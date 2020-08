WebBundles: una mirada crítica desde Brave

Que la web está viva y se mantiene en constante evolución, es una realidad de la que proyectos como WebBundles dejan constancia explícita cada poco tiempo. Sin embargo, la innovación trae, en determinadas ocasiones, consecuencias negativas que no deben dejarse pasar, por muy positiva que nos parezca la aportación que pueden hacer. El espíritu crítico no debe faltar nunca, pues de lo contrario podemos dejar pasar aspectos que, analizados al detalle, harían que nos lo pensáramos dos veces antes de abrazar dichos cambios.

Por si no lo conoces, WebBundles es un proyecto de Google con el que pretende crear un estándar que permita «paquetizar» webs, con el fin de que éstas sean fácilmente distribuibles y accesibles aún sin conexión a Internet. De este modo, todos los recursos de una web se recopilan en un único archivo identificado por el tipo MIME application/webbundle, y es el navegador quien se encarga de componer la web con dichos elementos, sin necesidad de conectarse a Internet para tal fin.

Como puedes comprobar en la imagen superior, no hablamos solo de documentos HTML e imágenes, también se pueden añadir scripts, documentos de otros tipos, etcétera. Dicho de otra manera, cualquier elemento que no dependa de ser procesado en el servidor (serverside) puede integrarse en WebBundles. Y de esta manera, se pueden distribuir tanto páginas individuales como un sitio completo, siempre que su funcionalidad no dependa de la conectividad.

Visto así, en una primera aproximación, WebBundles parece una gran idea, y efectivamente lo es. Es cierto que vivimos en un mundo cada día más conectado, pero todavía quedan muchos contextos y entornos en los que no es posible disfrutar de un ancho de banda adecuado y un plan de datos sin límites: conexiones móviles, entornos rurales, espacios con poca o nula conectividad… el modo offline sigue estando más presente en nuestras vidas de lo que nos gustaría a muchos. Desde esa perspectiva, WebBundles es una gran idea.

Sin embargo, y como podemos leer hoy en SlashDot, no todo son luces alrededor de WebBundles. Un desarrollador senior de Brave, que lleva ya algún tiempo haciendo sugerencias al equipo de desarrollo de WebBundles, se muestra crítico con el modo en el que este estándar acaba con la información que proporcionan las URLs de cada uno de los elementos de una página web al descargarse. Y es que la URL de cada elemento es un identificador del tipo de contenido al que señala, una función empleada de manera común por antivirus, navegadores, bloqueadores de publicidad, etcétera, para que el usuario tenga control sobre lo que se carga en su navegador.

A día de hoy es bastante sencillo configurar nuestro sistema para que no descargue determinado tipo de elementos de la web, puesto las URLs identifican cada componente de manera individual. Como contraposición, el desarrollador pone como ejemplo un documento PDF: no podemos descargar solamente el texto, descartando las imágenes, las tipografías incrustadas, etcétera, o lo descargas todo o no lo descargas nada. En una web «paquetizada» mediante WebBundles, nos encontraremos exactamente en esa misma situación.

«Hemos intentado trabajar con los autores de WebBundle para abordar estas preocupaciones, sin éxito. Recomendamos encarecidamente a Google y al grupo WebBundle que pausen el desarrollo de esta propuesta hasta que se hayan abordado los problemas de privacidad y seguridad discutidos en esta publicación. También alentamos a otros miembros de la comunidad de seguridad y privacidad web a participar en la conversación y a no implementar la especificación hasta que se hayan resuelto estas inquietudes«, finaliza diciendo el desarrollador de Brave en la web del proyecto de WebBundles.