Corsair AX1000 80 Plus Titanium, análisis: potencia silenciosa

La fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium es un modelo que posiciona en lo que podemos considerar como gama alta. Con este modelo la compañía estadounidense ha ampliado su catálogo y francamente, lo ha hecho a lo grande.

El mundo de las fuentes de alimentación puede resultar muy complicado. Es fácil pensar que optando por modelos más caros siempre haremos una buena compra, pero lo cierto es que incluso en ese caso tendríamos una situación relativa ya que entran en juego varios aspectos: potencia, calidad de construcción, eficiencia, estabilidad, modularidad y gestión de cableado, el ruido en diferentes cargas de trabajo y, como no, la relación calidad-precio.

Son muchas cosas a tener en cuenta a la hora de definir el valor real que ofrece una fuente de alimentación, aunque siempre debemos ponerlas en relación con nuestras necesidades reales. La Corsair AX1000 80 Plus Titanium es una fuente de gama alta y presenta, por tanto, un precio acorde a dicha gama, pero también ofrece un nivel de prestaciones muy elevadas que, como veremos, equilibran la balanza y la colocan como una de las mejores soluciones de su categoría.

Como siempre queremos agradecer a Corsair España que nos haya cedido una unidad de la Corsair AX1000 80 Plus Titanium y que nos haya permitido trabajar con total libertad y sin prisas. Sin más entramos en materia. Poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Corsair AX1000 80 Plus Titanium: vistazo previo

La Corsair AX1000 80 Plus Titanium es una fuente totalmente modular diseñada bajo el formato ATX, lo que significa que encaja sin problemas en cualquier chasis compatible con dicho estándar. A nivel de diseño estamos ante un modelo bastante discreto y sin excesos, pero capaz de ofrecer una potencia descomunal, sin renunciar por ello a unos altos valores de eficiencia y a un bajo nivel de ruido.

Nada más sacarla de la caja nos damos cuenta de que la Corsair AX1000 80 Plus Titanium no es una fuente de alimentación cualquiera. Presenta una solidez y una consistencia que dan la sensación de estar ante un producto de primer nivel, está acompañada de una gran cantidad de cableado y es, como dijimos, totalmente modular. Esto quiere decir que permite una gestión del cableado perfecta y totalmente adaptable tanto a montajes actuales como a configuraciones futuras.

Con la Corsair AX1000 80 Plus Titanium no importa si montas una primera configuración con una única tarjeta gráfica y más adelante decides añadir una o dos tarjetas gráficas más, tendrás potencia más que suficiente y podrás montar en un momento el nuevo cableado que necesites. Lo mismo ocurriría a la inversa, es decir, si saltas de una configuración SLI o CrossFire a una única tarjeta gráfica de nueva generación que es más potente, podrás retirar el cableado que ya no utilices y mantener un montaje limpio y sin estorbos.

Fuente de alimentación modular ATX.

Medidas: 170 mm x 86 mm x 150 mm, 17 cm x 8,6 cm x 15 cm.

Potencia: 1000 vatios.

Certificación 80 Plus Titanium.

Hasta 83 amperios y 996 vatios en el carril de 12V.

y 996 vatios en el carril de 12V. Ventilador de 135 mm con rodamiento FDB (Fluid Dynamic Bearing) que solo se activa al superar los 400 vatios de carga.

de carga. Botón trasero para activar el modo de funcionamiento silencioso (Zero RPM Fan Mode).

Condensadores japoneses (105º).

Cableado modular y mallado.

Laterales magnéticos que permiten utilizar tres etiquetas incluidas para personalizar la fuente de alimentación en colores rojo, azul y blanco.

Diez años de garantía.

Hechas las presentaciones podemos entrar a repasar las especificaciones básicas de esta fuente de alimentación:

Toca ahora hablar de cables y conectores. Hemos reservado un espacio contiguo pero separado de las especificaciones básicas porque al ser una fuente modular la lista es bastante extensa, y podría haber quedado demasiado diluida o incluso haber generado confusión si la hubiéramos integrado en el listado anterior.

En las imágenes adjuntas podéis ver el conjunto de cableado y de conectores que vienen incluidos con esta fuente. Por si tenéis dudas a la hora de identificarlos os dejo una descripción completa con el tipo de cables, la cantidad de conectores totales y sus medidas.

Ocho conectores PCIE divididos en cuatro cables de dos conectores cada uno, configurados en 6+2 pines con una longitud de 65 cm +/- 10 cm.

divididos en cuatro cables de dos conectores cada uno, configurados en 6+2 pines con una longitud de 65 cm +/- 10 cm. Un cable ATX de 24 pines con una longitud de 61 cm +/- 10 cm.

Dos cables de 4+4 pines EPS/ATX12V con una longitud de 65 cm +/- 10 cm.

Cuatro cables SATA con cuatro conectores cada uno ( 16 en total ) y una longitud de 80 cm +/- 10 cm.

) y una longitud de 80 cm +/- 10 cm. Dos cables con cuatro conectores mólex para periféricos con una longitud de 75 cm +/- 10 cm.

Un cable adaptador floppy con una longitud de 10 cm +/- 0,5 cm.

Cable de alimentación compatible con el estándar C21.

A nivel de calidad de construcción la Corsair AX1000 80 Plus Titanium es una demostración de trabajo bien hecho, y no solo por el acabado modular al que hemos hecho referencia, también por la selección de componentes a nivel interno. En la imagen adjunta podéis ver el interior de la fuente, y justo debajo encontraréis un listado con los datos clave de cada uno de ellos.

Un filtro EMC/EMI que cumple con los requisitos reglamentarios. Un puente de diodos para la correcta rectificación del voltaje entrante. Un inductor PFC para corregir el factor de potencia de la alimentación. Mosfets PFC, diodos PFC y mosfets LLC. Tarjeta de control PFC. Placa de 5V/3,3V conectada a la línea principal de 12V. Placa de control que supervisa la protección de los raíles, con protecciones OVP/UVP para 12V/5V/3,3V, OCP/OTP para 5V/3,3V Y UVP para -12V. Transformador principal LLC. Condensadores electroliticos de aluminio (100% japoneses). Condensador resonante LLC. Mosfets LLC. Mosfets SR y sensor de temperatura. Inductor resonante LLC. Transformador 5Vsb. Condensador de salida de 12V. Placa de conectores asociada al cableado modular. MOV. Tarjeta de control del ventilador. Tarjeta de control LLC. Placa para la línea de -12V. Conector de alimentación con escudo EMI.

Ya conocemos todas las claves de la Corsair AX1000 80 Plus Titanium a nivel de especificaciones, cableado y construcción interna, así que estamos listos para entrar a repasar los resultados de las pruebas.

Corsair AX1000 80 Plus Titanium: estabilidad, ruido y eficiencia

La Corsair AX1000 80 Plus Titanium ofrece una potencia de 1.000 vatios. Esa cifra representa el pico máximo que puede alcanzar, pero debemos asociarlo siempre a la eficiencia de la fuente, ya que de ello se desprende la verdadera potencia que es capaz de ofrecer.

Bien, ¿pero cómo definimos la eficiencia y cómo afecta a una fuente de alimentación? Se define como la energía eléctrica perdida en forma de calor que se produce a consecuencia del trabajo de dicho componente. Dicho de otra forma, representa la potencia que se pierde como consecuencia natural del propio funcionamiento de la fuente de alimentación.

En el caso de la Corsair AX1000 vemos que la fuente cuenta con certificación 80 Plus Titanium, la más alta que podemos encontrar actualmente dentro de la iniciativa 80 Plus que, recordamos, se divide de la siguiente manera:

80 PLUS : 80% de eficiencia con una carga del 20%.

: 80% de eficiencia con una carga del 20%. 80 PLUS Bronce : 81% de eficiencia con una carga del 20%.

: 81% de eficiencia con una carga del 20%. 80 PLUS Plata : 85% de eficiencia con una carga del 20%.

: 85% de eficiencia con una carga del 20%. 80 PLUS Oro : 87% de eficiencia con una carga del 20%.

: 87% de eficiencia con una carga del 20%. 80 PLUS Platino : 90% de eficiencia con una carga del 20%.

: 90% de eficiencia con una carga del 20%. 80 PLUS Titanio: 92% de eficiencia con una carga del 20%.

La Corsair AX1000 posiciona, por tanto, en la cima en términos de eficiencia, ¿pero cómo se traduce esto en escenarios de uso real con diferentes cargas de trabajo? En la gráfica adjunta encontraréis una relación de carga de trabajo y eficiencia total que responde a esta pregunta:

Como vemos los valores son realmente buenos, ya que la pérdida de energía que se produce por el propio funcionamiento de la fuente posiciona en niveles muy bajos. Es importante tener en cuenta que cada unidad puede ofrecer unos resultados ligeramente distintos, pero las diferencias deberían ser prácticamente marginales.

Pasamos ahora a repasar la potencia máxima que ofrece la Corsair AX1000 80 Plus Titanium haciendo un desglose por raíles. Los valores son muy buenos y confirman lo que hemos dicho al inicio del análisis, que estamos ante una de las mejores fuentes de su categoría.

Tened en cuenta que el desglose adjunto indica los valores máximos y que deben considerarse de forma individualizada, es decir, la potencia máxima teórica de la fuente combinando todos los ráiles sigue siendo de 1.000 vatios. Los valores indicados no se suman, sino que se restan en función del nivel de uso.

Toca hablar ahora de la estabilidad de los voltajes. Es una cuestión muy importante, ya que refleja la estabilidad que es capaz de ofrecer una fuente de alimentación al trabajar con diferentes cargas de trabajo en todos sus raíles (de 40 vatios hasta el máximo de la fuente). A menor variación de voltajes mejor es el resultado, y como vemos en la gráfica adjunta los resultados que consigue la Corsair AX1000 80 Plus Titanium son sobresalientes. Es capaz de gestionar diferentes cargas de trabajo con una estabilidad excelente.

Terminamos hablando de los niveles de ruido que registra la Corsair AX1000 80 Plus Titanium. Como dijimos al principio del artículo esta fuente ofrece un funcionamiento totalmente silencioso cuando no supera los 400 vatios de carga, ya que en los niveles inferiores mantiene el ventilador totalmente apagado.

Una vez que superamos ese escenario el ventilador entra en escena, pero se va a justando en función de la carga de trabajo para conseguir un buen equilibrio. Los resultados son, como vemos, muy buenos (la temperatura ambiente de la habitación era de 25 grados).

Notas finales

Hemos empezado el análisis diciendo que la Corsair AX1000 80 Plus Titanium se presentaba como una fuente de gama alta capaz de ofrecer un elevado nivel de prestaciones, y que gracias a ello posicionaba como una de las mejores soluciones de su categoría.

Las primeras impresiones que nos ha transmitido nada más sacarla de la caja apuntaban en esa dirección, y los resultados de las pruebas han confirmado los mejores pronósticos. La Corsair AX1000 80 Plus Titanium es una fuente de alto rendimiento que cuenta, además, con una calidad de construcción sobresaliente, ofrece uno de los mejores niveles de eficiencia de su gama, una estabilidad total y un bajo nivel sonoro.

Su diseño modular permite, además, una gestión perfecta del cableado en todo momento y viene, además, con todos los cables que podemos llegar a necesitar tanto a corto como a largo plazo.

La Corsair AX1000 80 Plus Titanium está pensada para mover sin problemas configuraciones tope de gama que incluyan procesadores de alto rendimiento, tarjetas gráficas muy potentes, tanto en configuraciones individuales como múltiples (SLI y CrossFire) y puede mantener sin problemas una gran cantidad de unidades de almacenamiento y de accesorios.

Sin duda es una excelente inversión si tenemos pensado montar un equipo de gama alta y queremos una fuente que pueda seguirnos el ritmo durante varios años.