Todo lo que puedes ver gratis en las principales plataformas de VOD

El confinamiento por la pandemia de coronavirus se está haciendo mucho más largo de lo que querríamos y aunque lo que más nos apetece a la mayoría a estas alturas es, si no retomar nuestra actividad normal, poder al menos salir a dar una vuelta y que nos dé el aire, toca aguantar recluidos en casa. Entramos además en unas ‘vacaciones’ de Semana Santa de lo más atípicas, la economía se resiente… En panorama es dantesco, literalmente, y suerte tenemos los que no estamos cayendo víctimas del contagio.

Pero no estamos aquí para recrearnos en la miseria. Acabamos de comenzar la cuarta semana de confinamiento obligatorio y a saber las que nos quedan por delante, así que corramos un tupido velo sobre la situación y démonos una alegría aunque sea durante un rato. Para ponértelo un poco más fácil, te traemos una recopilación con todos los sitios donde puedes ver gratis películas y series de manera totalmente legal, como parte de la oferta de las principales plataformas de vídeo bajo demanda que operan en España.

En otras palabras, en esta guía hacemos repaso de lo que puedes encontrar estos días en las principales plataformas de vídeo bajo demanda que operan en España, y es que hay un poco de todo: de las que ni siquiera ofrecen ya un periodo de prueba, a las que lo han alargado o han puesto a disposición de la gente contenidos gratis de manera excepcional, u otras que ya funcionaban con el «todo gratis». Va en orden alfabético, y así terminamos por la que te esperas, que también tiene lo suyo.

El portal de vídeo por streaming de Amazon es una de las alternativas más recomendables actualmente, tanto por lo económico como por el ingente catálogo que acumula. Además, cada vez tiene más contenidos originales de calidad. Si ya eres usuario de Amazon Prime lo tienes incluido en el paquete, y si no lo eres puedes acceder a un periodo de prueba de 30 días. Después te costará 3,99 euros al mes o 36 euros al año como parte de la suscripción a Amazon Prime.

Al margen de las condiciones normales, Amazon Prime Video ha puesto de manera adicional un montón de películas y series gratis para que los más pequeños de la casa puedan ver gratis. Como te contábamos hace unos días sobre Amazon Music, solo necesitas una cuenta de Amazon para poder disfrutados sin pagar, con la ventaja de que tampoco incluyen publicidad.

Apple TV+ llegó a España el pasado noviembre con muy poca cosa y desde entonces tampoco es que hayan añadido mucho más, pero si te pilla aburrido y cuentas con algún dispositivo compatible, los 7 días de periodo de prueba que ofrecen te pueden servir para pulirte alguna de sus series más interesantes, que las tienen. Por recomendarte una, Mythic Quest es realmente refrescante. Si decides continuar suscrito, te costará 4,99 euros al mes.

Disney+ aterrizó en nuestro país hace apenas un par de semanas, eso sí, con un catálogo repleto de clásicos… de Disney, sí, pero también de Marvel, Star Wars y Pixar, entre otros contenidos. De nuevo, son solo 7 días de periodo de prueba y con tanto material se quedan muy cortos. A menos que decidas seguir pagando los 6,99 euros al mes que cuesta, mejor que no te enganches a The Mandalorian, que la tienen a medias, y te veas alguna de las cientos de películas que ofrecen.

La plataforma española de cine independiente se dejó de periodos de prueba hace un tiempo.

Por otro lado está FlixOlé, el ‘Netflix de las películas españolas’, donde podrás disfrutar de un periodo de prueba de 14 días, pasado el cual podrás seguir viendo lo que quieras por tan solo 2,99 euros al mes. Es cierto que el cine español no es lo más, pero tiene cosillas interesantes. No lo desprecies.

HBO es otro de los servicios VOD más populares en España y en el mundo, gracias a sus contenidos originales de alta calidad. Ofrecen 2 semanas de prueba en las que dependiendo de tu hastío y capacidad puedes llegar a tragarte bastantes cosas. Pero no te líes si entras de nuevas, que muchas de sus grandes series constan de varias temporadas. Tres recomendaciones que sí podrás consumir con Chernobyl, Westworld y, por citar alguno de sus clásicos más memorables, Roma. Después te costará 8,99 euros al mes.

Mitele es la plataforma en línea de Mediaset, uno de los dos grandes grupos privados de comunicación de España y entre su oferta, gratuita en su mayoría, se pueden encontrar programas, series y películas para televisón.

Desde hace unos meses, Movistar+ Lite es una plataforma independiente de los servicios de la compañía, por lo que no tienes por que ser cliente para apuntarte. Tienen películas, series, programas propios y diferentes canales de pago. Su precio es de 8 euros al mes, pero con motivo del confinamiento han aumentado el periodo de prueba de un mes, que sí que da para ve bastante.

Netflix es la reina del VOD y así juega sus cartas: si comenzaron ofreciendo un mes de prueba, ahora no ofrecen nada.

La de Plex es quizás la alternativa más suigéneris de toda la lista, pero si no te importa que los contenidos de su nueva plataforma de streaming sean casi todos de segunda fila y algo vetustos, y te llevas bien con el inglés, todo lo que ofrecen está para ver gratis… con anuncios de vez en cuando.

Rakuten TV

Rakuten TV no es de las ofertas de VOD más populares de España, pero sí de las más flexibles: carecen de contenidos originales, pero permiten alquilar y comprar películas de estreno, así como suscribirse en modo de tarifa plana a un catálogo más reducido por 6,99 euros al mes, con un mes de prueba.

Sin embargo, lo más interesante para el momento que nos toca vivir es que han puesto un montón de películas para ver gratis, además de algunos documentales y contenidos infantiles. Te registras y sin pagar un céntimo te puedes hinchar a ver de todo… ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el confinamiento, se supone, aunque en este caso también añaden algo de publicidad.

La amplísima oferta de contenidos de RTVE a la carta suele pasar desapercibida porque ya lo echan en la tele, pero el archivo de Televisión Española es vasto y hay de todo, de lo muy malo a lo muy bueno; series actuales e históricas, programas, documentales… todo gratis, sin anuncios y sin límites, que por algo lo hemos pagado con nuestros impuestos. De clásicos como Historias para no dormir a éxitos recientes como El Ministerio del Tiempo y muchísimas cosas más.

Pero, de nuevo con motivo del confinamiento, RTVE se ha estirado un poco más y si te va el cine español, han lanzado el programa Somos Cine, donde encontrarás otro montón de películas de todos los géneros y las épocas.

Al estilo de Rakuten TV, pero descontando los estrenos y añadiendo varios canales de pago y alguna serie original (por ejemplo, la mencionada Chernobyl, que es coproducción), Sky España es una de las ofertas de VOD menos llamativas a priori. No obstante, ofrecen un periodo de prueba de un mes y tienen bastantes películas y series en catálogo.

Por último… YouTube, qué si no. Porque como sabes, YouTube está repleto de TODO y gratis, aunque sea a costa de tragar con la publicidad; incluyendo también series y películas que se van colando sin que Google se percate, a pesar de que su calidad técnica suele dejar que desear. Pero no nos centremos en lo que no debería estar, sino en todo lo demás, que de hecho es lo más interesante, documentales aparte. Al margen de lo que aportan los youtubers, mucho de lo cual es de gran calidad, en YouTube hay información, películas, cortos, series de todo tipo… Y no cualquier cosa: algunas de las series infantiles más populares tienen canales oficiales y lo tienen todo colgado ahí.

Además, están los YouTube Originals, producciones exclusivas que en su mayoría sin interés alguno, pero con excepciones. Por ejemplo, series como Cobra Kay, Origin Weird City han sido recibidas con buenas críticas y para pasar el rato sobran. Y aunque seguimos esperando a que Google las ofrezca para ver gratis, tal y como prometió, te puedes acoger al mes gratis para ver lo más destacado y, de paso, quitar de en medio los anuncios de YouTube.