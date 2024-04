Fallout en Excel, el crossover que nadie vio venir

Sí, has leído bien, Fallout en Excel, aunque para ser más exacto, cuando digo Fallout estoy hablando de un RPG no oficial clarísimamente inspirado en la franquicia de Bethesda. Y cuando hablo de Excel estoy hablando… pues eso, de la solución de hoja de cálculo de Microsoft, de una de las aplicaciones más infravaloradas del mundo por aquellos que no la emplean, de una herramienta tan potente, y a la vez flexible, que en verdad sirve prácticamente para todo, incluso para hacer cálculos.

Lo cierto es que ya hemos sabido, con anterioridad, de otros usos de Excel que se han alejado, por mucho, de los fines para los que, en teoría, fue diseñada inicialmente esta aplicación. Por ejemplo, hace ya algunos años te contamos que un usuario había llevado X-COM a la hoja de cálculo de Microsoft, por no hablar de que, desde hace ya algunos años, esta aplicación comparte protagonismo con los juegos en el ecosistema de los eSports. No es de extrañar, desde luego, que Satya Nadella lo ponga presidiendo del podio de los productos creados por Microsoft en toda su historia.

Por su parte, Fallout ha recobrado bastante notoriedad estas últimas semanas a consecuencia del esperado estreno de la serie de Amazon, así como por la publicación, hace solo unos días, de una nueva actualización oficial que ha actualizado su motor gráfico (lo que ha supuesto, eso sí, el retraso del esperado mod no oficial Fallout: London). Así, aunque todavía nos separan años hasta que Bethesda lance un nuevo título de esta franquicia, el interés por la misma ha crecido exponencialmente a lo largo del último mes.

Entonces, si combinamos una aplicación excepcionalmente bien valorada por sus usuarios y uno de los juegos de moda, ¿qué puede salir mal? Eso ha debido pensar Dynamic Pear, un creador de contenido que, como afirma él mismo, siempre ha querido crear un juego pero nunca ha contado con los conocimientos y el tiempo necesario. Sí que tiene bastante experiencia, sin embargo, trabajando con la hoja de cálculo de Microsoft, así que el camino estaba claro y él lo ha seguido, dando lugar a un RPG basado en Fallout para Excel.

El proyecto, sobre el que puedes encontrar información en este enlace y un vídeo con instrucciones en su canal de YouTube, ya puede ser descargado desde su página web (verás un botón de descarga justo antes de que empiece el texto en la misma) y, por supuesto, es gratuito. Y por si te lo estás preguntando, sí, estamos hablando de un archivo de Excel con macros, lo que puede generar bastantes reservas, pero precisamente por esa razón lo he descargado para analizarlo en VirusTotal y, como puedes comprobar aquí, el resultado es bastante tranquilizador.

Obviamente, dadas las limitaciones propias de Excel, no debes esperar una propuesta equiparable a los títulos de Fallout en el plano gráfico. Sin embargo, basta con dedicarle unos minutos para comprobar que Dynamic Pear se ha esforzado para, aún así, ofrecer una experiencia de lo más entretenida y capaz de trasladarnos, de algún modo, al yermo. Y, sí, seguro que tú también lo has pensado, es perfecto para hacer que los demás piensen que estamos trabajando (al fin y al cabo es Excel) cuando, en realidad, nos hemos embarcado en toda una aventura.

Imagen principal generada con IA.