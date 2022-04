El ASUS ROG Zephyrus G14 2022 se presenta como un portátil ultra ligero que adopta un formato muy compacto y tiene un peso muy contenido, pero al mismo tiempo mantiene un marcado espíritu gamer se que se deja notar desde el momento en el que empezamos a utilizarlo.

Este equipo representa una importante puesta al día frente a la generación anterior, y también frente al modelo de 2020 que tuvimos la oportunidad de probar en su edición ACRNM, una versión especial para coleccionistas que desde luego no dejó a nadie indiferente.

Con el ASUS ROG Zephyrus G14 de 2022 la compañía taiwanesa ha mantenido los pilares clásicos de esta serie, tanto en lo que respecta a la ligereza como al formato y a la calidad de construcción, algo que obviamente resulta muy positivo ya que en esos aspectos siempre ha rayado a un nivel sobresaliente, y ha introducido numerosas mejoras tanto a nivel de hardware como en sus sistema AniMe Matrix, que incorpora nuevas funciones.

Gracias a ASUS España hemos tenido la suerte de probar el nuevo ASUS ROG Zephyrus G14 configurado con lo último de AMD, algo que muchos de nuestros lectores nos veníais pidiendo desde hacía un tiempo, y por fin estamos listos para compartir con vosotros nuestro análisis. Como siempre, os invito a poneros cómodos, ya que tenemos muchas cosas que leer.

ASUS ROG Zephyrus G14: Primer vistazo

El ASUS ROG Zephyrus G14 es, como anticipamos, un portátil ultra ligero por derecho propio, ya que tiene un peso de apenas 1,7 kilogramos, y su pantalla de 14 pulgadas con formato 16:10 tiene unos bordes tan reducidos que su chasis está más cerca del de un equipo de 13 pulgadas tradicional. Como habréis podido imaginar, esto quiere decir que el ASUS ROG Zephyrus G14 es un portátil que podemos llevar encima y mover de un lado a otro con total comodidad.

Ya os lo he comentado en otras ocasiones, pero lo repito una vez más, no es lo mismo cargar con un portátil de 3 kilogramos que hacerlo con uno de menos de dos kilogramos. Esa movilidad le confiere una importante versatilidad, y hace que el ASUS ROG Zephyrus G14 sea mucho más que un simple portátil para gaming. Podremos llevarlo con nosotros a la universidad o a la oficina, y utilizarlo para trabajar o jugar desde cualquier rincón sin que se convierta en una carga. En este sentido, el formato de la pantalla y al calidad de la misma también son dos piezas clave, como veremos más adelante.

La calidad de construcción del ASUS ROG Zephyrus G14 está fuera de toda duda. Su chasis está fabricado en aleación de aluminio y magnesio, y tiene una línea minimalista plana y angulosa que genera un contraste muy marcado con la pantalla AniMe Matrix integrada en la tapa. Dicha pantalla es opcional, y estaba presente en el modelo que hemos podido probar. En total, la tapa incluye 1.449 mini-LED que generan efectos verdaderamente únicos, y que convierten al ASUS ROG Zephyrus G14 en un portátil único en su clase.



En este sentido, me gustaría destacar el buen hacer de ASUS. La compañía taiwanesa ha sabido crear un nuevo «espíritu gaming» partiendo de un enfoque marcadamente minimalista, sencillo y elegante, y sin tener que recurrir a la clásica estrategia de meter más y más iluminación LED RGB. Es algo digno de mención sin duda, y el refinamiento que ha introducido en la línea del modelo de 2022, tanto a nivel estético como funcional, también merecen el debido reconocimiento.

A nivel de hardware, el ASUS ROG Zephyrus G14 es un equipo de última generación que apuesta por lo más potente de AMD. Tenemos una APU Ryzen 9 6900HS en el modelo que hemos probado, un chip que se encuadra dentro de la recién estrenada serie Ryzen 6000 de AMD, y que está fabricada en el nodo de 6 nm. Cuenta con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos basados en la arquitectura Zen 3+, y viene acompañada de una GPU Radeon 680M con 768 shaders, 48 unidades de texturizado y 32 unidades de rasterizado. Está basada en la arquitectura RDNA2.

La GPU dedicada que monta el ASUS ROG Zephyrus G14 es una Radeon RX 6800S, una solución de bajo consumo que tiene 2.048 shaders, 128 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado, bus de 128 bits, tiene 32 unidades de aceleración de trazado de rayos y 32 MB de caché infinita. Funciona a 1.975 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo, y su TBP en este equipo es de hasta 105 vatios, gracias a la tecnología SmarthShift, que ajusta el consumo disponible entre la CPU y la GPU en función de la prioridad de cada carga de trabajo.

El ASUS ROG Zephyrus G14 viene con una bisagra ErgoLift que eleva ligeramente la posición del teclado, mejorando con ello la ergonomía y la refrigeración, tiene un teclado de tipo isla con retroiluminación LED, viene con una almohadilla táctil de gran tamaño y tiene una pantalla que, como anticipamos, es de 14 pulgadas. Dicha pantalla cuenta con la certificación Nebula Display, tiene una proporción pantalla cuerpo del 91%, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y cuenta con validación Pantone y Dolby Vision.

Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G14 2022

Pantalla Nebula Display de 14 pulgadas. Panel de grado IPS con ángulos de visión perfectos en 178 grados, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles en formato 16:10, reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene una tasa de refresco de 120 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms, y un brillo máximo de 500 nits.

La pantalla del ASUS ROG Zephyrus G14 tiene una proporción tamaño-cuerpo del 91%, soporta Adaptative Sync, lo que significa que nos permite disfrutar de FreeSync Premium, tiene validación Pantone y Dolby Visión HDR.

Sistema AniMe Matrix personalizable con 1.449 mini-LEDs que permiten crear efectos y animaciones únicas.

APU AMD Ryzen 9 6900HS con CPU Zen 3+ de 8 núcleos y 16 hilos a 3,3 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo, fabricada en el nodo de 6 nm de TSMC.

GPU integrada Radeon 680M con 768 shaders, 48 unidades de texturizado y 32 unidades de rasterizado (arquitectura RDNA2).

GPU dedicada Radeon RX 6800S de bajo consumo configurada con 2.048 shaders, 128 unidades de texturizado, 64 unidades de rasterizado, bus de 128 bits, tiene 32 unidades de aceleración de trazado de rayos y 32 MB de caché infinita. Su TBP es de hasta 105 vatios, y tiene una frecuencia máxima de trabajo de 2.250 MHz. Utiliza también la arquitectura RDNA2.

32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz configurada en doble canal.

Unidad de almacenamiento SSD PCIE Gen4 x4 de 1 TB de capacidad.

Conectores: salida HDMI 2.0b, dos USB 3.2 Gen2 Tipo-A, un USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, un USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con soporte de DisplayPort y de alimentación, un jack de 3.5 mm y un lector de tarjetas micro-SD.

Teclado tipo isla (chiclet) retroiluminado con un recorrido por tecla de 1,7 mm y N-Key Rollover. Los interruptores que trae son de actuación rápida.

Almohadilla táctil de gran tamaño situada en posición central.

Bisagra ErgoLift que mejora la ergonomía y la refrigeración. Permite abrir el portátil hasta en 180 grados.

Sistema de refrigeración de alta calidad, con un diseño de cámara de vapor y metal líquido en la CPU que reduce la temperatura hasta en 10 grados.

Ventiladores con tecnología de cero ruido, filtros de polvo que reducen la entrada de suciedad al interior del equipo, túneles antipolvo que evitan la acumulación del mismo diseño Arc Flow mejorado, que permite a los ventiladores mover más aire haciendo menos ruido.

Cámara frontal con resolución HD e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Sistema de sonido de cuatro altavoces con Dolby Atmos y tecnología Smart Amp.

Matriz de tres micrófonos con cancelación de ruido apoyada por inteligencia artificial.

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Batería de 76 Wh compatible con recarga rápida que permite cargar hasta un 50% de la batería en solo 30 minutos.

Medidas y peso: 31.2 x 22.7 x 1.95 ~ 1.95 cm, 1,72 kilogramos.

Windows 11 como sistema operativo.

Precio: desde 2.799 euros.

ASUS ROG Zephyrus G14: Nuestra experiencia

Lo primero que llama la atención del ASUS ROG Zephyrus G14 es su tamaño. Estamos ante un portátil realmente compacto y ligero y que, sin embargo, está configurado con unas especificaciones tan buenas que es capaz de mover sin problemas juegos en calidades máximas a su resolución nativa, es decir, a 2.560 x 1.600 píxeles. Su diseño parte de un minimalismo muy marcado, con matices lineales y esquinas redondeadas.

La calidad de construcción y de acabados del ASUS ROG Zephyrus G14 se dejan notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja. Es un equipo premium, de eso no hay ninguna duda, las sensaciones que transmite al tacto son excelentes, y la solidez del equipo es perfecta en todos sus puntos clave. No he encontrado ninguna zona que me haya transmitido la más mínima sensación de fragilidad, ni ningún punto «negro» en lo que a fiabilidad estructural se refiere.

El teclado y la almohadilla táctil rayan a un gran nivel también. En el primero tenemos un diseño tipo isla en el primero y un recorrido de 1,7 mm que proporcionan una experiencia de uso muy buena. La retroiluminación tiene un papel estético, pero también funcional, ya que nos permite escribir incluso en entornos donde no haya apenas luz ambiental.

Por su parte la almohadilla táctil tiene un tamaño muy generoso, su posición central es todo un acierto y tiene una respuesta muy precisa. A todo esto debemos unir, además, el valor que añade la bisagra ErgoLift, ya que gracias a ella disfrutamos en todo momento de unas interacciones más ergonómicas, naturales y cómodas.

La pantalla es, sin duda, uno de los puntos fuertes del equipo. El ASUS ROG Zephyrus G14 viene con un panel de 14 pulgadas de grado IPS que tiene la certificación ROG Nebula Display. Su relación pantalla-cuerpo es del 91%, lo que significa que sus bordes se han reducido al mínimo. Esto se traduce en una mayor inmersión cuando utilizamos el portátil. Los ángulos de visión que ofrece son, además, perfectos, como vemos en la galería adjunta.

Por otro lado, su resolución es de 2.560 x 1.600 píxeles (16:10), lo que nos deja una densidad de píxeles por pulgada muy elevada, y reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3. Esto, unido, a su validación Pantene, convierte al ASUS ROG Zephyrus G14 en un equipo que puede dar mucho de sí en juegos, pero también con aplicaciones profesionales.

La tasa de refresco de la pantalla es de 120 Hz, y es compatible con la tecnología FreeSync Premium, lo que significa que podremos olvidarnos de los clásicos problemas de stuttering (pérdida de sincronización de fotogramas) y de tearing (ruptura de la imagen) en juegos. El valor que representa esta tecnología es muy grande, sobre todo cuando nos movemos en tasas de fotogramas relativamente bajas, ya que se activa una función de compensación que «repite» fotogramas para mejorar la sensación de fluidez.

En la tapa nos encontramos con un acabado microperforado que, en el modelo que hemos analizado, alberga un sistema AniME Matrix con 1.449 mini-LEDs totalmente personalizable. A través del software Armoury Crate podemos crear numerosos efectos y dar un toque verdaderamente único a nuestro ASUS ROG Zephyrus G14. Como ya habréis visto en el vídeo que hemos dejado más arriba, esta tecnología luce, y funciona, de maravilla. Quiero recordaros, además, que con dicho software podemos acceder a numerosos ajustes de importancia, y monitorizar el estado del portátil.

El abanico de conexiones que integra el ASUS ROG Zephyrus G14 es bastante completo para un portátil de su categoría, y la verdad es que su funcionamiento es muy silencioso cuando nos encontramos con una carga de trabajo moderada. Sin embargo, como habréis podido imaginar, cuando le vamos pidiendo más y más rendimiento los perfiles de los ventiladores van cambiando para afrontar el calor generado, y si llegamos al modo turbo el nivel de ruido es elevado.

Por lo que respecta al rendimiento, Windows 11 y todas las aplicaciones que utilizamos habitualmente con este sistema operativo funcionan con una fluidez absoluta. Los tiempos de inicio y de apagado son muy breves, y en general siempre tenemos de que el ASUS ROG Zephyrus G14 ofrece una respuesta prácticamente instantánea a nuestras acciones. No esperaba menos teniendo en cuenta las características del equipo, pero es importante confirmarlo.

ASUS ROG Zephyrus G14: Rendimiento en pruebas sintéticas

Como anticipamos, el ASUS ROG Zephyrus G14 utiliza una APU Ryzen 9 6900HS, un chip que podemos considerar como «tope de gama» dentro de su categoría y que está configurado con 8 núcleos y 16 hilos. Su alto número de núcleos e hilos, y las mejoras de rendimiento que trae gracias al salto a la arquitectura Zen 3+, le permiten superar sin problemas al Ryzen 7 3700X en CPU-Z.

Ese buen resultado que vimos en CPU-Z se repite en Cinebench R23. El procesador de la APU Ryzen 9 6900HS tiene un IPC muy alto, y esto le permite ocupar el primer puesto en rendimiento monohilo. En rendimiento multihilo también raya a un buen nivel, ya que alcanza los 13.049 puntos. No hay duda de que AMD ha hecho un trabajo excelente con Zen 3+, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una renovación intergeneracional.

PassMark nos deja un resultado acorde a todo lo que habíamos visto. El ASUS ROG Zephyrus G14 logra el «verde» en todas las pruebas, y destaca especialmente por un rendimiento excelente en CPU, GPU y SSD. La puntuación media es sobresaliente.

Terminamos la ronda de pruebas sintéticas echando un vistazo al SSD, y nos encontramos con un valor muy bueno, ya que supera de sobra el mínimo recomendado para afrontar con todas las garantías la transición que marcarán las consolas de nueva generación (2.400 MB/s en velocidad de lectura secuencial). Por otro lado, contar con 1 TB de capacidad significa que no nos quedaremos sin espacio ni a corto ni a medio plazo.

ASUS ROG Zephyrus G14: Rendimiento en juegos

El ASUS ROG Zephyrus G14 es un equipo ultra ligero cuya resolución nativa es de 2.560 x 1.600 píxeles, un nivel que resulta mucho más exigente que un panel de 1.920 x 1.200 píxeles. Es un detalle importante que debemos tener en cuenta, ya que hablamos de 4 millones de píxeles, mientras que en el segundo caso tendríamos 2,3 millones de píxeles. La Radeon RX 6800S que monta este portátil es un modelo pensado para equilibrar consumo y rendimiento, ¿pero puede realmente con esa resolución?

Los resultados que vemos en las gráficas adjuntas son muy claros, la Radeon RX 6800S que monta el ASUS ROG Zephyrus G14 ha podido con todos los juegos que hemos probado, incluso en calidades máximas. En el caso de Red Dead Redemption 2 hemos configurado el juego al máximo, es decir, no hemos reducido ningún ajuste ni hemos intentado optimizar, y aún así este equipo ha logrado una experiencia perfectamente jugable.

El FSR nos ayuda a conseguir un extra de fluidez en aquellos títulos en los que está disponible, y si nos limitamos al modo «ultra calidad» la pérdida de nitidez es muy difícil de apreciar. La Radeon RX 6800S logra un resultado muy bueno en algunos casos incluso con trazado de rayos activado, como por ejemplo en Shadow of the Tomb Raider, donde se mantiene en niveles aceptables sin tirar de reescalado, y en Resident Evil Village, pero en otros títulos más exigentes, como Cyberpunk 2077 o Dying Light 2, vemos que activar dicha tecnología tiene un impacto demasiado grande, y que no podemos contrarrestarlo de verdad ni con el FSR, salvo que bajemos a niveles nada recomendables.

Con todo, haciendo un balance general, el rendimiento que ofrece la Radeon RX 6800S que monta el ASUS ROG Zephyrus G14 es bueno incluso a resolución nativa y con calidades máximas, pero el trazado de rayos le queda un poco grande, y es recomendable evitarlo salvo en casos donde el FSR pueda darnos ese extra de fluidez que necesitaremos para mantener un buen nivel de fluidez.

No quiero terminar este apartado sin contaros algo importante, y es que DOOM Eternal mostró un comportamiento errático al activar el trazado de rayos. Al principio, en la zona del «Supernido Sangriento», se movía con una fluidez sorprendentemente buena, rondando entre los 50 y los 70 FPS, pero al entrar en la zona de la primera oleada de enemigos el rendimiento empezó a bajar rápidamente y se ancló en los 20-25 FPS.

Probé en otro escenario y la experiencia fue similar. El juego empezó con medias de 40 FPS, pero al final se estabilizó en poco más de 20 FPS. Las pruebas se hicieron con los últimos controladores disponibles, el equipo debidamente actualizado, conectado a la corriente y con el modo turbo activo para garantizar el mayor rendimiento térmico posible, así que no tengo claro por dónde pudo venir el problema.

Temperaturas de trabajo y autonomía

Las temperaturas de trabajo siempre tienen una enorme importancia cuando hablamos de informática, pero si nos referimos a portátiles ultra ligeros y de alto rendimiento su relevancia es todavía mayor, si cabe. Como anticipamos, el ASUS ROG Zephyrus G14 utiliza un sistema de refrigeración de última generación y de alta calidad, en el que destacan su cámara de vapor y el uso de metal líquido.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, ASUS no ha apostado por un sistema de refrigeración de tanta calidad sin una razón. Los componentes del ASUS ROG Zephyrus G14 son capaces de ofrecer un alto rendimiento, pero también alcanzan temperaturas muy elevadas. Con todo, en nuestras pruebas no hemos llegado a niveles que podamos considerar como realmente preocupantes, y el funcionamiento del ASUS ROG Zephyrus G14 fue estable en todo momento.

En cuanto a la autonomía, el ASUS ROG Zephyrus G14 nos sorprendió para bien, ya que pudimos superar las 9 horas de uso continuado con una carga de batería haciendo un uso básico del equipo (navegando por Internet vía Wi-Fi con el brillo reducido). Si ejecutamos un juego y activamos la GPU dedicada, la autonomía se reduce a una hora, aproximadamente.

La conclusión que podemos sacar es que el ASUS ROG Zephyrus G14 es un equipo que realmente ofrece un valor interesante en términos de movilidad, no solo por una cuestión de tamaño y de peso, sino también de autonomía. Obviamente, si le pedimos algo más que un uso básico esas 9 horas y media de autonomía se reducirán, pero incluso en ese caso tendremos un margen de varias horas de autonomía, y cuando necesitemos cargarlo podremos recuperar un 50% de batería en solo 30 minutos.

Notas finales: Un ultra ligero auténtico, y potente

El ASUS ROG Zephyrus G14 es uno de los portátiles ultra ligeros para gaming más atractivos que he tenido la oportunidad de probar, y por muchas razones. Hemos empezado el análisis hablando de las más obvias: su calidad de construcción, su diseño y de la calidad de su teclado y de su pantalla, pero sus valores van mucho más allá de esos puntos.

No es nada fácil, pero ASUS ha sabido afinar a la perfección una configuración potente manteniendo, al mismo tiempo, un equilibrio muy cuidado entre rendimiento y movilidad. Ese equilibrio hace que el ASUS ROG Zephyrus G14 sea un equipo muy versátil, tanto que podrás llevártelo a la universidad o al trabajo, y luego podrás disfrutar en él de tus juegos favoritos. No tendrás que renunciar a nada.

En materia de diseño, la tecnología AniMe Matrix dota al ASUS ROG Zephyrus G14 de un toque verdaderamente distintivo que, desde luego, no deja a nadie indiferente. Es una auténtica pasada, y se mantiene como una de las soluciones más innovadoras que he visto dentro del sector gaming, ya que deja claro que hay vida más allá de los LEDs RGB.

Haciendo una valoración media de lo que ofrece el ASUS ROG Zephyrus G14, mis conclusiones son muy positivas. Con todo, la perfección no existe, y este equipo no es la excepción. Las temperaturas no entran en valores peligrosos, pero llegan a niveles muy altos y los ventiladores hacen mucho ruido en esa situación. Por otro lado, el rendimiento de la Radeon RX 6800S es muy bueno en rasterización, pero en trazado de rayos no está a la altura, y el FSR, aunque ayuda a mejorar el rendimiento, no está al nivel del DLSS de NVIDIA.