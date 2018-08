No te pierdas las mejores ofertas de la semana en otro Red Friday

Agosto se acaba, pero al verano todavía le queda un rato y ya sea porque sigues de vacaciones o porque vuelves a la actividad, quizás te apetezca comprar algún juego a buen precio, aprovechando que Humble Store ha lanzado sus rebajas de verano. Ya sabes: juegos de PC con descuento a montones.

Además, Humble Store es un sitio muy recomendable para comprar juegos. La tienda ofrece en muchos casos títulos sin DRM, y en muchos más es posible descargar una copia del juego, así como la clave para añadirlo a la biblioteca de Steam. Para redondear, de todas las compras realizadas en la Humble Store se dona un porcentaje a organizaciones benéficas.

Pero si necesitas otra excusa para pasarte por la Humble Store a echar un vistazo, te la damos ya: WARHAMMER 40,000: Space Marine gratis por tiempo limitado, por lo que si lees esta noticia pronto, te llevas este título de acción de 19,99 euros por la cara. Ahí va el tráiler para animarte un poco más.

Por lo demás, en las rebajas de verano de Humble Store encontrarás multitud de juegos en oferta, paquetes de estudios concretos en oferta (por ejemplo, Ubisoft, 2K o SEGA) con títulos más emblemáticos y lanzamientos recientes, recompensas, ofertas relámpago de las que cazas al vuelo o ni las ves y, al estilo de los supermercados, por cada compra que realices se te devolverá una pequeña parte en saldo acumulable.

En esta ocasión, sin embargo, no te damos pistas. Date una vuelta por la tienda a ver qué te abre el apetito. Pero si estás falto de inspiración, te recomendamos varios de nuestros últimos análisis, ya que no solemos poner buenas notas por casualidad. Con todo, no tengas prisa porque las rebajas de verano de Humble Store durarán hasta el próximo 12 de septiembre.

Los análisis prometidos, con todos los juegos disponibles en Humble Store: