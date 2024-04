Baldur’s Village lleva Baldur’s Gate a Stardew Valley

Si hace unas horas hablábamos de un crossover entre Excel y Fallout, ahora nos encontramos con Baldur’s Village, que combina Baldur’s Gate y Stardew Valley, dos títulos tan distintos entre sí que, en primera instancia, suena a una de esas mezclas extrañas, que parecen surgidas de la mente de un niño que piensa más en experimentar que en el resultado (ketchup con chocolate, bocadillo de galletas con chorizo, bizcocho relleno de calamares, etcétera), y que, al menos inicialmente, tienden a generar rechazo.

Ocurre, sin embargo, que en ocasiones esas mezclas que a priori parecen una mala idea, resultan ser una genialidad y, aunque en ocasiones son fruto de la casualidad, en la mayoría son fruto de un profundo conocimiento de lo que se ha combinado. Y, a la vista de lo (poco) que hemos podido ver hasta el momento, sin duda parece que los creadores de Baldur’s Village han encontrado un encaje perfecto entre la propuesta de Stardew Valley y los personajes y el lore de Baldur’s Gate.

Si Baldur’s Gate, del que ya hemos hablado largo y tendido, brilla con luz propia por el extenso e interesantísimo lore de toda la saga, Stardew Valley, al que también hemos dedicado bastantes publicaciones, lo hace por ser una propuesta de juego que reinventó el genero de los juegos de granjas. Acción y ritmo frente a relajación y paz. Dos estilos muy distintos de entretenimiento, uno de alto octanaje y otro tremendamente relajante, y unos gráficos a la última frente a otros que se acogen a la ya muy extendida tendencia pixel-art.

New Project : Baldur’s village. Baldur’s Gate characters will settle in Stardew Valley!

Hi, let me introduce to you our new crazy project .We are making a Stardew Valley mod that will include a new map and residents from Baldur’s Gate 3. The characters we are currently working… pic.twitter.com/O4I3p1AUYH

— Xun (@XunHe1145) April 27, 2024