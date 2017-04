Borders Kobo, a la venta

El grupo Borders ha anunciado precio y fecha de lanzamiento de su lector de libro electrónico Kobo. Estará a la venta el 17 de junio por un precio de 149 dólares. Lanzamiento agresivo que rebaja en 100 dólares el coste de competidores como el Kindle de Amazon y el Nook de Barnes & Noble, aunque con alguna importante carencia frente a ellos, como la falta de conectividad inalámbrica lo que impide la compra de libros electrónicos en línea desde el dispositivo.

Borders es una empresa estadounidense que cuenta con 700 establecimientos especializados en venta minorista de libros, música, películas y artículos de ocio, y que pretende conseguir una porción de la tarta del mercado del libro electrónico con el lanzamiento del Kobo.





Un lector con pantalla de seis pulgadas con tecnología de tinta electrónica, 1 Gbyte de almacenamiento interno y soporte para tarjetas de memoria SD, que se pone a la venta el 17 de junio a un agresivo precio de 149 dólares que puede presionar a rivales como el Kindle o el Nook.

Un precio que reduce bastante el coste de 259 dólares de sus rivales aunque este e-reader no cuenta como ellos con ningún tipo de conectividad inalámbrica por lo que no se podrán comprar libros directamente desde el dispositivo. El Kobo se entregará con 100 libros clásicos instalados en el dispositivo y contará con un catálogo de un millón de títulos disponibles para la compra. Compra, a través de Borders.com no sólo para el Kobo, sino para otros dispositivos como portátiles o smartphones, en una plataforma abierta.