Youtube cumple 13 años: este fue su primer vídeo

Justo ayer fue el cumpleaños de Youtube. La conocida plataforma de vídeo de Google ha cumplido 13 años y para celebrarlo han querido rendir un homenaje al primer vídeo que publicaron. Cómo podéis ver no es gran cosa ya que apenas dura 19 segundos y muestra a un joven visitando un zoo y explicando que los elefantes tienen una trompa muy larga.

A pesar de su sencillez su antigüedad (fue publicado el 23 de abril de 2005) y los homenajes que ha recibido por parte de Youtube por tener el honor de ser el primer vídeo subido a la plataforma le ha permitido acumular más de 48 millones de reproducciones.

El canal del autor del vídeo no tiene más contenidos suma un total de 287.000 suscriptores, una cifra que ya quisieran para sí muchos creadores de contenidos. Ser el primero en algo a veces tiene sus ventajas, y este es sin duda uno de los mejores ejemplos.

Por lo que respecta a la evolución de Youtube con el paso de los años no hay duda de que la plataforma ha logrado consolidarse como la más importante de su categoría. Hoy es utilizada por centenares de millones de usuarios y cuenta con una comunidad de creadores de contenidos muy rica y muy activa.

Aunque su posición actual es muy buena Youtube no ha estado exenta de polémicas, sobre todo por el tema de la monetización de contenidos, una cuestión que ha llevado a algunos creadores a abandonar dicha plataforma y apostar por otras como Twitch, que como sabrán la mayoría de nuestros lectores es propiedad de Amazon, uno de los mayores rivales de Google a día de hoy.

Más información: Neowin.

The first video on YouTube was posted 13 years ago today: https://t.co/rX361wUkBu. pic.twitter.com/hrTy1niqSl

— YouTube (@YouTube) 23 de abril de 2018