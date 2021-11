Falta poco menos de un año para que se produzca la presentación del iPhone 14, pero gracias a las numerosas filtraciones que se han ido produciendo, y al goteo de información procedente de fuentes de confianza que hemos podido ir viendo, tenemos ya una serie de pinceladas que nos han permitido «pintar» una imagen previa de cómo podría ser lo nuevo de Apple.

Para poner un poco de orden en todas esas informaciones y supuestas filtraciones, hemos decidido compartir con vosotros este artículo, donde vamos a repasar tres cosas que esperamos ver en el iPhone 14 y que supondrían, sin duda, tres cambios muy importantes, y muy interesantes.

Tened en cuenta, no obstante, que se trata de información no confirmada, y que como tal podría cumplirse de forma total o parcial, o incluso podría no cumplirse en absoluto. No obstante, esto último es muy poco probable, ya que al final, con el lanzamiento del iPhone 13, Apple ha gastado su último cartucho y no puede permitirse seguir anclada en el continuismo de las últimas generaciones.

Antes de empezar os recuerdo que, si todo va según lo previsto, la presentación del iPhone 14 debería tener lugar en la primera mitad de septiembre del año que viene, aunque podemos dar casi por sentado que varios meses antes empezaremos a ver filtraciones de diseños conceptuales gracias, principalmente, a los fabricantes de fundas.

1.-El iPhone 14 se despedirá, por fin, de la muesca

He querido empezar por este cambio porque va a ser, si se cumple, el más importante dentro de la próxima generación de smartphones Apple. La muesca se estrenó con el iPhone X, y la verdad es que supuso una auténtica revolución en el diseño del producto estrella del gigante de la manzana. Gracias a ella se introdujo un acabado todo pantalla, con unos bordes contenidos, y se integró el sistema de reconocimiento facial 3D más avanzando del momento (en el sector móvil).

Seamos sinceros, la muesca estuvo bien, y marcó un punto de inflexión importante en el diseño, y la evolución, del iPhone, pero se ha mantenido durante demasiado tiempo. Como anticipamos, se estrenó con el iPhone X en 2017, y hoy, en pleno 2021, sigue presente en los iPhone 13, y en todos los terminales anteriores, con la excepción del iPhone SE 2020, que recuperó el diseño clásico del iPhone 8.

Con el iPhone 14, la muesca dirá por fin adiós, y todo el sistema responsable del correcto funcionamiento de Face ID quedará integrado debajo de la pantalla, con la única excepción de la cámara frontal que, en teoría, estará montada sobre una pequeña isleta circular flotante, y situada en posición central. Esta información ha sido avalada por fuentes tan fiables como el analista Ming-Chi Kuo, y por el periodista Mark Gurman, de Bloomberg.

Algunas fuentes han comentado que Apple podría mantener la muesca, pero con un formato más delgado. Esto tiene cierto sentido porque al final es lo que hemos visto en los iPhone 13, pero llevaría a Apple a volver a ese continuismo en el que, como anticipamos, lleva anclada demasiados años.

2.-Tendrá un chasis fabricado en titanio

La calidad de acabados siempre ha sido, junto con el diseño, uno de los aspectos más importantes del conocido smartphone de Apple, y el iPhone 14 no va a ser la excepción a la regla. Durante los últimos años, Apple ha ido introduciendo numerosas modificaciones en la calidad de construcción de sus smartphones, y hemos visto como la compañía de la manzana pasó del acero y el cristal al chasis de aluminio para, posteriormente, volver a una construcción de aluminio y cristal, y de acero y cristal en las versiones «Pro».

Según fuentes tan importantes como JP Morgan Chase, una de las firmas de inversión más grandes del mundo, el iPhone 14 utilizará un chasis fabricado en aleación de titanio, un material que la compañía de la manzana ya ha utilizado, de hecho, en el Apple Watch. ¿Y por qué titanio? Pues es muy sencillo, porque este material es más fuerte y resistente que el aluminio, y que el acero, tanto a los arañazos como a la corrosión. También es más ligero que el acero. Obvia decir que esto supondría un valor importante trasladado a un smartphone, y que marcaría un nuevo techo en calidad de construcción que alejaría al iPhone 14 de sus rivales directos.

Aunque en general me parece un movimiento acertado, tengo una pequeña duda por el tema del impacto que este material podría tener en el coste de fabricación del iPhone 14, y por tanto en su precio de venta. Pasar de un acabado de aluminio y cristal en los iPhone 13, y acero y cristal en los iPhone 13 Pro, a uno de titanio supondría un incremento de costes que, al final, se repercutiría en el consumidor, es decir, el iPhone 14 sería más caro que el iPhone 13, aunque a cambio ofrecería un acabado premium superior, y una mayor calidad de construcción.

¿Compensa? En sentido estricto, sí, ya que al final se trata de un producto dirigido a la gama alta. Para cubrir gamas inferiores, Apple ya tiene los modelos de generaciones anteriores, y también el iPhone SE 2020, así como su posible sucesor, el iPhone SE 2022, cuyo lanzamiento podría tener lugar, como su propio nombre indica, en algún momento del año que viene.

3.-Una importante puesta a punto a nivel de hardware

Los cambios que introdujo Apple en el iPhone 13 fueron, a nivel de diseño, prácticamente nulos, y en lo que respecta al hardware hay que reconocer que fueron bastante modestos, tanto que uno de los más interesantes fue el aumento de la capacidad de almacenamiento del modelo base, que pasó de los 64 GB del iPhone 12 a los 128 GB del iPhone 13.

Con el iPhone 14, Apple tendrá la ocasión de redimirse. Según varias fuentes, este nuevo smartphone estará equipado con un SoC Apple A16, un chip que utilizará el nodo NP4 de TSMC. No debemos confundirlo con un proceso de 4 nm, ya que en realidad se mantienen los 5 nm, pero bajo una nueva litografía altamente optimizada para mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Gracias a ese nuevo proceso de fabricación, el SoC A16 no solo debería ser más potente que el SoC A15, incluso configurado con el mismo número de núcleos y con la misma frecuencia de trabajo, sino que también tendrá un consumo más contenido. Por otro lado, es probable que Apple también introduzca mejoras a nivel de GPU para redondear un chip muy potente.

Por otro lado, también esperamos que el iPhone 14 venga equipado con 6 GB de memoria RAM, lo que supondría un aumento notable frente al iPhone 13, que cuenta con 4 GB de RAM, aunque los iPhone 14 Pro y Pro Max deberían subir hasta los 8 GB de RAM (los iPhone 13 Pro y Pro Max tienen 6 GB). No esperamos un nuevo aumento de la capacidad de almacenamiento de las configuraciones base, así que esta debería mantenerse en 128 GB, pero sí que podríamos ver cambios en este sentido, concretamente un aumento de la capacidad máxima hasta los 2 TB.

También hemos visto informaciones fiables que apuntan a la introducción de Wi-Fi 6E, y a mejoras notables en las cámaras, aunque centradas principalmente en los iPhone 14 Pro y Pro Max, que podrían contar, según Ming-Chi Kuo, con una cámara principal de 48 MP, lo que supondría también un gran avance frente a las cámaras de 12 MP que hemos visto en la generación actual.