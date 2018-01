Ebook gratuito: Todo sobre la Computación Cognitiva

La Computación Cognitiva, un concepto aún en pañales para la mayor parte del sector IT, aparece minuciosamente detallado en este ebook. De forma resumida, nos viene a explicar que este tecnología consiste en crear sistemas informáticos complejos capaces de resolver problemas sin necesidad de intervención humana. Intenta reproducir procesos propios de los humanos como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la atención o el reconocimiento de objetos para poder procesar información compleja y desestructurada a la mayor velocidad.

Algunos expertos dicen que la Computación Cognitiva representa la tercera era de la informática: pasamos de computadoras que podían tabular sumas (1900) a sistemas programables (años 50) y ahora a sistemas cognitivos. Estos se basan en algoritmos de aprendizaje profundo y redes neuronales que procesan información al compararla con un conjunto de datos de enseñanza: cuantos más datos expone el sistema, más aprende y más preciso se vuelve con el tiempo, convirtiendo a la red neuronal en un complejo “árbol” de decisiones que el ordenador puede utilizar para conseguir una respuesta.

Raúl Arrabales, profesor del Programa Superior en Big Data de ICEMD y director de Inteligencia Artificial en Psicobótica, explica en este ebook gratuito todo lo relacionado con esta tecnología y su aplicación al negocio del siglo XXI. Así, cuenta la relación de los sistemas cognitivos y la empresa inteligente, el desarrollo y madurez del análisis de datos o cómo se ha pasado de la minería de datos a la Computación Cognitiva.

Que las máquinas se hagan más inteligentes cada día no significa en absoluto que los humanos no sean necesarios. Es cierto que el software inteligente cada vez más a menudo puede ocupar posiciones relevantes y realizar tareas, incluso de relación con el cliente, que antes estaban exclusivamente limitadas a los humanos, pero la realidad es que las máquinas tampoco son tan listas. Existen aún muchos aspectos que aportan los humanos, como la creatividad, la imaginación, el humor, el contexto semántico, etc. que las máquinas no pueden replicar. Por lo tanto, la nueva forma de trabajar se basa en una nueva sinergia entre humanos y máquinas inteligentes colaborando de forma efectiva.