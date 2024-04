Apple y Spotify vuelven a chocar en Europa

La relación entre Apple y Spotify es, desde hace años, una de las más tensas del sector tecnológico, y tiene como principal arena el espacio común europeo formado por la UE. Como quizá recuerdes, hace algo menos de dos meses los de Cupertino recibieron un duro mazazo por parte de las autoridades europeas, que le impusieron una multa de 1.800 millones de euros por prácticas monopolísticas. Esta sanción fue el resultado de varios años de investigaciones a partir de las denuncias formuladas por la decana del streaming de música.

En el epicentro de la polémica se encuentra la oposición, por parte de Spotify, a las políticas de Apple en lo referido a las comisiones por las suscripciones a servicios desde iOS y, más concretamente, a las limitaciones que ha impuesto históricamente para que las apps en dicho sistema operativo ofrecieran vías alternativas para contratar el servicio. Vías alternativas que, claro, permitan a las empresas eludir la comisión impuesta por los de Cupertino en dichos pagos, que como ya sabes puede alcanzar el 30%.

La situación a este respecto ha cambiado sustancialmente en la Unión Europea a partir de la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que incluyó tanto el sistema operativo como la tienda de aplicaciones del iPhone entre los sometidos a una especial regulación debido a su posición dominante. Esta regulación no ha hecho demasiada gracia en Cupertino, que respondió de una manera un tanto errática en su adaptación inicial a la misma, con movimientos tan difícilmente justificables como eliminar el soporte de las WPA y bloquear la cuenta de desarrollador de Epic Games, dos movimientos tan desacertados que, finalmente, se vio obligada a revertir.

Pues bien, cuando podíamos pensar que las aguas empezaban a calmarse, vemos que en realidad el temporal solo se había tomado un descanso. Según leemos en Gizchina, Apple ha vuelto a bloquear una actualización de la app de Spotify para iOS, en un movimiento que según afirma Spotify vulnera el marco legal establecido por la DMA. Y en el fondo de la polémica, pues lo de siempre, la intención de Apple de llevar su comisión tan lejos como resulte posible.

Según cuenta Spotify, recientemente enviaron una versión de la app para iOS que incluía un enlace para poder contratar el servicio sin pasar por la plataforma de pago de Apple, pero esta no fue aprobada por los de Cupertino. La versión que ha sido rechazada ahora, sin embargo, no incluye dicho enlace, pero aún así también se ha enfrentado a un bloqueo, que según Apple se debe a que, incluso si no se incluyen este tipo de enlaces, los desarrolladores deben aceptar las condiciones del Music Streaming Services Entitlement (EEA), el conjunto de normas que regulan la aplicación de Apple a la DMA en lo referido al mercado de servicios de streaming de música. Un marco que, seamos francos, parece especialmente diseñado por los de Cupertino pensando en Spotify.

Así, Spotify no verá la actualización de su app aceptada hasta que acepte las nuevas condiciones de Apple, aunque sin duda la clave estará en si las mismas se ajustan, o no, a lo marcado por la DMA, un punto en el que difieren ambas compañías. Y, dado que parece poco probable que se pongan de acuerdo, es posible que tengamos que esperar a la intervención de reguladores y/o justicia, para ver de qué lado se decanta finalmente la balanza.