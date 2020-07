10 aplicaciones gratuitas para recuperar ficheros de tu PC

Si llevas tiempo en esto de la informática será imposible que no te hayas encontrado alguna vez con la necesidad de recuperar ficheros eliminados de las unidades de almacenamiento de tu ordenador personal. Aquí se incluyen los discos internos (discos duros o SSD) o los dispositivos externos que conectemos como tarjetas microSD o pendrives USB.

Sea por un borrado accidental; un problema del sistema operativo que impide el acceso o una infección de malware, la pérdida de datos está a la orden del día. A ellos se añaden los problemas propios de la unidad de almacenamiento. Su vida útil no es infinita porque los sucesivos accesos, lecturas y escrituras o un manejo incorrecto de las unidades externas pueden provocar errores y pérdida de archivos.

Si no hemos realizado las copias de seguridad correspondientes (al menos de los archivos principales) como es preceptivo (obligatorio en los tiempos que corren) la situación se complica. Afortunadamente, muchos de los errores no son fatales y si las unidades de almacenamiento no han sufrido fallos físicos críticos es probable que se puedan recuperar. Los archivos pueden haber «desaparecido», (porque no tienen formato o existe un problema en la estructura de los archivos) pero siguen en el disco.

Aplicaciones gratuitas para recuperar ficheros

La industria ofrece servicios profesionales especializados en la recuperación de datos que utilizan medios avanzados forenses y que logran los mejores resultados incluso en los peores estados de las unidades de almacenamiento. El precio de estos servicios es bastante caro y están reservados para tratamiento de datos críticos de empresas o profesionales.

Un cliente de consumo dispone de una amplia colección de aplicaciones comerciales de recuperación de datos. Si el presupuesto no te permite su uso, también hay disponibles herramientas gratuitas que suelen ofrecer buenos resultados, aunque dependerá del tipo de problema, el estado de las unidades y si hemos tenido en cuenta una serie de recomendaciones que veremos más abajo.

Te recordamos diez de estas aplicaciones especializadas en recuperación de archivos. La mayoría son para sistemas Windows y algunas tienen versión para Linux y son de código abierto:

Todas estas soluciones software funcionan de la misma forma. Simplemente se descargan, instalan y ejecutan. Realizan un escaneo previo de la unidad de almacenamiento y muestran el estado de los archivos borrados que podrían ser recuperados en unas interfaces sencillas de entender y manejar.

A partir de ahí, únicamente tenemos que marcar los archivos que nos interese y la aplicación realizará el proceso de recuperación.

Dependiendo de la unidad de almacenamiento a analizar y recuperar el proceso puede tardar bastante tiempo. Sé paciente. No hay milagros y hay veces es imposible. Si los errores no se han producido por un fallo del hardware podrás recuperar bastantes archivos. Una vez comprobado que hemos podido salvar los datos, recomendamos limpiar la unidad con un formateo, copiar los datos salvados y seguir usando la unidad de la manera habitual siempre y cuando los errores no se hayan producido por fallos físicos, porque los errores se repetirán.

Recomendaciones generales

Insistimos en las copias de seguridad como tarea habitual de mantenimiento. Es el mejor salvavidas para los datos ante fallos del hardware, del sistema operativo o de una infección de malware incluido un ataque de Ransomware que como sabes cifra los archivos y no hay manera de recuperarlos.

La segunda recomendación para ganar efectividad a la hora de recuperar ficheros del PC es simplemente obligatoria y es dejar de usar la unidad en cuanto comiencen los problemas. Es un aspecto crítico, porque las sobreescrituras es la causa principal para que no podamos recuperar los datos.

Otra recomendación que deriva de la anterior es retirar la unidad de almacenamiento del equipo donde haya fallado e intentar la recuperación de datos en un segundo equipo externo como un PC. Si es un disco duro o SSD los montaríamos en bahías libres como unidad secundaria y lo mismo si se trata de una microSD que ha fallado en un smartphone o un pendrive o disco externo conectado a puertos USB.

No hay milagros en esto. Pero no pierdes nada por probarlas y si no ha habido daños físicos y sigues las recomendaciones hay una buena probabilidad de recuperar estos datos borrados.