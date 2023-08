Ideogram, una nueva IA de imágenes... ¡pero con texto!

El ecosistema de modelos de IA generativa de imágenes recibe estos días a Ideogram, un nuevo servicio de este tipo. Esto casi que podría ni ser noticia, ya que con el boom de este tipo de servicios, son bastantes los modelos «menores» que están apareciendo en Internet, aunque generalmente los resultados que ofrecen se quedan bastante por debajo de lo que ya hemos visto en los más populares, como Midjourney o DALL-E, por lo que no aportan nada nuevo salvo, quizá, una mayor disponibilidad que los más conocidos y exitosos.

Ideogram, sin embargo, no cae en ese grupo, principalmente por dos razones. La primera la encontramos en los integrantes de este proyecto, entre los que encontramos extrabajadores de Google Brain, lo que ya nos pone sobre la pista de que no hablamos de un proyecto de aficionados (con todo mi respeto a los aficionados, no me malinterpretes). En el equipo también encontramos expertos en inteligencia artificial de Berkeley y de la Universidad de Toronto.

Ahora bien, probablemente estarás pensando que el currículum de los creadores de Ideogram no hace que el servicio sea bueno o malo y, la verdad, tienes toda la razón. La clave, lo que verdaderamente hace que este modelo generativo de imágenes destaque por encima del resto de propuestas de este tipo es algo que, precisamente, los responsables de las mismas llevan ya tiempo prometiendo pero que no termina de llegar, y es que Ideogram es capaz de generar texto legible en las imágenes.

Es importante mencionar en este punto, eso sí, que la creación de texto no siempre funciona bien, eso sí, cuando lo hace, el resultado a este respecto que, claro, a kilómetros por delante de lo que ofrece cualquier otra IA generativa de imágenes, pues recordemos que las mismas, a día de hoy, siempre generan garabatos sin sentido. Así, si pruebas este servicio, lo más probable es que tengas que llevar a cabo más de una generación hasta obtener el resultado deseado. Eso sí, cuando la función de texto es correcta, el resultado puede ser sensacional, como puedes ver en la imagen superior.

En lo referido a la calidad de generación de imágenes, lo cierto es que se encuentra un poco por debajo de lo que ya proporcionan otros servicios, pero dado que en los mismos hemos podido ver la capacidad de evolución, no me cabe duda de que Ideogram seguirá esa misma dirección, pero jugando con la ventaja de que su capacidad de generar texto ya está muy por delante de la de sus rivales. Y eso, al comprobar lo que piden los usuarios de este tipo de servicios, supone una enorme ventaja.