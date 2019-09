PS5 contará con una IA manejada por voz, PlayStation Assist

Sin todavía tener siquiera una fecha para su lanzamiento, no dejan de sumarse y aparecer nuevos rumores y filtraciones sobre cómo será la nueva generación de consolas de Sony, PS5 y PS5 Pro. Así pues, el último rumor nos llega de manos de una patente registrada por la propia Sony, donde se habla de un asistente de voz en forma de inteligencia artificial, y que llegará bajo el nombre de PlayStation Assist.

A diferencia de los propios comandos de voz que ya integraba la PS4 a través del micrófono integrado en los DualShock 4, este nuevo asistente nos ofrecerá tanto el control de nuestra consola por voz, como datos relevantes de los títulos a los que jugamos.

De esta manera, PlayStation Assist sería capaz de leer la información dentro de los propios juegos, con indicaciones sobre el mapa o los objetos restantes dentro de nuestro inventario, e incluso consejos sobre cómo completar las misiones o cómo derrotar a los enemigos en pantalla.

Además, este nuevo asistente sería compatible tanto con la PS5 como con otros dispositivos móviles y tablets, donde se registrarían nuestras interacciones, y a través del cual tendríamos acceso a contenidos adicionales y ayudas como vídeos o guías.

Así pues, no podemos evitar ver ciertas semejanzas con las características ya presentadas hace un año por Call of Duty y Alexa, por lo que no cabría destacar tampoco una compatibilidad con los actuales asistentes de voz.

No obstante, y a falta de conocer cómo de avanzado está o no este proyecto, hay que tener en cuenta que las grandes compañías presentan cientos de patentes que, pese a tratar algunas funcionalidades realmente interesantes, no llegan a completarse y estrenarse nunca.

Por el momento no nos queda más que sumar PlayStation Assist al ya largo listado de características no confirmadas de la PS5, y esperar hasta su presentación oficial, fechada para el próximo 12 de febrero de 2020.