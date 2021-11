Minecraft: 10 años y fecha para Minecraft 1.18

Que Minecraft es uno de mis juegos favoritos lo sabe cualquier persona que me conozca un mínimo. Es más, a veces soy tan, tan pesado con la creación de Mojang, que es probable que haya personas que no me conocen en absoluto y que, aún así, sepan del gusto que tengo desde hace ya mucho tiempo por el juego de los cubos. Y sí que puedo decir que no debo ser el único, pues pese a su veteranía, sigue sumando ventas que, desde hace ya tiempo, lo mantienen como el juego más vendido de la historia.

Y si hablamos de su antigüedad, hoy es un día particularmente remarcable, ya que Minecraft cumple hoy 10 años desde su lanzamiento. Y sí, sí, soy consciente de que quizá esa fecha no te resulte familiar, y que pensaras que éste se produjo en 2009. Para aclarar este punto, lo mejor será recordar las tres fechas relacionadas con el lanzamiento de Minecraft:

Alpha: 17 de mayo del 2009

Beta: 20 de diciembre del 2010

Oficial: 18 de noviembre del 2011

Así pues, sí, es cierto que Minecraft se pudo probar desde 2009, pero el lanzamiento de la versión definitiva se produjo justo hace 10 años.

En estos 10 años, la evolución del título ha sido más que notable, algo a lo que hay que sumar la política primero de Mojang, y posteriormente de Microsoft, de que todas las actualizaciones de Minecraft sean gratuitas para sus usuarios. Y es que no debemos olvidar que hablamos de un juego cuyo precio se encuentra alrededor de los 20 euros, mientras que otros títulos con tres veces ese precio, plantean muchas de sus actualizaciones como DLC, obviamente de pago.

En este punto, debo aclarar que estoy hablando de Minecraft Java, que es la versión que hoy cumple 10 años. No obstante, esta política es similar en Minecraft Bedrock, y que sus usuarios también disfrutan de cuantas actualizaciones se publican sin tener que volver a pasar por caja. Aún recuerdo el momento en el que Microsoft adquirió Mojang, y muchos usuarios pensaron que esto dejaría de ser así. Sin embargo los de Redmond han respetado las políticas del estudio que adquirieron y, aún más, éste ha podido seguir trabajando de manera independiente, en vez de tener que integrarse en la estructura de Microsoft.

Probablemente el único cambio en este sentido, y que se está llevando a cabo en la actualidad, es la migración de las cuentas de Mojang a cuentas de Microsoft, un proceso en el que los usuarios obtienen, gratuitamente, una capa para su personaje. Por lo demás, y al menos de momento, todo sigue funcionando exactamente igual y, en contra de un temor que empezó a circular cuando se anunció este cambio, los launchers no oficiales que se han adaptado funcionan sin problemas con las nuevas cuentas.

¿Y cuál ha sido el ritmo de actualización de Minecraft? La última versión publicada, hasta el momento, es la 1.17.1, es decir, que en 10 años ha tenido nada menos que 17 actualizaciones mayores. Es cierto, sí, que algunas han incluido pocas novedades, pero otras han cambiado por completo la experiencia de juego, añadiendo nuevas mecánicas, nuevos biomas, NPCs, materiales, construcciones… En ocasiones, el simple salto de una versión a la siguiente ya es un gran cambio, así que imagina lo que se ha podido sumar en estos 10 años y estas 18 versiones.

Versiones de Minecraft

1.0 – 18 de noviembre de 2011.

1.1 – 12 de junio de 2012.

1.2 – 1 de marzo de 2012.

1.3 – 16 de agosto de 2012.

1.4: Pretty Scary Update – 25 de octubre de 2012.

1.5: Redstone Update – 13 de marzo de 2013.

1.6: Horse Update – 1 de julio de 2013.

1.7: The Update that Changed the World – 25 de octubre de 2013.

1.8: Bountiful Update – 2 de septiembre de 2014.

1.9: Combat Update – 29 de febrero de 2016.

1.10: Frostburn Update – 8 de junio de 2016.

1.11: Exploration Update – 14 de noviembre de 2016.

1.12: World of Color Update – 7 de junio de 2017.

1.13: Aquatic Update – 18 de julio de 2018.

1.14: Village & Pillage – 23 de abril de 2019.

1.15: Buzzy Bees – 10 de diciembre de 2019.

1.16: Nether Update – 23 de junio de 2020.

1.17: Caves & Cliffs Update parte 1 – 8 de junio de 2021.

Minecraft 1.18

¿Y qué mejora de celebrar su cumpleaños que con una fecha de lanzamiento? A lo largo de los últimos meses hemos estado haciendo un seguimiento de las versiones de prueba de Minecraft 1.18, y por fin sabemos que la versión definitiva debutará el próximo 30 de noviembre, con algo de adelanto frente a las previsiones, que apuntaban a principios-mitades de diciembre, justo antes de que empiecen las vacaciones de Navidad.

Mark your calendars, and start practising your awestruck gasps: Caves & Cliffs: Part II releases in all its natural splendour on November 30th! ↣ https://t.co/eiy1PSfC9M ↢ pic.twitter.com/MpB1QplXDp — Minecraft (@Minecraft) November 17, 2021

Con respecto a este anuncio, sí que debo decir que tengo el corazón partido. ¿Por qué? Pues porque finalmente Caves & Cliffs Parte 2 no tendrá todo lo que esperábamos en un principio. Mojang ha decidido postergar elementos como el temible Warden, la redstone inalámbrica o la utilidad de los cuernos de cabra. Por contra, sí que encontraremos el resto de lo prometido con respecto a las montañas y, sobre todo, a las cuevas, incluidos los cambios en la coordenada Y, que ya llegará a la capa -64.

Cada vez parece más claro que, cuando se produjo el anuncio de Minecraft 1.17 Caves & Cliffs Update, hubo un exceso de ambición y/o confianza, que finalmente no se ha podido mantener en el tiempo. Ya lo vimos, en primera instancia en abril, cuando se anunció la división de Caves & Cliffs en dos partes. Y ahora, con la confirmación de las novedades de Minecraft 1.18 que podemos leer en el blog oficial del juego, se confirma lo que ya nos adelantaron en la Minecraft Live del pasado octubre: aún tendremos que esperar hasta poder disfrutar de todo lo anunciado en octubre del año pasado.

Y digo que me rompe el corazón porque, claro, por una parte, y como jugador de Minecraft, esperaba las funciones nuevas con muchas ganas. Es más, tengo un pequeño servidor compartido con buenos amigos, que querían actualizarlo a la 1.17, y que sin embargo aceptaron esperar a la 1.18 porque les planteé esperar por todas esas novedades. Creo que la planificación ha fallado, y por mucho, por lo que al final parte de esas funciones llegarán con más de un año de retraso con respecto a la fecha prevista. Y un año, en este contexto, me parece mucho tiempo, demasiado.

Ahora bien, en los últimos días ha vuelto a la primera línea la terrorífica cultura laboral de Activision Blizzard, en la que el tan popular y lamentable crunching también estaba muy presente, algo que parece ser endémico en el sector. Sin embargo, y frente a esa tendencia mayoritaria, el desarrollo de Minecraft, con Agnes Larsson al frente, antepone la salud (en todos los sentidos) de sus trabajadores al cumplimiento de fechas descabelladas.

Personalmente, si tengo que elegir entre los estilos de gestión de Agnes Larsson y Bobby Kotick (se me hace raro incluso ver los dos nombres juntos), no dudo ni una décima de segundo en ponerme del lado de Larsson, aunque eso suponga que todavía tendré que esperar unos meses hasta la llegada del Warden. Eso sí, y se lo digo (si es que llegara a leerme) con todo el cariño y el respeto del mundo: mejora las herramientas de planificación, no me vuelvas a poner los dientes largos. Pero, por encima de eso, sigue cuidando al equipo de Mojang tal y como lo haces, eso es lo más importante.