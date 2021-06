Documentos filtrados apuntan a que OnePlus se convertirá en una submarca de Oppo

Hace apenas una semana hablábamos sobre las recientes declaraciones de Pete Lau, CEO de OnePlus, sobre la integración entre OnePlus y Oppo para sus divisiones de investigación y desarrollo. Sin embargo, si bien estas mismas declaraciones desmentían una posible fusión total entre ambas empresas, matizando que seguiría existiendo una independencia, los últimos documentos filtrados parecen apuntar a una integración mayor.

De las manos del conocido filtrador Evan Blass, nos llegan estos memorandos de conversaciones internas que amplían el comunicado oficial publicado anteriormente, sumando nuevas declaraciones en las que el propio Lau explicaba la integración de OnePlus y Oppo de la siguiente manera: «Con la integración, OnePlus se convierte en una marca dentro de Oppo, sin embargo, seguirá funcionando como una entidad independiente».

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD

— Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021