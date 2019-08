Hace unos días se produjo el lanzamiento del chasis inteligente Corsair iCUE 220T RGB Airflow y de los ventiladores Corsair iCUE SP140 RGB PRO (disponibles también en versiones de 120 mm). En este artículo os dimos sus claves más importantes, vimos que los ventiladores estaban disponibles en versiones de 120 mm y de 140 mm, os dijimos que teníamos en nuestras manos una unidad de cada producto y que estábamos preparando un análisis que muy pronto íbamos a compartir con vosotros. Pues bien, hoy es el día.

Para ilustrar bien el valor que ofrece un chasis inteligente como el Corsair iCUE 220T RGB Airflow es imprescindible hacer un montaje completo, ya que ello nos permitirá ver cómo quedan distribuidos los componentes, qué tipo de flujo de aire podemos esperar y qué margen de ampliación tendremos. En este caso hemos unido los ventiladores Corsair iCUE SP140 RGB PRO porque son un complemento excelente para sacarle el máximo partido, con ellos no solo podemos maximizar el flujo de aire, sino que además podemos dar un toque de color al chasis y disfrutar de las ventajas que ofrece la iluminación inmersiva LED RGB de Corsair.

Antes de empezar quiero dar las gracias, una vez más, a Corsair España por enviarnos una unidad del Corsair iCUE 220T RGB Airflow y otra de los ventiladores Corsair iCUE SP140 RGB PRO, y por dejarnos trabajar sin prisas y con total libertad.

Sé que estáis deseando ver el análisis, así que no os entretengo más, ¡empezamos!

Corsair iCUE 220T RGB Airflow y Corsair iCUE SP140 RGB PRO: vistazo previo

Como hemos dicho al inicio del análisis el Corsair iCUE 220T RGB Airflow es un chasis inteligente. Suena bien, ¿verdad? Pero seguro que te estás preguntando qué es lo que lo hace merecedor de ese calificativo, y la respuesta es muy sencilla, viene equipado con un Lightning Node Core, lo que significa que podemos conectar los ventiladores LED RGB para controlarlos y crear una configuración de iluminación totalmente personalizada, pero sobre ello hablaremos más adelante.

La Corsair iCUE 220T RGB Airflow encaja dentro de lo que podemos considerar como una semitorre muy compacta. Tiene unas medidas muy contenidas, pero ofrece espacio más que suficiente para montar un PC tope de gama sin tener que renunciar a un sistema de refrigeración AIO con hasta tres ventiladores, siempre que la tarjeta gráfica que vayamos a utilizar no sea excesivamente larga. Os comento esto porque en el montaje que hemos realizado teníamos pensado montar una GIGABYTE GTX 980 TI G1 Gaming y un kit AIO Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, pero el radiador de dicha tarjeta gráfica es tan largo que el radiador no encajaba, así que al final acabé optando por recurrir a la Corsair H60 2018 que, como podéis ver en las imágenes, hemos personalizado con un ventilador Corsair iCUE SP140 RGB PRO.

A nivel de acabados la Corsair iCUE 220T RGB Airflow ofrece una construcción ligera pero muy sólida, gracias al uso de acero y cristal templado en el lateral, lo que permite mostrar el interior del equipo. No os voy a mentir, este chasis está pensado para aquellos que quieran mostrar con orgullo su configuración.

El espacio interior está perfectamente organizado, contamos con espacio reservado para ocultar tanto al fuente como las unidades de almacenamiento y nos permite llevar a cabo una gestión perfecta del cableado, como podéis ver en las imágenes el interior ha quedado perfectamente ordenado y limpio, algo fundamental si queremos maximizar el flujo de aire. Y hablando de aire, podemos montar hasta seis ventiladores de 120 mm.

En este montaje hemos instalado un pack de dos ventiladores Corsair iCUE SP140 RGB PRO de 140 mm en el frontal, dos de 120 mm en la parte superior y un tercero en el radiador de la refrigeración líquida Corsair H60 2018. Es una configuración perfectamente equilibrada, ya que hemos aprovechado los tres ventiladores Corsair iCUE SP120 RGB PRO que trae de serie la Corsair iCUE 220T RGB Airflow y hemos completado un flujo de aire perfecto con el pack de dos ventiladores de 140 mm.

Antes de pasar al siguiente apartado os dejamos un resumen con las especificaciones clave de cada componente.

Corsair iCUE 220T RGB Airflow

Alto flujo de aire : diseñado para ofrecer una refrigeración superior, gracias al panel frontal de rejilla de acero que permite una entrada óptima de aire.

: diseñado para ofrecer una refrigeración superior, gracias al panel frontal de rejilla de acero que permite una entrada óptima de aire. Viene con tres ventiladores CORSAIR iCUE SP120 RGB PRO, cada uno alineado con ocho LED direccionables individualmente alrededor del hub (24 en total).

CORSAIR iCUE SP120 RGB PRO, cada uno alineado con ocho LED direccionables individualmente alrededor del hub (24 en total). Es un chasis inteligente , gracias al Lighting Node Core incluido podemos controlar la iluminación LED RGB a través de iCUE y disfrutar de iluminación inmersiva en juegos.

, gracias al Lighting Node Core incluido podemos controlar la iluminación LED RGB a través de iCUE y disfrutar de iluminación inmersiva en juegos. Estructura de acero y panel lateral de vidrio templado para exhibir nuestra configuración sin renunciar a un acabado de alta calidad.

para exhibir nuestra configuración sin renunciar a un acabado de alta calidad. Espacio dedicado para la fuente de alimentación y para la gestión del cableado. Nos permite conseguir montajes limpios y maximizar el flujo de aire.

y para la gestión del cableado. Nos permite conseguir montajes limpios y maximizar el flujo de aire. Soporta hasta 6 ventiladores de 120 mm, 4 ventiladores de 140 mm y radiadores de 360 mm.

de 120 mm, 4 ventiladores de 140 mm y radiadores de 360 mm. Trae filtros de polvo de quita y pon en la base, el techo y el frontal que ayudan a reducir la entrada de polvo.

de quita y pon en la base, el techo y el frontal que ayudan a reducir la entrada de polvo. Medidas : 395 mm x 210 mm x 450 mm.

: 395 mm x 210 mm x 450 mm. Espacio para tarjetas gráficas de hasta 300 mm de largo, fuentes de hasta 180 mm de largo y ventiladores de CPU de hasta 180 mm de alto.

de largo, fuentes de hasta 180 mm de largo y ventiladores de CPU de hasta 180 mm de alto. Almacenamiento: dos espacios para unidades de 2,5″ y dos para unidades de 3,5″.

dos espacios para unidades de 2,5″ y dos para unidades de 3,5″. Radiadores: compatible con modelos de 120 mm hasta 360 mm.

Corsair iCUE SP140 RGB PRO

Ocho LED RGB con direccionamiento individual que consigue una iluminación de alta calidad.

que consigue una iluminación de alta calidad. Control inteligente para crear efectos de iluminación totalmente personalizados de una manera sencilla a través de iCUE.

para crear efectos de iluminación totalmente personalizados de una manera sencilla a través de iCUE. Alta velocidad de giro con hasta 1.150 RPM.

con hasta 1.150 RPM. Eficientes y con un diseño cuidado en forma de aspa translúcida de 140 mm que hace que destaque la iluminación.

Corsair iCUE 220T RGB Airflow: configuración y experiencia de uso

El Corsair iCUE 220T RGB Airflow es un chasis muy compacto, pero como anticipamos tiene un espacio interior bien repartido y permite llevar a cabo una gran variedad de montajes. Durante el proceso de instalación de los diferentes componentes que hemos utilizado no hemos tenido ningún problema, más allá del citado anteriormente por las dimensiones de la tarjeta gráfica.

Los módulos para instalar las unidades de 3,5″ y los espacios laterales para las unidades de 2,5″ facilitan el trabajo. La gestión del cableado es óptima y nada complicada, aunque debemos tener presente que estamos ante una semitorre muy compacta, y esto nos obliga a afinar un poco más «el tiro» a la hora de posicionar los cables en el espacio lateral.

Todo el cableado ha quedado a buen recaudo, el flujo de aire que hemos logrado es perfecto, y la calidad de la iluminación es fantástica, como podéis ver en las imágenes. Estos son todos los componentes que hemos instalado:

Procesador Ryzen 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 4 GHz.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a 3.200 MHz (CL16).

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con BIOS F23.

Sistema de refrigeración Corsair H60 2018.

Tarjeta gráfica GIGABYTE 980 TI G1 Gaming con 6 GB de GDDR5 a 7,9 GHz y GPU a 1.498 MHz.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB, donde se ha instalado el juego.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium

Dos ventiladores de 140 mm y tres de 120 mm (más el radiador de 120 mm en la parte trasera).

Con esta configuración tenemos un gran flujo de aire fresco que entra por los dos frontales gracias a los ventiladores de 140 mm y atraviesa todo el interior de la caja, saliendo por la parte trasera y por la parte posterior. Esto evita que el calor se acumule y mantiene las temperaturas en niveles totalmente óptimos, sin que el ruido sea un problema.

El Lighting Node Core es el accesorio estrella de la Corsair iCUE 220T RGB Airflow. Va instalado en el espacio lateral, junto al cableado, y gracias a él, y al software iCUE de Corsair, podemos personalizar la iluminación de todos los ventiladores que tengamos instalados, y disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair, como podemos ver en las imágenes que os dejamos al final.

He probado el equipo durante varios días y la experiencia de uso en general ha sido fantástica. Muy silencioso y muy fresco, y eso que por aquí (Murcia) hemos tenido temperaturas de más de 40 grados. También he dado un repaso al interior para ver el polvo acumulado y no hay duda, los filtros hacen un excelente trabajo.

Notas finales: de lo mejor en su gama

La Corsair iCUE 220T RGB Airflow es una semitorre que llama la atención a simple vista gracias a su diseño cuidado, su frontal con aperturas para facilitar la entrada de aire y al cristal templado lateral, pero una vez que nos profundizamos en sus características nos damos cuenta de que es mucho más que una simple «cara bonita».

A pesar de su pequeño tamaño ofrece un gran espacio interior, permite llevar a cabo montajes de forma sencilla e intuitiva, ofrece un buen margen de ampliación y puede lograr un gran flujo de aire. Los filtros antipolvo hacen un buen trabajo y contribuyen a mantener el equipo limpio durante más tiempo, y son fáciles de desmontar y de limpiar.

El Lighting Node Core y los tres ventiladores Corsair iCUE SP120 RGB PRO que incluye le confieren un excelente valor calidad-precio, ya que cuesta 99,99 euros y viene totalmente preparada para que podamos empezar a disfrutarla desde el primer momento.

Sin sorpresas, no tenemos que comprar nada más para disfrutar de un buen flujo de aire y de la iluminación inmersiva de Corsair, aunque os recomiendo completar el montaje con un par de ventiladores Corsair iCUE SP140 RGB PRO, ya que conseguiréis un toque único y redondearéis tanto la experiencia de uso con la iluminación inmersiva como el flujo de aire. Muy recomendable.