Phil Schiller cree que los asistentes por voz necesitan pantalla táctil

En una reciente entrevista el vicepresidente global de márketing de Apple hizo un comentario muy interesante sobre los asistentes por voz, un tipo de dispositivos que como sabemos lleva un tiempo pegando fuerte en el mercado gracias a productos como el Amazon Echo o el Google Home.

Schiller fue bastante tajante en la entrevista a la hora de expresar su punto de vista sobre ese tipo de dispositivos. Tras un sencillo “si no tienes nada bueno que decir es mejor que no digas nada” (en referencia productos como los dos citados anteriormente) el ejecutivo comentó que cree que es un error no implementar pantallas táctiles en los asistentes por voz.

Es un comentario interesante e importante por una razón muy sencilla. Según los últimos rumores Apple está trabajando en un asistente por voz que sería rival directo de los Amazon Echo y Google Home, así que esta opinión de Shiller nos deja ver por dónde podría ir la firma de la manzana en lo relativo al diseño de aquél e imaginar que a diferencia de aquellos vendrá con pantalla táctil.

Llegados a este punto es importante hacernos una pregunta clave, ¿realmente tiene sentido un asistente por voz con pantalla táctil? Sí y no. Desde una perspectiva simple no tiene sentido, ya que “la gracia” de aquellos es controlarlos cómodamente a través de comandos por voz, y sus funciones básicas se pueden disfrutar de forma plena a través de ese tipo de interfaz.

Sin embargo Phil Schiller enfoca este tema desde una perspectiva diferente, ya que concibe los asistentes por voz como dispositivos mutlfunción sobre los que visualizar contenidos multimedia, consultar redes sociales e incluso ejecutar juegos y aplicaciones.

No hay duda que en esa particular visión que hace el ejecutivo de Apple una pantalla táctil es fundamental, pero eso nos lleva a otra pregunta que os animamos a contestar en los comentarios, ¿realmente es necesitario introducir todas esas características en un asistente por voz?

Más información: WCCFTech.