búsqueda de la inmortalidad. Así pues, nos esperarán muchas escenas de acción y combates rudimentarios de espadas y arcos.

Inicialmente programado para el 9 de septiembre, parece que los lanzamientos de las tres versiones de PC, PS4 y Xbox One podrían retrasarse ahora hasta una nueva fecha, dentro del Q4.