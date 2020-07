Las llamadas telefónicas no deseadas son un problema desde hace décadas. Se sufrían en los teléfonos fijos, después en los móviles «tontos» y en los últimos años en los smartphones. Y son odiosas, capaces de exaltar al ciudadano más tranquilo al que molestan a cualquier hora del día o de la noche.

La mayoría de estas llamadas telefónicas no deseadas son de ámbito comercial y las realizan sufridos empleados que a duras penas llegan al salario mínimo después de inagotables jornadas de trabajo. No seas duro con ellos. La responsabilidad es de las empresas (seguros, financieras, telecomunicaciones…) que no respetan a sus potenciales clientes.

Y de los gobiernos y organismos reguladores que no ponen solución. Ni Listas Robinson, ni historias. Las llamadas se siguen produciendo incluso una vez apuntado a una lista que debería evitar la publicidad no deseada. También hay casos de fraude o acoso telefónico, más frecuentes de lo que pensamos y que merecen otro tratamiento con denuncia directa ante los cuerpos de seguridad.

Cómo evitar llamadas telefónicas en Android

Desde Android 6.0, Google implementó un sistema para facilitar la tarea mediante un par de clics, pulsando la función de bloqueo a un número determinado en los contactos. Un método simple, sencillo y efectivo, pero que tiene un problema, solo funciona en versiones de Android «puro», stock.

Como todos los fabricantes usan capas propias a modo de interfaz de usuario, no existe un método único para bloquear las llamadas. Como ejemplo, en terminales de Samsung no es nada complicada su gestión desde la aplicación Teléfono > Contactos > Ajustes (pulsa sobre los tres puntos) > Ajustes de llamada.

Ahí puedes activar la protección contra spam o bloquear llamadas (también los mensajes) de un número específico. Puedes seleccionar entre los últimos números con los que te hayas comunicado o directamente escribirlo para bloquearlo. Si quieres un bloqueo más radical puedes activar la opción de bloqueo de las llamadas de cualquier desconocido.

Otra forma de hacerlo es bloqueando las llamadas telefónicas no deseadas la primera vez que se reciban.

A partir de ahí, el número quedará bloqueado en llamadas y mensajes. Éstas se registrarán si continúan realizándose, pero no molestarán al usuario.

El usuario tiene la opción de informar del motivo del bloqueo de la llamada con posibilidades como las siguientes:

La verdad es que es muy sencillo para cualquier usuario en un tipo de interfaces similares a la que entregan otros fabricantes como Huawei, LG, HTC o Sony.

Soluciones de terceros

Si accedes a la tienda Google Play y buscas estos bloqueadores te encontrarás con un montón de soluciones de terceros, la mayoría gratuitas. Una de las que más nos gusta por flexibilidad y potencia es Mr. Number. Es gratis, con publicidad, pero te va a merecer la pena si buscas una app avanzada para el control de llamadas.

Simplemente tienes que instalarla para ver que es una app muy completa. Puedes bloquear un número/contacto determinado manualmente para crear una lista propia o puedes activar modos automáticos para llamadas no deseadas, internacionales, ocultas o sospechosas de fraude o spam basadas en una base de datos.

También puedes personalizarlo de manera radical simplemente activando el bloqueo de cualquier tipo de llamada que no aparezca en tu lista de contacto. Las opciones de bloqueo de números se amplían a los de un área específica (marcando los tres primeros dígitos) o a números incluidos en servicios de tarificación especial de la misma manera.

La aplicación guarda toda su actividad de bloqueos y puedes dar marcha atrás si te equivocas con alguno. También ofrece información conocida sobre un número determinado incluyendo los comentarios de usuarios. Generalmente son los mismos los que molestan a todos los usuarios.

También soporta gestión y bloqueo de SMS de una manera similar al de las llamadas y tiene versión para iPhone si utilizas terminales de Apple.

En cuanto a las soluciones de pago podemos destacar a RoboKiller. Con una base de datos sólida de más de un millón de números de spam, esta app bloqueará automáticamente un buen número de llamadas no deseadas e incluso tiene bots de respuesta diseñados para «molestar» a los vendedores telefónicos.

La lista de bloqueo se actualiza con frecuencia y ofrece una gran personalización de las mismas o pasarlas a listas blancas en caso de errores. Es un servicio de suscripción, por lo que después de la prueba gratuita de siete días, tiene un precio de 3 dólares mensuales.

Cuéntanos tus alternativas, qué método utilizas para bloquear este tipo de llamadas capaces de poner de los nervios al usuario más calmado.