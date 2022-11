El ASUS ROG Zephyrus G14 de 2023 promete mejorar a nivel de gráficos

Recientemente se ha filtrado una imagen de la generación 2023 del ASUS ROG Zephyrus G14 con Ryzen 7000 como tecnología de procesador. Este equipo vendría a suceder directamente al mismo portátil del año 2022, el cual destacó por la calidad de la pantalla, el teclado y su construcción, pero con la pega de unas temperaturas algo altas y ciertos problemas de ruido cuando era puesto a plena carga.

La generación 2023 del ASUS ROG Zephyrus G14 se ha dejado ver a través de una fotografía filtrada y procedente de la Agencia de la Energía de Corea del Sur que ha formado parte de su proceso de certificación. El nombre en clave del producto es GA402N y se supone que incorporará un procesador de la serie AMD Ryzen 7 7700 con una frecuencia base de 3,2GHz, el cual apunta a ser, siendo más concretos, un Ryzen 7 7735H, que en teoría debería de emplear la arquitectura Zen 4, pero a saber qué usará al final viendo que AMD ha aprovechado los modelos para portátiles de Ryzen 7000 para reciclar versiones anteriores de su tecnología.

Aparte de una actualización del procesador más que previsible, posiblemente lo que más sobresalga del portátil sea la nueva tarjeta gráfica dedicada, que podría ser una AMD Radeon RX 7000S claramente más potente que la Radeon RX 6800S empleada por el modelo de la generación 2022. Está claro que AMD tiene que mejorar si quiere hacerse un hueco en un segmento que está fuertemente dominando por NVIDIA. Por otro lado, el uso de la tecnología de gráficos de AMD posiblemente haga que el futuro ASUS ROG Zephyrus G14 sea más atractivo para esos usuarios de Linux que no están dispuestos a lidiar con el siempre problemático driver de NVIDIA para ese sistema.

Todavía no se conocen la fecha de lanzamiento ni el precio de la generación 2023 del ASUS ROG Zephyrus G14, aunque parece que podría dejarse ver en el CES 2023 que se celebrará a principios de año en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Eso sí, a pesar de no saberse el precio, está claro que no será un portátil barato viendo que el actual modelo al menos costaba 2.799 euros cuando fue lanzado al mercado.