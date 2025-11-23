Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIX)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

. Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet. En este artículo repasamos las funciones del modo incógnito en los navegadores y aclara cuál es su verdadero alcance en cuanto a privacidad y seguridad — destacando que no es una “solución total” pero sí una herramienta útil para ciertos escenarios.

Ahorra con el Black Friday de PcComponentes: las mejores ofertas elegidas por nuestros expertos. En esta guía repasamos las promociones más destacadas del Black Friday de PcComponentes, seleccionadas por nuestros redactores para que puedas aprovechar al máximo las mejores oportunidades.

Gemini 3: así es la nueva IA de Google que quiere integrarse en todo. En este especial te contamos cómo Gemini 3 representa un salto importante en IA para Google, con mejoras clave en razonamiento y capacidades multimodales que prometen llevarla a múltiples productos de la compañía. También exploramos qué significa para ti que esta tecnología empiece a estar presente en todo el ecosistema Google.

Half-Life 3: rumores, posibles requisitos, fecha de lanzamiento, plataformas y todo lo que creemos saber. Revisamos toda la información disponible, a través de los últimos rumores y filtraciones sobre el esperadísimo Half‑Life 3, los requisitos que se especulan y cuándo podría estrenarse, a falta de que Valve finalmente se pronuncie.

En serio, ¿no somos capaces de crear mejores contraseñas?. En este artículo repasamos las conclusiones del último estudio de NordPass sobre las contraseñas más utilizadas y lo que revelan sobre nuestros malos hábitos de seguridad. Te contamos por qué seguir recurriendo a claves simples es un riesgo claro para tus cuentas y qué cambios básicos puedes empezar a aplicar para proteger mejor tu vida digital.

Cómo elegir el monitor ideal en el Black Friday 2025. Te guiamos por los factores clave que debes tener en cuenta al comprar un monitor durante el Black Friday 2025, desde resolución y tasa de refresco hasta ergonomía y conectividad, para ayudarte a tomar la mejor decisión según tu perfil y presupuesto.

GEEKOM IT12 2025: análisis completo. En este análisis profundizamos en el mini-PC GEEKOM IT12 Edición 2025, repasando cómo rinde su procesador Intel Core i7-1280P, su consumo reducido y sus posibilidades de ampliación para que puedas valorar si es la opción adecuada para tus necesidades.

Galaxy S26: diseño, especificaciones, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos.Te explicamos cómo la nueva generación del Galaxy S — la serie S26 — apunta a una evolución destacada en diseño, potencia y conectividad, y qué implican estos cambios para ti como usuario. También repasamos las estimaciones de precio y cuándo podría llegar al mercado para que lo tengas en radar.

¿Qué fue la edad de oro del videojuego español?. En este artículo revisamos el momento de esplendor de la industria del videojuego en España, explorando cómo compañías, talentos y contexto se alinearon para lograr una generación memorable de títulos. Además, te contamos qué factores contribuyeron a ese auge y por qué no pudo mantenerse a lo largo de los años.

Cómo elegir la tarjeta gráfica perfecta en este Black Friday. Te explicamos todos los factores clave que debes tener en cuenta para elegir la tarjeta gráfica ideal durante el Black Friday, desde el rendimiento real en juego hasta compatibilidad, precio y posibilidades de futuro, para ayudarte a tomar una decisión informada y sin sorpresas

.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: