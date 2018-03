Consigue F1 2015 gratis desde Humble Bundle

En MuyComputer intentamos hacernos eco de los juegos que se pueden adquirir de forma gratuita y legal. En esta ocasión, y faltando un día para que la oferta termine, tenemos a F1 2015 desde Humble Bundle.

Desde hace años Codemasters es la encargada de desarrollar los juegos oficiales de la Fórmula 1. La edición 2015 no se puede decir que fuera la mejor recibida, de hecho fue bastante criticada según se puede comprobar en Metacritic, tanto por parte de la crítica especializada como de los usuarios. Al parecer, la carencia de modos de juegos y la falta de innovación le pasaron factura, aunque su jugabilidad sí fue elogiada.

A pesar de todo, no es un mal juego, y puede hacer pasar un buen rato a aquellos a los que les guste este deporte de motor. Eso sí, al ser la edición 2015, pilotos, escuderías y circuitos no están al día, aunque posiblemente este no sea el detalle que más importe a los que simplemente quieran divertirse o bien buscan un desafío a modo de simulador. Por otro lado y como bien dice el refrán: A caballo regalado, no le mires el diente.

F1 2015, como ya hemos dicho, puede obtenerse de forma gratuita gracias a una oferta temporal en Humble Bundle para Windows y Linux. Estos los requisitos mínimos para cada sistema:

Windows

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o Windows 8 64-bit.

Procesador: Intel Core 2 Quad @ 3.0GHz o AMD Phenom II X4 @ 3.2GHz.

Memoria: 4 GB de RAM.

Gráficos: Intel 4th Gen Iris Graphics, AMD HD5770 o NVIDIA GTS450.

DirectX: Versión 11.

Red: Conexión de banda ancha a Internet.

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible.

Linux