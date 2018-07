No, los sitios web de descargas no son la principal fuente de malware

Los que sepan un poco sobre cómo funciona de verdad Internet conocen las campañas de desinformación que hay en torno a la piratería. No nos estamos refiriendo en ningún momento a la defensa de la descarga y/o uso de contenidos de forma ilegal, sino a cosas como el conocido mito de “una descarga, una copia menos vendida”, que llegó a ser desmentida incluso por la Unión Europea, a pesar de sus intentos por esconder la realidad.

Sin embargo, el presunto hundimiento de las ventas no es el único argumento que se esgrime contra la piratería, ya que también se está difundiendo desde ciertos sectores que los sitios de descarga y los contenidos piratas reproducidos mediante Kodi son una gran fuente de malware. Eso es lo que sostienen informes como el presentado por Internet Matters, organización sin ánimo de lucro británica para la defensa de los niños en el mundo online, y Mumsnet, un foro para padres de Reino Unido, bajo el título de “Internet safety and the dangers of digital piracy” (La seguridad en Internet y los peligros de la piratería digital).

El informe cuenta que “si tus hijos ven contenido ilegal vía streaming, también conocido como piratería digital, puede terminar exponiéndoles tanto a ellos como a ti a las ciberamenazas, ventanas emergentes perturbadoras y contenido nocivo inesperado”. Aquí no podía faltar las menciones a Kodi, que desde hace años está bajo la lupa de los lobbies antipiratería. “Los riesgos típicamente asociados a la piratería digital pueden tener lugar en sitios web dudosos y dispositivos de transmisión precargados, a veces conocidos como cajas Kodi, pero también pueden ocurrir a través una cantidad indeterminada de aplicaciones ilegítimas para teléfonos móviles, tablets y televisores inteligentes”. Es algo dicho hasta la saciedad que la utilización de contenidos procedentes de fuentes no oficiales no es recomendable si se quiere garantizar la seguridad. Sin embargo, afirmaciones como la siguiente, sostenida sin datos, pueden terminar poniendo el informe en entredicho.

Los sitios ilegales de piratería son la fuente más común de infecciones por malware en Internet, y retransmitir material pirateado expone tus dispositivos a un riesgo directo.

¿Son de verdad los sitios web de descargas y de retransmisión de contenidos ilegales la mayor fuente de malware? Según Mikko Hypponen, de F-Secure, los sitios web piratas nunca han sido la principal fuente de malware, siendo en realidad los medios más utilizados los ficheros adjuntos maliciosos en los emails, los complementos y plugins para navegadores web y los kits de exploits. Luis Corrons, de Avast, recuerda que los sitios web no son el único medio de difusión de software malicioso, aunque reconoció que “el problema de los sitios piratas es que es difícil saber quién está detrás de ellos.”

Por su parte, Bogdan Botezatu, de BitDefender, ha añadido que utilizar complementos para retransmitir contenidos mediante Kodi hace que generalmente no se interaccione con la página web, lo que minimiza el riesgo de acabar infectado. De hecho, el mayor riesgo está en los complementos que explotan una vulnerabilidad hallada en la aplicación.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya que tomar medidas para evitar que los niños accedan a contenidos inapropiados para su edad, algo que también se tiene que hacer ante portales que operan de forma legal com YouTube, Facebook o Vimeo. Por otro lado, es importante tener en cuenta que las fuentes no oficiales siempre conllevan un riesgo para la seguridad del usuario, aunque los números expuestos por los expertos digan que los sitios web de descargas y la retransmisión mediante Kodi no son las principales fuentes de malware.

