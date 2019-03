Lanzamientos: juegos y recomendaciones para abril 2019

Antes de empezar con esta guía de lanzamientos de juegos, queremos hacer una mención especial al primero de mes, el cual ya os adelantamos no tiene ningún juego programado. Pero, ¿por qué recalcar esto?

Muchos de vosotros ya habréis sufrido otros años con las bromas del April Fools Day. Y es que durante este día de los inocentes de EE.UU. se suelen ver todo tipo de tráilers, anuncios y hasta lanzamientos sorpresa (muchos de ellos verdaderas obras de arte y que perfectamente pasarían por reales), que no hacen más que jugar con nuestros sentimientos.

Hacedme caso y dejar que os de este aviso: no os fiéis de nada de lo que veáis durante este día.

Dicho esto pasamos os dejamos nuestra pequeña selección con una descripción de los que consideramos son los lanzamientos más destacables para este mes, ordenados cronológicamente:

2 de abril

Darksiders Warmastered Edition

Acompaña una vez más a los jinetes del apocalipsis War y Death en esta remasterización que recoge las dos primeras entregas de la trilogía Darksiders.



Estrenada hace unos años en el resto de plataformas y en la WiiU, ahora la Darksiders Warmastered Edition también estará disponible finalmente como uno de los lanzamientos más ambiciosos para la última consola de Nintendo, la Switch.

4 de abril

Death Mark

Inspirada en las historias de terror japonesas, este juego se plantea como una novela visual con toques de aventura, entre los que no faltarán la tensión, los sustos, y alguna que otra escena con sangre. Eso sí, asegúrate de que controlas bien tu inglés (o si es el caso, tu japonés) ya que por desgracia el juego no estará traducido al español.

Estrenado lanzamientos en la PlayStation Vita en 2017, y seguido por su versión en PS4 a comienzos del año pasado, el próximo 4 de abril el terror de Death Mark llegará a PC a través de Steam (sólo para Windows), adelantándose así al estreno en verano de su adaptación a la consola portátil de Nintendo.

Islanders

Si te gustan los juegos de construcción y administración de ciudades pero no quieres tener que invertir horas y horas en la gestión de recursos, seguro que sabrás disfrutar de la tranquilidad y los paisajes que propone este juego de estrategia minimalista.



Da rienda suelta a tu creatividad con Islanders, disponible para PC’s Windows a Steam a partir del próximo 4 de abril.

Overwhelm

En este juego de acción rogue-lite tus enemigos y los combates se endurecerán mientras avanzar, aunque tú no. Vive una experiencia de 8 bits mientras exploras las plagadas cavernas de esta colmena de monstruos.



Overwhelm dará el salto de PC hasta la consola portátil de Nintendo el próximo día 4 de abril. Además, la versión de Switch contará con un Modo cooperativo exclusivo, con el que podremos luchar con (o contra) contra un amigo: úsale de señuelo para los enemigos o prueba a trabajar en equipo.

Marz Rising

Este juego nos plantea una curiosa mezcla entre los géneros tower defense y la gestión táctica de recursos. Construye, gestiona y defiende tu base marciana mientras guías a tu tripulación de forma segura a través de una campaña de un jugador plagada de muertos vivientes.



Hasta ahora disponible sólo mediante acceso anticipado, finalmente el 4 de abril se estrenará la versión completa de MarZ Rising para PC, disponible en exclusiva a través de Steam.

5 de abril

Notmycar

El fenómeno Battle Royale sigue arrasando, y todavía no dejan de surgir nuevas propuestas originales como Notmycar, un shooter centrado alrededor de los vehículos.



Notmycar se une así a la gran selección de lanzamientos y títulos gratuitos de este género de supervivencia, limitando su disponibilidad a la plataforma de Valve.

Super Dragon Ball Heroes World Mission

Rompiendo con los clásicos juegos de lucha a los que estamos acostumbrados, en esta ocasión Bandai nos presenta un juego de batallas estratégicas de cartas en el que harán presencia personajes de toda la saga Dragon Ball.



Super Dragon Ball Heroes World Mission llegará en exclusiva para PC y Nintendo Switch el próximo 5 de abril, aunque ya está disponible para pre-compra a través de su web oficial.

9 de abril

Dangerous Driving

Con una gran selección de títulos de simulación y de carreras arcade, todavía tienen cabida los juegos que optan por un tipo de conducción algo menos realista, ese tipo de conducción agresiva que a muchos nos gustaría recurrir cuando nadie más está mirando.



Mucha velocidad y aún más peligros te esperan en Dangerous Driving, que se estrenará el próximo 9 de abril para PC’s Windows, PS4 y Xbox One.

Zanki Zero: Last Beginning

Lucha por sobrevivir en batallas en tiempo real para descubrir la verdad de tus cuerpos recién clonados en Zanki Zero: Last Beginning, el último juego de rol de los creadores de la serie Danganronpa.



Zanki Zero: Last Beginning llega en exclusiva para la actual generación de consolas de Sony, y estará disponible a partir del 9 de abril.

Falcon Age

Falcon Age es una aventura de acción para un solo jugador en primera persona. Como Ara, aprende a cazar, se reúne y lucha para recuperar su legado cultural en el arte perdido de la caza de halcones contra una fuerza de colonizadores automatizados.



Falcon Age se presenta como otro de los lanzamientos exclusivos para PS4, contando además con soporte opcional para el dispositivo de realidad virtual de la consola.

Hearthstone: El Auge de las Sombras

Enfréntate al Auge de las Sombras y la Liga de supervillanos, con 135 nuevas cartas exclusivas, nuevas mecánicas de juego y nuevos modos de juego.



Disponible de forma gratuita, con la inclusión de micropagos dentro del juego, ya puedes jugar al resto de contenidos de Hearthstone desde la plataforma BattleNet en PC, y a través de la aplicación del juego en móviles.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Anteriormente estrenada para Nintendo 3DS, hace ya 5 años, esta colección vuelve a reunir los tres primeros juegos inspirados en el manga , donde tomaremos el papel del abogado defensor Phoenix Wright para tratar de combatir las injusticias.

Protesta hasta perder la voz a partir del próximo 9 de abril, cuando la Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy haga su primer acto de presencia en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

10 de abril

Vaporum

Inspirado en los clásicos de la vieja escuela, este juego de rol y mazmorras tiene muchos detalles que no podemos evitar nos recuerden a títulos como Fallout y al Bioshock, con una ambientación y estética steampunk con grandes armaduras.

Acorralado en medio del océano, esta vez podremos descubrir y disfrutar de la potente historia que esconde Vaporum en PS4, Xbox One o Nintendo Switch.

11 de abril

Weedcraft Inc

Devolver Digital nos sorprende con este polémico lanzamiento donde exploraremos el negocio de producir, criar y vender marihuana en los Estados Unidos, profundizando en los aspectos financieros, políticos y culturales de la compleja relación del país con esta planta problemática y prometedora.



Crea tu propio negocio y enfréntate a los detractores a partir del próximo 11 de abril, cuando Weedcraft Inc. comience a distribuirse legalmente y en exclusiva para PC.

PROZE

PROZE es una aventura de supervivencia en realidad virtual. Ubicado en el pasado y en el presente, es una historia de amistad, deber, miedo y la dignidad de las personas que se enfrentan al gobierno soviético y sus ecos.



Adentrate en la época de la Guerra Fría y resuelve los enigmas del primer episodio de PROZE, Enlightenment, que estará próximamente disponible en PC a través de Steam, y que será compatible con los dispositivos de realidad virtual HTC Vive, Oculus Rift y Windows Mixed Reality.

Earth Defense Force: Iron Rain

La fuerza principal de EDF son las tropas terrestres móviles que están armadas con exoesqueleto para combate llamado PA-Gear y desata el poder especial de tu “Over-Drive”.



Demuestra que no existe enemigo suficientemente grande par ti y lleva a los humanos a la victoria en este shooter exclusivo para PS4 que se estrenará el próximo 11 de abril.

Deck of Ashes

Deck of Ashes es un juego de aventuras con un combate de cartas táctico y reflexivo. Lidera al variopinto elenco de antiheroes en su búsqueda de redención mientras exploras este oscuro mundo de fantasía maldito y pones a prueba tus habilidades de supervivencia y administración de recursos.



Actualmente Deck of Ashes ya está disponible en forma de acceso anticipado desde Steam, pero su versión completa verá la luz el próximo 11 de abril.

16 de abril

Final Fantasy 10 & 10-2 HD Remaster

Vuelve a revivir la emotiva historia de amor de la décima entrega de una de las sagas de juegos de rol más reconocibles de todos los tiempos, con hasta 200 horas de juego y unos gráficos y cinemáticas remasterizados.



Prepárate para una buena ración de mujeres guerreras, porque Final Fantasy X y X-2 HD Remaster llegará a Nintendo Switch y Xbox One el próximo 16 de abril, aunque ya puedes pre-ordenarlos bajo un precio desde ls 49,99 euros.

World War Z

Basado basado en la novela y película homónimas, este juego nos propone una experiencia multijugador de hasta cuatro jugadores centrado en la supervivencia a través de un mundo post-apocalíptico zombie.



Si bien los recursos y las armas no serán un problema, prepárate para hacer frente a las innumerables hordas de infectados, cuando World War Z se estrene en PC, PS4 y Xbox One.

My Time At Portia

Crea y decora tu taller, haz amigos, completa misiones, intercambia regalos, cultiva alimentos, y da rienda suelta a tu imaginación en este mundo abierto para un jugador inspirado por la magia de Studio Ghibli.

Tras su estreno el año pasado en PC, My Time At Portia finalmente llega a las consolas, dando el salto a PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

World of Warships: Legends

Lleva el clásico Hundir la Flota a otro nivel con este MMO de acción naval. Lucha en emocionantes batallas, domina barcos de guerra legendarios y disfruta de contenido y funciones exclusivas que incluirá esta versión para consolas.



World of Warships se estrenará para PS4 y Xbox One, aunque por el momento no se ha hablado sobre si finalmente podría llegar también a PC en un futuro.

Ghost Giant

Fe y Flipping Death nos traen una sincera historia en realidad virtual, cargada de numerosos rompecabezas, en la que tendremos que tratar de mantener la vida unida con la ayuda de un gran amigo.



Demuestra que tu gran poder y bondad en Ghost Giant, que se estrenará en exclusiva para el sistema de realidad PlayStation VR el próximo 16 de abril.

Table of Tales: The Crooked Crown

Determina el destino de tu grupo en el primer juego de rol que da vida a los juegos de mesa, y sumérgete en las tierras de las Islas de la Corona acompañado por Arbitrix, un maestro de juegos poco convencional.



Table of Tales: The Crooked Crown se suma así a los lanzamientos exclusivos de PlayStation VR.

18 de abril

Sigma Theory: Global Cold War

De los creadores del galardonado juego de ciencia ficción Out There llega este juego futurista de simulación de espías de la guerra fría. Después de un descubrimiento científico que cambió de paradigma, la Teoría de Sigma titular, deberemos construir nuestra propia agencia de inteligencia y profundizar en un mundo sombrío de subterfugios y diplomacia a la vista.



Sigma Theory se lanzará el próximo día 18 para ordenadores Windows, Linux y Mac, y ya disponible a modo de acceso anticipado a través de Steam.

Our World Is Ended

¿Y si el mundo del juego se estuviese fusionando con la vida real? Sigue a este grupo de desarrolladores atrapados entre la realidad y sus mundos de ficción en esta potente novela narrativa.



Our World Is Ended llegará el próximo 18 de abril a PC a través de Steam, y para consolas, disponible en Nintendo Switch y PS4.

Cuphead

Entra en este maravilloso y mágico mundo de dibujos animados y… ¿desesperación? Juega como Cuphead o Mugman mientras atraviesas estos mundos pintorescos plagados de peligros, adquiere nuevas armas, aprende poderosos supermovimientos y descubre secretos ocultos mientras intentas saldar tu deuda con el diablo.



Prepárate para sufrir las desdichas y múltiples muertes que ofrece Cuphead, próximamente disponible en cualquier lugar gracias a su llegada a Nintendo Switch el próximo 18 de abril.

Arcade Classics Anniversary Collection

Konami está a punto de cumplir 50 años, y para celebrarlo, ha anunciado un pequeño recopilatorio con el regreso ocho obras maestras y clásicos de su primera etapa como compañía, cuando reinaba en los salones recreativos: Haunted Castle, Typhoon (A-Jax), Gradius, Gradius II, Salamander, Thunder Cross, Scramble y TwinBee.

Vuelve a revivir (o experimenta por primera vez si tienes la suerte de ser joven) estos clásicos de las recreativas directamente en tu PC, disponible a través de Steam, o en las consolas PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

God’s Trigger

God’s Trigger lleva el trabajo cooperativo en equipo a un nivel completamente nuevo, ya que reúne a la extraña pareja de un Ángel y una Demoness, que deben trabajar juntos para derrotar a los Cuatro Jinetes antes de destruir toda la vida en la Tierra.



Prepárate para un baño de sangre de proporciones apocalípticas en el nuevo juego de acción cooperativa, God’s Trigger.

23 de abril

Mortal Kombat 11

Poco se puede decir de este juego de luchas que no se sepa ya. Y es que se trata sin duda de una de las sagas más icónicas del género, en la que además de unos gráficos y unas mecánicas impresionantes, siempre destacará su brutalidad y crudeza.

Prepárate para la todavía mayor brutalidad que acompañará al Mortal Kombat 11 cuando se estrene el próximo 23 de abril en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Vuelve el juego de rol y acción de mundo abierto favorito de los fanáticos de Capcom. Explore una variedad de clases de personajes y viaje a través del vasto mundo abierto de Gransys.



Acompaña a Arisen en esta aventura épica para Nintendo Switch, y que se estrenará el próximo 23 de abril.

25 de abril

Imperator: Rome

Roma no se construyó en un día, pero han tenido que pasar más de 10 años de espera para que finalmente veamos la secuela de Europa Universalis: Rome, con otro juego de estrategia bélica a escala mundial desarrollado y publicado por Paradox Interactive.​​​



Lidera al poderoso imperio romano hasta su máximo esplendor a partir del próximo 25 de abril, en exclusiva para PC, y compatible con equipos Windows, Mac y Linux.

SteamWorld Quest

Se trata de otro de los juegos de rol y cartas que se estrena durante este mismo mes, en el que dirigiremos a un grupo de robots y aspirantes a héroe a través de un mundo asombroso dibujado a mano.



Sobrevive a intensas batallas utilizando tu ingenio y un puñado de cartas a partir del próximo 25 de abril, cuando SteamWorld Quest aterrice en la Nintendo Switch. Además, el juego ya está disponible para pre-compra a través de la Nintendo eShop.

Vambrance: Cold Soul

Vambrace: Cold Soul es un juego de aventuras y fantasía, guiado por una narrativa lleno de personajes memorables, desafíos brutales y estrategia profunda.



Vambrace: Cold Soul llegará a PC a través de Steam el próximo 25 de abril, aunque ya está anunciada su llegada a consolas para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, bajo una fecha todavía por confirmar para el tercer trimestre de 2019.

Aggelos

Recorre el tiempo y descubre un nuevo y fascinante RPG de acción que parece haber sido retirado de la era de los 16 bits. Inspirado por aventuras retrógradas japonesas no lineales, Aggelos arroja a los jugadores en medio de una lucha colosal por la supervivencia mientras seres de otra dimensión amenazan invadir el pacífico Reino de Lumen.



Anteriormente estrenado en PC, Aggelos finalmente hará su debut en consolas el próximo 25 de abril, disponible para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

26 de abril

Days Gone

Este juego de supervivencia y acción ambientado en un mundo abierto postapocaliptico plagado de zombies y agresivos supervivientes se ha convertido sin duda uno de los lanzamientos exclusivos para PS4 más esperados y de mayor relevancia que llegarán para la consola de Sony.



Days Gone se estrenará como exclusivo para PS4, tras numerables retrasos, el próximo 26 de abril, aunque ya está disponible para su pre-compra a través de la PS Store.

30 de abril

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Se trata de un remaster en alta definición de la entrega original de Square Enix, que introduce varios avances modernos entre los que destacan un diseño de batalla reconstruido, un sistema de trabajo renovado, y la inclusión de un nuevo modo Game+.



Estrenado ya en la consola de Sony, Final Fantasy XII: The Zodiac Age llegará por primera vez a Xbox One y Nintendo Switch el próximo 30 de abril.

Fade to Silence

Fade to Silence es una aventura de supervivencia para un jugador y cooperativa ambientada en un mundo posapocalíptico a merced de un invierno perpetuo: la nieve y el hielo dominan un entorno cruel, la naturaleza está corrupta, y el páramo congelado está plagado de monstruosas criaturas horrendas.



Estrenado a finales de 2017 en Steam bajo acceso anticipado, finalmente Fade to Silence se ha atrevido a dar el juego como terminado, por lo que a partir del próximo 30 de abril también podremos disfrutar de él en PS4 y Xbox One.

Tales of the Neon Sea

Una aventura de pixel art de estilo retro, ambientada en una vibrante ciudad cyberpunk, pero con un encanto extravagante y peculiar. Publicado por Zodiac Interactive, desarrollado por Palm Pioneer.



Cerrando así los lanzamientos del mes de abril, y tras un retraso de casi un año, finalmente Tales of the Neon Sea se estrenará en exclusiva para PC, todavía sin conocerse una fecha concreta para su ya anunciada versión para consolas.