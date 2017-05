Tres apps de Google para Android que sí te gustará tener instaladas

Si al leer el titular la sensación que has tenido es de rechazo automático, tienes parte de razón: lo de las aplicaciones de Google preinstaladas en Android es una vergüenza. Y no porque las aplicaciones de Google sean malas. Ni mucho menos. Pero impedir su desinstalación es de multazo de Bruselas.

Sin embargo, Google tiene muchas más aplicaciones disponibles para Android de las que la mayoría de la gente conoce y las hay muy interesantes. Hoy te ofrecemos tres muestras más o menos populares que sí te apetecerá instalar, y es que son aplicaciones “para todos los públicos”… ¡en el buen sentido!

Google Keep

Comenzamos por una muy conocida. Google Keep es la aplicación de notas de Google y para el usuario más avezado se quedará muy corta frente a alternativas como Evernote o OneNote, pero lo que es para tomar notas rápida y fácilmente en el móvil, Keep es ideal. Es curioso que esta app no se preinstale masivamente como sucede con Google Docs, cuando lo más probable es que la primera le sea más útil a una mayoría de gente.

Fondos de pantalla

Aplicaciones de wallpapers para Android las hay a patadas y las hay excelentes, he aquí un buen ejemplo; pero si no eres un friki de la personalización y te conformas con lo que ofrece esta aplicación ha mejorado bastante en el poco tiempo que lleva disponible. Y lo que es más importante: las imágenes se van renovando poco a poco y son de calidad. Además, a diferencia de casi todas, Google no le mete publicidad.

Google Fit

El móvil se ha convertido en aliado fiel de deportistas de categorías muy diferentes y las aplicaciones de todo tipo han surgido para generar una oferta impresionante en cantidad y calidad. No obstante, si lo único que te interesa es marcarte ciertos objetivos y realizar un seguimiento de tus actividades, Google Fit es una app sencilla, pero lo suficientemente completa como para agradar al cualquiera.

Por supuesto, cuantas más aplicaciones de Google uses, más datos tuyos van a parar a los servidores de la compañía. Pero en último término, lo mismo pasará con cualquier aplicación que se conecte o almacene datos en la nube. Si eso no te importa y además te encanta todo lo que hace Google, estos son solo tres ejemplos de muchos más.