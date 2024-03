Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y tomamos el primer desvío hacia la pasión, aprovechando las fechas en las que estamos… y que no hay nada que valga mucho la pena en ningún sitio. Así que elegimos a The Chosen (Los elegidos) ¡Qué menos!

The Chosen (Los elegidos)

En efecto, esta semana el contenido destacado es especial, y es que The Chosen (Los elegidos) no es un producto al uso, ni lo vas a poder encontrar en una sola plataforma, aunque es a partir de ahora que se puede disfrutar de diferentes maneras en España. Ojo: no estamos, aunque pueda parecerlo, ante algo solo para los muy cafeteros… O eso se da a entender allá donde busques una referencia de la obra.

Entrando en materia, The Chosen (Los elegidos) es una serie que comenzó su andadura en 2017 financiada por crowdfunding y que ya cuenta con cuatro temporadas en su haber. Narra la vida de Jesucristo y sus apóstoles, «buscando mostrar a Jesús de Nazaret de una manera más personal e íntima». Sin embargo, se trata de todo un fenómeno audiovisual, enmarcado eso sí en el ámbito del culto cristiano. Pero muy, muy cristiano.

La distribuidora oficial de The Chosen (Los elegidos) es Angel Studios, a la que podríamos calificar rápidamente como la Netflix de los contenidos cristianos, distribuidora in extremis de ese intento de escándalo llamado Sound of Freedom, considerada asimismo como una de las películas independientes más exitosas de la historia, siempre con el supuestamente por delante porque cuesta sacar datos fidedignos en claro. Sea como fuere, repercusión tuvo.

Pues bien, si Sound of Freedom es la película estrella de Angel Studios, The Chosen (Los elegidos) es su serie. Con una particularidad que el largometraje no tiene: una favor generalizado por parte de crítica y público, o eso es lo que se percibe buscando referencias en sitios como Metacritic, IMDb, Rotten Tomatoes y similares. Ergo, le daremos el beneficio de la duda y, aprovechando que no hay grandes estrenos y que estamos en Semana Santa…

Para quien guste, encontrará The Chosen (Los elegidos) en:

Y poco más que comentar. La temporada cuatro está al caer, así que The Chosen (Los elegidos) está hecha para pegarse el atracón esta Semana Santa, por má que suene a pecado. En fin. Que la fuerza te acompañe, que la paz sea contigo y todo eso.

Netflix

Si el fervor te puede y quedas con ganas de más después de ver The Chosen (Los elegidos), Netflix estrena uno de sus documentales serializados, este sobre la historia de Moisés; además de otras cosas, claro.

Contenidos exclusivos:

Descansar en paz. «Sergio cada vez tiene más problemas económicos y de salud, pero un giro del destino le ofrece la oportunidad de asegurar el futuro de su familia. ¿El precio? Desaparecer para siempre.»

«Sergio cada vez tiene más problemas económicos y de salud, pero un giro del destino le ofrece la oportunidad de asegurar el futuro de su familia. ¿El precio? Desaparecer para siempre.» Dinosaurios despistados (T1). «Una familia de tiranosaurios adorables y pillos explora su variopinto mundo prehistórico mientras hace de las suyas con los atolondrados dinosaurios con los que conviven.»

(T1). «Una familia de tiranosaurios adorables y pillos explora su variopinto mundo prehistórico mientras hace de las suyas con los atolondrados dinosaurios con los que conviven.» El corazón del cazador . «Un asesino retirado se ve obligado a volver a la acción cuando su amigo destapa una peligrosa conspiración en el seno del Gobierno de Sudáfrica.»

. «Un asesino retirado se ve obligado a volver a la acción cuando su amigo destapa una peligrosa conspiración en el seno del Gobierno de Sudáfrica.» El juego bonito . «Cuando un club de fútbol inglés viaja a Roma para participar en la Copa Mundial de los Sintecho, su nuevo fichaje debe dejar atrás su pasado y aprender a formar parte de un equipo.»

. «Cuando un club de fútbol inglés viaja a Roma para participar en la Copa Mundial de los Sintecho, su nuevo fichaje debe dejar atrás su pasado y aprender a formar parte de un equipo.» El salario del miedo . «Para salvar a cientos de personas de la explosión de un pozo petrolífero, un equipo de expertos emprende una peligrosa travesía por el desierto con una carga de nitroglicerina.»

. «Para salvar a cientos de personas de la explosión de un pozo petrolífero, un equipo de expertos emprende una peligrosa travesía por el desierto con una carga de nitroglicerina.» Que así sea (T1). «Tras endeudarse hasta las cejas, tres emprendedores usan un templo budista para poner en marcha una arriesgada estafa y saldar cuentas antes de que sea demasiado tarde.»

(T1). «Tras endeudarse hasta las cejas, tres emprendedores usan un templo budista para poner en marcha una arriesgada estafa y saldar cuentas antes de que sea demasiado tarde.» Ronja, la hija del bandolero (T1). «La adorable, leal y valiente hija de un buscado bandolero entabla una amistad secreta en el bosque mágico y peligroso de su padre.»

(T1). «La adorable, leal y valiente hija de un buscado bandolero entabla una amistad secreta en el bosque mágico y peligroso de su padre.» Testamento: La historia de Moisés (T1). «Este docudrama esclarecedor, que cuenta con la participación de teólogos e historiadores, narra la fascinante vida de Moisés como príncipe, profeta y mucho más.»

Entra en catálogo:

Aquellos que desean mi muerte

Fighter

Nada más que eso

Que así sea (T1)

Rewind

Spy x Family (T1)

The Tax Collector

Vuelo nocturno

Amazon Prime Video

Poca cosa en Amazon Prime Video y nada muy religioso que digamos, pero si te va lo de seguir las andanzas de gente predicando en el desierto, habemus españolada.

Contenidos exclusivos:

Hope on the Street (T1). «En 2024, doce años tras su debut, j-hope, de BTS, comienza una aventura en la que regresa a sus raíces como bailarín.»

(T1). «En 2024, doce años tras su debut, j-hope, de BTS, comienza una aventura en la que regresa a sus raíces como bailarín.» Remando como un solo hombre . «Esta inspiradora historia real sigue a un grupo de desplazados en plena Gran Depresión cuando acaban siendo objeto de todas las miradas y enfrentándose a rivales de élite de todo el mundo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.»

. «Esta inspiradora historia real sigue a un grupo de desplazados en plena Gran Depresión cuando acaban siendo objeto de todas las miradas y enfrentándose a rivales de élite de todo el mundo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.» Un hipster en la España vacía. «Quique debe liderar la política de la España Vacía en un pueblo de Teruel. Pronto descubre que enviarle allí es un plan de su novia y del líder de su partido para estar juntos.»

Entra en catálogo:

Camera Obscura

Cazafantasmas: Más allá

Day Zero (T2-T3)

El mal que hacen los hombres

Free Color

Indecencia

La Fiebre del Jade (T1-T3)

Loving Ibiza

Mephisto

No sos vos, soy yo

PBC Gloves Off (T1)

Tenemos que hablar

Underdog

Disney+

En Disney+ hay menos todavía, pero si te van la fantasía para adolescentes, ha caído algo nuevo esta semana.

Contenidos exclusivos:

Madu: el sueño de un bailarín . «Un joven cruza continentes para cumplir su sueño de convertirse en bailarín de ballet profesional.»

. «Un joven cruza continentes para cumplir su sueño de convertirse en bailarín de ballet profesional.» Renegade Nell (T1). «Nell Jackson, una bandida con superpoderes, se enfrenta a un complot contra la reina de Inglaterra.»

Entra en catálogo:

Miraculous World: París, las aventuras de Shadybug y Claw Noir

HBO Max

HBO Max sigue al ralentí, a la espera de reformularse como Max.

Contenidos exclusivos:

Bugs Bunny: ¿Manos a la obra! (T1). «Bugs Bunny y Lola Bunny dirigen una cuadrilla de construcción que, sinceramente, no debería acercarse a ninguna obra…»

(T1). «Bugs Bunny y Lola Bunny dirigen una cuadrilla de construcción que, sinceramente, no debería acercarse a ninguna obra…» La chica de la limpieza (T3). «Una médica camboyana va a Estados Unidos a por un tratamiento que salve a su hijo. Cuando el sistema falla, se convierte en limpiadora para el crimen organizado, donde utilizará su inteligencia para labrarse un camino.»

(T3). «Una médica camboyana va a Estados Unidos a por un tratamiento que salve a su hijo. Cuando el sistema falla, se convierte en limpiadora para el crimen organizado, donde utilizará su inteligencia para labrarse un camino.» La verdad contra Alex Jones. «Crónica de las demandas por difamación presentadas contra Alex Jones y la web InfoWars por las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook.»

Entra en catálogo:

Riverdale (T6)

Apple TV+

Y Apple TV+ nos trae de vuelta a los Fráguel.

Contenidos exclusivos:

Los Fráguel: La diversión continúa (T2). «Vuelven los cantarines y divertidos Fraggles de Jim Henson. Uníos a Gobo, Rosi, Dudo, Musi, Bombo y a sus nuevos amigos en sus desternillantes y épicas aventuras sobre la magia que se desprende cuando rendimos homenaje y cuidamos de nuestro interconectado mundo.»

(T2). «Vuelven los cantarines y divertidos Fraggles de Jim Henson. Uníos a Gobo, Rosi, Dudo, Musi, Bombo y a sus nuevos amigos en sus desternillantes y épicas aventuras sobre la magia que se desprende cuando rendimos homenaje y cuidamos de nuestro interconectado mundo.» ¡STEVE! (martin): un documental en 2 partes (T1). «Steve Martin es una de las figuras más queridas y enigmáticas del mundo del entretenimiento. Adéntrate en su extraordinaria historia desde dos puntos de vista distintos, pasado y presente, en la que Martin reflexiona sobre cómo sus inicios lo llevaron hasta su inesperadamente satisfactoria vida actual.»

SkyShowtime

SkyShowtime estrenó la semana pasada Oppenheimer, así que se le perdona el bajón.

Más contenidos exclusivos:

Un amore (T1). «Durante un viaje de verano en tren, los adolescentes Alessandro y Anna se conocen y tienen un flechazo. Aunque la vida pronto los separa, tras veinte años se reencuentran en Bolonia y prueban que el amor puede sobrevivir al tiempo y la distancia.»

Entra en catálogo:

El gran show de Baby Shark (T2)

Tierra de reyes (T1)

Movistar Plus+

Al margen de The Chosen (Los elegidos, el resto de novedades de Movistar+ para esta semana incluyen otras cosas.

Entra en catálogo:

Attenborough y el monstruo jurásico

Con los pies en la tierra

El maestro que prometió el mar

La manzana de oro

Mi otro Jon

Narco Circo

Pequeñas casualidades

Un héroe samurái: La leyenda de Hank

Filmin

Y Filmin, que no quede.

Entra en catálogo: