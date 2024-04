Apple anuncia un evento en mayo, nuevos iPad en camino

Poco a poco, pero de manera inexorable, se iba agotando el plazo para que Apple anunciara un evento de primavera, puesto que ya estamos a una semana de entrar en mayo y, a principios de junio, tendrá lugar la WWDC 2024. Tras la misma ya entraremos en el cálido y poco prolífico (informativamente hablando) verano, que despediremos con la keynote de septiembre, que nos traerá los iPhone 16 y, casi con total seguridad, también el esperado Apple Watch X. Era, prácticamente, ahora o nunca, y finalmente ha sido ahora.

El evento de Apple, que ya ha sido anunciado oficialmente en su página web, y a cuya versión presencial ya está invitando a algunos periodistas con base en Estados Unidos, tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 16.00 (hora española peninsular), algo más pronto de lo habitual en las presentaciones de Cupertino, que con algunas variaciones en este sentido en los últimos tiempos parece querer adaptar el horario de sus eventos para ajustarlo mejor a otras geografías, aunque esto se traduzca en tener que madrugar para seguirlo desde la costa del Pacífico de Estados Unidos, ya que la hora local en California (PT) será la siete de la mañana.

¿Y qué esperamos de la presentación de Apple del mayo? Hay dos vías para dar respuesta a esta pregunta, los rumores y lo que nos adelanta la imagen de la convocatoria, y lo más sensato es quedarse con ambas. Así, en función de la segunda, parece evidente que el Apple Pencil tendrá bastante protagonismo en este evento. Lo que nos lleva a que el dispositivo de referencia para el señalador de los de Cupertino es el iPad, y que hace meses que escuchamos rumores sobre nuevos iPad. De modo que, blanco y en botella, aunque puede ser horchata todo apunta a que es leche.

Lo más probable, y también de lo más esperado, es la renovación de los iPad Pro, con novedades bastante interesantes. La primera, y más probable (casi como para poner la mano en el fuego) es que el silicio más actual de la compañía, el M3, llegará a las tablets tope de gama de Apple. Recordemos que el chip fue presentado en octubre del año pasado, por lo que no tendría sentido presentar nuevos modelos de iPad Pro que no lo adopten.

Otra novedad, también bastante esperada, es que estos nuevos iPad Pro den el salto a la tecnología OLED para sus pantallas. Recordemos que, en la actualidad, los modelos Pro montan pantallas LED (Liquid Retina) y mini-LED (Liquid Retina XDR). La gran duda a este respecto, eso sí, es si este cambio (de confirmarse) llegará tanto al modelo de 11 pulgadas como al de 12,9, o si de momento será exclusivo del de mayor tamaño. Y en ese caso, claro, habrá que ver si el de 11 pulgadas se mantiene con su panel LED o si, para mejorar con respecto a la generación actual, da el salto a mini-LED.

También se espera, aunque en este caso no con tanta seguridad, que Apple presente en este evento de mayo un nuevo iPad Air de tamaño similar al iPad Pro 12,9, que se sumaría a una versión renovada del único modelo disponible actualmente, de 10,9 pulgadas. En este caso el SoC empleado en la versión actual es el M1, la primera generación de Apple Silicon, por lo que también tiene bastante sentido esperar que veamos un salto a M3. De este modo, Apple replicaría la estrategia que mantiene con los MacBook Pro y MacBook Air con los iPad con los que comparten «apellido».

Por último, vamos a lo que nos cuenta la imagen de anuncio del evento, el Apple Pencil, un dispositivo presentado por la tecnológica en 2015 y que recibió una interesante actualización tres años después, en 2018. Desde entonces, la única novedad reseñable es que en noviembre del año pasado se presentó la revisión de la versión 2.0, ahora con puerto USB-C, un movimiento que se enmarca en la adopción, por parte de los de Cupertino, del estándar de conexión en el ámbito tecnológico.

El Apple Pencil no es un dispositivo que de mucho de lo que hablar, pero muchos de sus usuarios coinciden en su buen diseño y su gran utilidad (o al menos es lo que me ha llegado por mi entorno cercano). Así, resulta un tanto llamativo que lleve más de cinco años sin renovarse, y más aún que la compañía no aprovechara el salto a USB-C precisamente para eso, para traer al mercado su tercera generación. Parece, ahora, que finalmente ha llegado su momento.

Llama la atención, eso sí, que el señalador se encuentre en el centro de la imagen, lo que nos invita a pensar que nos esperan novedades interesantes al respecto. ¿Cuáles? Pues lo cierto es que no se han producido rumores relevantes al respecto, y hablamos de un tipo de dispositivo en el que resulta complicado imaginar cambios que no sean, exclusivamente, mejoras en su funcionamiento y más opciones de software para sacarle aún más partido. No obstante, recordemos que hablamos de Apple, así que siempre hay margen para esperar alguna sorpresa.