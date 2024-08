Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXXXII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Cómo saber qué procesador tiene mi PC y sus características. Si quieres saber qué procesador tiene tu PC pero no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, es algo muy sencillo, y en este artículo te vamos a explicar, paso a paso, todo el proceso. También te daremos varias opciones para que puedas conocer, en muy poco tiempo, desde la información más básica sobre el procesador hasta todos sus detalles clave.

La muerte de Windows 10 va a traer serios problemas, y no estamos preparados. El 14 de octubre de 2025 se producirá la muerte de Windows 10. A partir de ese día el sistema operativo de Microsoft dejará de recibir actualizaciones y soporte oficial, y será muy recomendable cambiar a un sistema operativo que sí cuente con dicho tipo de soporte, como Windows 11, por ejemplo, que sería la mejor opción si no queremos salirnos del ecosistema de Microsoft.

¿Buscas un ecualizador para Android? Prueba estos cinco. Quizá, en este punto, te estés preguntando si necesitas un ecualizador para Android, hasta es posible que no supieras de la existencia de los mismos. Y en realidad es normal y comprensible, puesto que las aplicaciones de sonido suelen pasar desapercibidas para el gran público.

Windows 11 va lento: cómo resolverlo y cómo mejorar el rendimiento. Has empezado a notar que Windows 11 va lento y no tienes claro dónde puede estar el problema. Si has experimentado esa lentitud desde el mismo momento en el que instalaste dicho sistema operativo lo más probable es que se trate de un tema de hardware, es decir, puede que tu equipo cumpla con los requisitos mínimos, pero esto no es suficiente para garantizar un buen rendimiento.

Ryzen 7 9700X, análisis: Zen 5 es el salto que todos esperábamos. Por fin ha llegado el gran día. Hoy vence el nuevo NDA que AMD aplicó a los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X tras confirmarse un pequeño retraso que, como os conté en su momento, hizo que su fecha de lanzamiento pasara del 31 de julio al 8 de agosto.

¿Qué sabemos de los Google Pixel 9? Pocos días nos separan ya del evento Made by Google en el, a estas alturas, ya no cabe duda alguna de asistiremos a la presentación de la familia Pixel 9, la nueva generación de los smartphones de Google, que sin duda es la que más interés y expectación ha suscitado desde el salto de Nexus a Pixel, allá por 2016.

Probamos el smartwatch infantil MAXCOM Kiddo FW59. El fabricante europeo de dispositivos, MAXCOM, acaba de presentar una gama de smartwatches para niños que ofrece tecnología, seguridad y diversión para los más pequeños. El objetivo es introducir a los más pequeños en todas las ventajas que ofrecen los relojes inteligentes de pulsera.

PS5 Pro doblará el rendimiento de PS5, pero hay truco. PS5 Pro va a recibir mejoras importantes frente a PS5. Dichas mejoras estarán centradas en la GPU y en un nuevo hardware dedicado especializado en IA, que será el componente que se encargará de realizar toda la carga de trabajo que supondrá la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution, un reescalado inteligente promete mejorar mucho el rendimiento.

Volkswagen T-Cross 2024, tramos. Uno de los mini SUV más exitosos, con 4,13 metros de longitud, es sin duda el T-Cross de Volkswagen, uno de los modelos más exitosos de la marca y que supone la gama de entrada de este tipo de modelos para el fabricante alemán.

Nueve razones por las que es mejor pasar de Windows 11 y seguir en Windows 10. Windows 11 lleva ya un tiempo considerable en el mercado, pero Microsoft todavía no ha terminado de saldar muchas de las cuentas que tiene pendientes, ni de convertirlo en una alternativa realmente interesante para aquellos que utilizan Windows 10, un sistema operativo que tampoco tuvo un buen arranque, pero que al final se ha convertido en una de las mejores versiones de Windows que ha lanzado Microsoft.

Mentiras sobre PS5 que debemos superar de una vez. El lanzamiento de PS5 se produjo en noviembre de 2020. Esto quiere decir que han pasado casi cuatro años desde que Sony lanzó dicha consola, y durante todo ese tiempo hemos podido ver de qué era capaz realmente.

