Gamescom 2019. Otra de las conferencias previas a la feria fue la de Nintendo Indies World, centrada en exclusiva para presentar la selección de juegos de estudios independientes que llegarán a su consola portátil en los próximos meses.

Risk of Rain 2

La secuela del clásico multijugador roguelike de mismo nombre, que agrega una dimensión extra y una acción más desafiante.Ya sea en solitario o formando un equipo con amigos, deberemos tratar de abrirnos camino a través de hordas de monstruos para desbloquear nuevos botines, y encontrar una manera de escapar del planeta.

Eastward

Un juego de aventuras con elementos RPG del desarrollador Pixpil y editado por Chucklefish. En una sociedad de un futuro próximo al borde del colapso, un minero llamado John descubre a una joven llamada Sam en una instalación secreta subterránea.

Esta extraña pareja se embarcará en un viaje emocional para descubrir la verdad, viajará a través de un mundo maravilloso en sus rarezas y explorará ciudades bulliciosas, campamentos y bosques sombríos.

Freedom Finger

Cargado de humor y estética de alocados dibujos animados y referencias, este pintoresco juego de disparos y naves de desplazamiento lateral se caracterizará principalmente por el surrealismo.

Y es que si más allá del tener que luchar al ritmo de una banda sonora cargada de Rock, una de las novedades más curiosas que presenta este juego es el hecho de que nuestra nave tendrá forma de mano, lo que nos permitirá coger y usar a cualquiera de nuestros enemigos como arma.

Röki

Este juego de aventuras y rompecabezas inspirado en el folklore escandinavo se presenta como un oscuro cuento de hadas contemporáneo, con una potente y conmovedora narrativa, y un estilo artístico atmosférico realmente cautivador.

Torchlight II

Este galardonado RPG de Runic Games nos permitirá adentrarnos por primera vez en Nintendo Switch en este enorme mundo lleno de monstruos sedientos de sangre, tesoros tentadores y siniestros secretos.

Como buen dungeon crawler, contaremos con una creación de mundos y escenarios aleatorios, además de un modo adicional de juego llamado Nueva Partida Plus, que nos permitirá «repetir» nuestra aventura aumentando una y otra vez su dificultad.

Además de los contenidos originales, esta versión presentada en la Gamescom 2019 contará con una nueva mascota exclusiva, un unicornio rosa regordete, así como un arma y aspecto especiales.



Skater XL

Casi sacado de los antiguos juegos de Tony Hawk, llega este simulador que nos permitirá hacer todo tipo de trucos y piruetas con el monopatin sin riesgo de acabar con los pantalones (o algún hueso) rotos.

Youropa

Un juego de plataformas que recrea una recién hecha pedazos Europa, la cual deberemos tratar de atravesar y reconstruir utilizando nuestra habilidad para caminar por las paredes, a la par que evitando a las extrañas criaturas que parecen haber originado este fatídico escenario.

Superhot

Estrenado hace unos años en PC, finalmente llega a Switch este shooter en primera persona donde el tiempo se mueve solo si tú lo haces. Sin barras de salud que se regeneren, ni alijos de municiones convenientemente situados, solo estás tú y una sobrecogedora cantidad de peligros.

Superado en número y armamento, deberás utilizar tu habilidad y astucia para no sólo acabar con los enemigos, sino aprovechar sus armas y otros elementos para lograr tu objetivo.

Con un apartado visual minimalista, los desarrolladores del juego defienden que, más allá del atractivo que esto pueda generar, se optó por este diseño para ayudarnos a concentrarnos en lo más importante: la fluidez de la jugabilidad y las cinemáticas del combate.

Dungeon Defenders: Awakened

Rescatado del olvido vuelve la última entrega de Dungeons Defenders, la combinación definitiva de una experiencia de juego de roles de acción con una rica estrategia de defensa de la torre. Elige tu personaje entre los cuatro héroes únicos y une fuerzas en este juego cooperativo hasta cuatro jugadores para defender los distintos mapas de las innumerables oleadas de hordas enemigas.



The Touryst

Una de las sorpresas de esta conferencia de Inides World de la Gamescom 2019. Con una estética píxel 3D, este juego de exploración nos permitirá investigar y dar rienda suelta a nuestra curiosidad a través de unas islas exóticas llenas de monumentos antiguos, ciudades y recreativos, e incluso minas profundas o secretos marinos.

Skellboy

Un RPG de acción en el que los jugadores pueden intercambiar no solo sus armas y equipos, sino también las partes de su cuerpo. Encarnando a un héroe resucitado accidentalmente de la antigüedad, los jugadores emprenderán un viaje épico a través de un mundo de fantasía vibrante y música chiptune.

EarthNight

Este juego de plataformas en 2D constituye toda una carta de amor a los juegos clásicos de arcade, y una auténtica obra de arte ilustrada a mano.

Hotline Miami Collection

Otro de los grandes anuncios del Indies World de la Gamescom 2019 corrió a cargo de este pack, que incluye ambos juegos de la saga de acción que combina dinámicas de shooter en tercera persona y un violento combate cuerpo a cuerpo con una historia misteriosa y bastante surrealista.

Ambientado en un Miami alternativo de 1989, asumirás el papel de un misterioso antihéroe en un alboroto asesino contra el sombrío inframundo a instancias de tu contestador automático. Pronto se encontrará luchando por comprender lo que está sucediendo y por qué es propenso a estos actos de violencia.



Blasphemous

Un juego de acción y plataformas sin piedad que combina el ritmo rápido y el combate de un hack-n-slash con una narrativa profunda y evocadora, presentada explorando un universo enorme compuesto por niveles no lineales.

Close to the Sun

Lanzado ya en el resto de plataformas hace unos meses, la trama de este juego de terror y aventura en primera persona nos devolverá a finales de la década de 1890, durante la época de esplendor científico de Nikola Tesla, con una aventura gráfica en primera persona que nos narrará un intrigante y terrorífico pasado distópico. Secretos, enigmas y amenazas desconocidas nos esperan dentro de este arca para grandes mentes.

Cat Quest II

Tras el éxito de su primera entrega, el mundo de Felinia vuelve con otro juego RPG de exploración que ampliará el listado hechizos, las opciones de armas, y que traerá una nueva mecánica de juego con personajes intercambiables y un modo cooperativo local.

Spiritfarer

Spiritfarer es un juego de gestión sobre la muerte. Como maestre de un ferri que transporta a las almas, deberás construir un barco para explorar el mundo, cuidar de tus amigos espíritus y guiarlos por los mares místicos camino del más allá.

Trine 4: The Nightmare Prince

La última entrega de la exitosa serie de plataformas en 2,5D vuelve a unir a estos tres héroes para emprender una nueva aventura por los fantásticos paisajes de cuentos de hadas, y cómo no, salvar al mundo de las tinieblas.



Creature in the Well

Nos encontramos con un dungeon crawler con toques de hack and slash inspirado en las clásicas arcades de pinball. Como la última unidad BOT-C restante, aventúrate en una montaña del desierto para restaurar el poder en una instalación antigua perseguida por una criatura desesperada.

One Finger Death Punch 2

Vuelve este juego de luchas y acción frenética basado en el fantástico mundo de los stickman (estos hombres creados con apenas 4 líneas y una cabeza) que estuvo de moda a comienzos del 2000

Best Friend Forever

Ya presentado de forma previa a la Gamescom 2019, nos encontramos con el primer juego de simulación del mundo que combina el cuidado de mascotas y las citas. Entrena, da palmaditas y juega con tu propio perro para formar un vínculo que durará siglos, a la vez que tu compañero de cuatro patas te ayuda a conocer a los distintos solteros de Rainbow Bay.

PHOGS!

Encarnando a un extraño perro salchicha con dos cabezas (que al menos en mí ha despertado una enorme nostalgia de la serie CatDog), nos enfrentaremos a una aventura llena de rompecabezas, puzles, y un complejo pero divertido modo cooperativo.

What the Golf?

Un ridículo juego antigolf basado en la física en el que puedes golpear cualquier cosa. Cada campo tiene un estilo de golf que te pillará por sorpresa, pasando por las ideas brillantes, los escenarios desternillantes, y algún que otro momento que rozará el absurdo.

KINE

Un juego de rompecabezas narrativo en 3D a través de un curioso paisaje de ensueño teatral, y que nos retará con una gran variedad de puzles y acertijos cada vez más difíciles.

Hypercharg: Unboxed

Lejos del mensaje pacífico y de amistad de Toy Story, este shooter en primera persona hará cobrar vida a los juguetes para enfrentarnos en una encarnizada batalla por la defensa del núcleo que nos da vida.

Northgard

Un juego de estrategia basado en la mitología nórdica en el que controlas un clan de vikingos que compiten por el control de un misterioso continente recién descubierto.

Sparklite

Una aventura de acción ambientada en una tierra caprichosa y en constante cambio. Enfréntate a enemigos en acción de arriba hacia abajo usando un arsenal de artilugios, armas y equipo mientas exploras los rincones más peligrosos de este mundo generado proceduralmente.

Munchkin: Quacked Quest

Basado en el juego de mesa homónimo, en esta ocasión contaremos tanto con el clásico tablero y cartas para personalizar a nuestros personajes, como un pequeño escenario de acción 3D en el que deberemos enfrentarnos en verdadero combate a nuestros enemigos para poder saquear los tesoros de las mazmorras.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

La gran sorpresa de esta presentación de la Gamescom 2019 fue el anuncio de la llegada de este clásico de plataformas de Xbox a la consola portátil de Nintendo.

Sin embargo no se trata de las únicas noticias y presentaciones de la compañía nipona en la Gamescom 2019. Y es que desde hoy hasta el jueves todos los juegos de Nintendo Switch anunciados para su lanzamiento en 2019 serán mostrados en mayor profundidad en una serie de gameplays.

Así pues, se ha confirmado ya la presencia de títulos como Mario y Sonic en los Juego Oímpicos: Tokyo 2020 o Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido, y algunos nombres más esperados como Astral Chain, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, y la llegada de The Witcher 3: Wild Hunt.

Por último, el director de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Shigeru Ohmori, ha compartido hoy un pequeño vídeo en el que podremos echar un nuevo vistazo a la nueva región de Galar.