POCO lanza su primera tablet, la POCO Pad

Con el lanzamiento de POCO Pad, la filial de Xiaomi finalmente (aunque recordemos que se convirtió en marca independiente a principios de esta década) se saca una espinita que ha tenido clavada desde hace tiempo ya que, por sorprendente que parezca, hasta ahora nunca se había lanzado a este mercado en sus seis años de vida. Y, como veremos un poco más adelante, parece que han desembarcado en el mismo con una propuesta que parece de lo más equilibrada.

Eso sí, antes de entrar a analizarla, recordar que desgraciadamente, de momento la POCO Pad no está disponible en el mercado español. Desconocemos si la compañía tiene planes para traerla a nuestro país (y esperemos que sí, pues a la vista de sus especificaciones parece una buena propuesta), pero revisamos a continuación lo que nos ofrece, a la espera de que, finalmente, dicho debut sí que se produzca.

POCO Pad: especificaciones técnicas

POCO Pad Pantalla 12,1 pulgadas 2.5K (2.560 x 1.600 16:10, 249 ppp), hasta 120 hercios, hasta 600 nits, 12 bits color, Dolby Vision, Gorilla Glass 3 SoC Snapdragon 7s Gen 2 Memoria RAM 8 gigabytes LPDDR4x Almacenamiento 256 gigabytes UFS 2.2 Conectividad Wi-Fi 6 con Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, USB 2, minijack audio Sistema operativo Xiaomi HyperOS Batería 10.000 miliamperios, carga rápida de 33 vatios Cámara principal 8 megapíxeles f/2 Cámara frontal 8 megapíxeles f/2.28 Dimensiones y peso 280 x 181,85 x 7,52 milímetros, 571 gramos

Empezamos el repaso a la primera tablet de POCO con su cara vista, es decir, con su pantalla. Nos encontramos con un panel LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2.5K, que se desgrana en 2.560 x 1.600 puntos en una resolución de aspecto 16:10 y con una densidad de 249 puntos por pulgada. Tiene frecuencia de refresco adaptativa que puede escalar hasta 120 hercios (30/48/50/60/90/120Hz) y su brillo pico es de 600 nits, cuenta con certificación Dolby Vision, así como con tres certificaciones TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free y Circadian Friendly) y, para su protección, emplea Corning Gorilla Glass 3.

Ya en su interior, vemos que la POCO Pad está comandada por un SoC Snapdragon 7s Gen 2, un integrado de Qualcomm para la gama media presentado el año pasado y que ya hemos visto debutar en bastantes smartphones de dicho segmento de mercado. Se acompaña de 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR4x y 256 gigabytes del almacenamiento UFS 2.2, ampliable hasta 1,5 terabytes, más que suficiente para el uso que dan la mayoría de los usuarios a las tablets.

En el apartado de conectividad nos encontramos con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 y, en cuanto a las conexiones cableadas, una buena noticia y otra que no lo es tanto. La primera es que los usuarios de auriculares cableados podrán utilizarlos con la POCO Pad, ya que cuenta con un conector minijack para tal fin. La segunda es que, sorprendentemente, se queda en USB 2.0, lo que se traduce en una limitación para transferir activos de gran tamaño. Con este puerto también cargaremos su generosa batería, de 10.000 miliamperios, y que soporta carga rápida de 33 vatios.

El apartado fotográfico de la POCO Pad es, quizá, uno de los puntos más flojos de la primera tablet de la marca, al punto de que ni siquiera lo encontramos reseñado en su página principal. No obstante, y dado que hablamos de una tablet, no de un smartphone, sí que se me antoja suficiente para el común de las necesidades en este tipo de dispositivos. Tanto para la principal como para la frontal, POCO ha optado por un sensor de 1/4″ con una resolución de 8 megapíxeles, que se traduce en un tamaño de punto de 1.12μm. La única diferencia entre ambas es que la principal tiene un número f/2, mientras que el de la frontal es f/2.28.

La tablet POCO Pad está disponible para determinados mercados (actualmente no el nuestro) en su página web, y su precio en los mismos es de 374,70 euros.