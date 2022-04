Crear presentaciones multimedia efectivas es un paso esencial para convencer posteriormente a la audiencia del mensaje que quieres lanzar, sea un proyecto laboral en tu empresa, en el sector educativo o en cualquier otro ámbito de nuestra vida.

Las presentaciones multimedia realizadas por software pueden contener textos, imágenes, vídeos y archivos de audio, y se realizan con aplicaciones dedicadas comerciales o gratuitas que permiten ofrecer dinamismo e interactividad, y ayudan a entender datos o resultados de la temática tratada y en definitiva difundir el mensaje.

Cómo crear presentaciones multimedia

Aplicaciones especializadas como el PowerPoint de Microsoft, las Presentaciones de Google o el Impress incluido en la suite de código abierto y gratuita Libre Office, son una gran manera de apoyar una exposición y centrar la atención de la audiencia. Su uso básico es bien conocido por los usuarios de informática, pero ¿somos capaces de extraerles todo su potencial? Hay una serie de técnicas que pueden ayudar para lograr resultados que se acerquen a las que obtienen los profesionales. Te dejamos algunas de ellas.

1.- Escoge con cuidado las diapositivas. El diseño general es lo primero que verá la audiencia y dejará una impresión duradera para bien o para mal. No copies y pegues diapositivas de diferentes fuentes. Crea una plantilla propia, utiliza alguna de las incluidas en la selección de las aplicaciones listadas o busca alguna gratuita de la numerosa colección que se puede encontrar en Internet. Esto ayudará a mostrar el discurso y claves destacadas.

2.- Sé consistente. Utiliza de manera uniforme los tipos de letra y tamaños en todas las diapositivas. Relacionado con el punto anterior, si has elegido una buena plantilla lo tendrás resuelto, aunque tendrás que revisar que los elementos visuales añadidos coincidan.

3.- Uso del contraste. También es importante el uso de los colores. Una mala elección puede arruinar una presentación. El texto negro sobre un fondo blanco siempre será el mejor en visualización, pero también la opción más aburrida. Prueba con otros pero de forma responsable, con el contraste siempre en mente.

4.- Colores destacados. Usar un color brillante para destacar un mensaje funciona, pero siempre que se utilice escasamente para resaltar un mensaje determinado y que coincida con el diseño general. Puedes utilizar técnicas como los 10 mandamientos de la teoría del color.

5.- Textos – KISS. Keep It Straight and Simple. Recuerda que las diapositivas están ahí para apoyar tu charla, no para reemplazarla. Utiliza palabras clave únicas en las diapositivas y frases completas en todas ellas.

6.- Impulsa tu mensaje. Pregúntate por un mensaje único que la audiencia se tenga que llevar a casa. Esa debe ser la palabra clave, tanto visualmente en las presentaciones como lo expuesto verbalmente.

7.- Imágenes. La presentación debe tener más imágenes que textos. Pueden ilustrar los puntos clave, reforzar e impulsar el mensaje principal, pero no utilices imágenes simplemente para decorar.

8.- Cuidado con las animaciones. En las animaciones hay una línea muy delgada entre un cómic y una presentación profesional. Sin embargo, las animaciones pueden ser herramientas visuales poderosas para explicar asuntos complicados. Una buena animación no sólo mejora la comprensión, sino que también puede ser la clave para mostrar el mensaje.

9.- Objetivo y contenido. Mantén a la audiencia en la mente durante toda la charla y en la creación de la presentación. ¿Qué sabe la audiencia… qué necesito decirle… qué esperan… qué será lo más interesante… qué los mantendrá enfocados en tu charla?

10.- Práctica. Una vez creada la presentación practica la charla que ofrecerás a la audiencia. Para ello, conoce a la perfección cada una de las diapositivas, habla libremente, con confianza, alto, claro y no demasiado rápido, manteniendo el contacto visual con la audiencia.