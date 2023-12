Tesla llama a revisión casi todos los coches vendidos en EEUU

Hace poco más de una semana, al hilo de unas declaraciones bastante polémicas, afirmaba que Tesla está lejos de pasar por sus mejores tiempos. En esa noticia, contaba que el testimonio de un extrabajador de la compañía había revelado problemas bastante serios en relación con Autopilot, es decir, parte de su experiencia de conducción autónoma (junto con Full Selft-Driving). Recordemos que Tesla siempre ha sido especialmente ambiciosa al hablar de sus planes en lo referido a la conducción autónoma.

No volveré a repasar el historial de la compañía al respecto, basta con recordar que Elon Musk lleva prometiendo el nivel cinco de conducción autónoma desde hace años, pero que a día de hoy todavía se encuentran en el nivel dos y, tras la polémica decisión de dejar de contar con varios tipos de sensores para basar el funcionamiento del sistema exclusivamente en cámaras, no es excesivamente pesimista pensar que tardarán un tiempo en dar los siguientes pasos.

Establecerse en el nivel dos no tendría, en principio, mayor problema que el de faltar a la palabra dada por el CEO de la compañía, pero claro, esto deja de ser así al descubrir que, incluso en ese nivel, Autopilot tiene problemas serios, que ponen muy en entredicho su seguridad. Y si hasta ahora hablábamos de testimonios de usuarios, extrabajadores y de investigaciones abiertas, elementos que la compañía podría intentar refutar para limpiar su imagen, lo que está a punto de ocurrir tiene peor solución para la compañía.

Como decía, la compañía se ha tenido que enfrentar a múltiples investigaciones por parte de los reguladores, especialmente por parte del estadounidense y, según podemos leer en Euronews, precisamente de ahí es de dónde viene este importante golpe, y es que Tesla tendrá que llamar a revisión casi todos los coches que ha vendido en EEUU, alrededor de dos millones, desde 2012. ¿La razón? Que Autopilot no funciona como debería. Sin duda, un golpe que va, precisamente, a uno de los aspectos más cuestionados de los coches de la marca.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el regulador estadounidense, los sistemas de los vehículos de Tesla fallan a la hora de supervisar que el conductor, aún cuando están activos los sistemas de conducción asistida/autónoma. Para este fin, otros fabricantes integran cámaras internas que verifican que el usuario realmente está prestando atención a la vía y la circulación.

La medida afecta a todos los modelos 3, S, Y y X vendidos durante los últimos once años en Estados Unidos y, de momento, la NHTSA ha impuesto una actualización OTA (Over The Air) del software de los Tesla afectados, que con toda seguridad reducirá los escenarios de uso y/o el alcance de las mismas. No obstante, si incluso tras esta actualización se siguen detectando fallos, el problema puede tener soluciones bastante más complejas.