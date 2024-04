Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y que no se diga que no destacamos nunca nada made in Spain: Muertos S.L. es la pionera este año y por partida doble. Claro que si prefieres cosas aún más densas… sigue leyendo.

Movistar Plus+

Pues sí: Muertos S.L. es la nueva serie original de Movistar+, por lo que no solo se trata del primer contenido español destacado en lo que llevamos de año, sino que también es el estreno de esta plataforma como punta de lanza de la sección.

Muertos S.L. es la nueva comedia de los creadores de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, El pueblo, Machos alfa… Sobran más presentaciones. Siguiendo la tónica habitual, Muertos S.L. se mueve sobre un reparto coral de caras muy conocidas en la escena nacional, así como apuesta por la fórmula que más les está funcionando recientemente a la productora, esto es, el formato miniserie y la temporada autoconclusiva, siempre con ese guiño final del que tirar si el invento resulta en positivo y se da luz verde a una nueva temporada. Y en cuantos a los dos metros sobre tierra… Similitudes fugaces del negocio funerario; pero a la española, ojo. Sin finuras que valgan. Dicho sea lo cual, la serie está gustando mucho.

Entra en catálogo:

Anatomía de una caída

Creatura

Cuánto me queda

El nuevo juguete

El viaje de Ernest y Célestine

El viaje de Harold

Harry Styles: el último fenómeno

La batalla contra la malaria

Pinball: el hombre que salvó el juego

Netflix

Netflix mantiene la marcha comedida de las últimas semanas y no nos abruma con un montón de cosas… la mayoría de las cuales es vulgar relleno. Por el contrario, estrena -entre otras cosas- una nueva serie coreana que no pinta del todo mal, Parasyte: Los grises, y…

Ripley es lo nuevo del creador de The Night Of, protagonizado por Andrew Scott (Sherlock, Fleabag) en el papel del mismo Ripley, claro. En esencia, hablamos de una nueva adaptación de El talento de Mr. Ripley, o lo que es lo mismo, de la novela de Patricia Highsmith basada en este personaje. Eso sí, el acercamiento es bastante diferente, en formato de miniserie, en blanco y negro… y con buenas críticas en general.

Más contenidos exclusivos:

Escena del crimen: Muerte nocturna en Berlín (T1). «En 2012, una serie de atroces asesinatos conmocionó el mundo de la noche de Berlín. El asesino seguía campando a sus anchas hasta que uno de sus objetivos sobrevivió.»

(T1). «En 2012, una serie de atroces asesinatos conmocionó el mundo de la noche de Berlín. El asesino seguía campando a sus anchas hasta que uno de sus objetivos sobrevivió.» Expedientes de lo inexplicable (T1). «Esta escalofriante docuserie de investigación nos presenta encuentros espeluznantes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos, como poco, desconcertantes.»

(T1). «Esta escalofriante docuserie de investigación nos presenta encuentros espeluznantes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos, como poco, desconcertantes.» Fabricante de lágrimas . «Adoptados juntos tras pasar una infancia difícil en un orfanato, Nica y Rigel se dan cuenta de que están unidos por unos sentimientos inesperados… e irrefrenables.»

. «Adoptados juntos tras pasar una infancia difícil en un orfanato, Nica y Rigel se dan cuenta de que están unidos por unos sentimientos inesperados… e irrefrenables.» La gran exclusiva . «Esta dramatización ficticia basada en hechos reales muestra cómo las periodistas de ‘Newsnight’ consiguieron la famosa entrevista con el príncipe Andrés.»

. «Esta dramatización ficticia basada en hechos reales muestra cómo las periodistas de ‘Newsnight’ consiguieron la famosa entrevista con el príncipe Andrés.» La red antisocial: De los memes al caos . «Un documental que muestra cómo los memes y las teorías conspiratorias llevan a un sitio web anónimo a convertirse en el epicentro del caos.»

. «Un documental que muestra cómo los memes y las teorías conspiratorias llevan a un sitio web anónimo a convertirse en el epicentro del caos.» Maleantes (T1). «Una moneda de valor incalculable enfrenta a bandas rivales de Europa y obliga a un ladrón de cajas fuertes retirado a unirse a un mafioso mediocre para un último golpe.»

(T1). «Una moneda de valor incalculable enfrenta a bandas rivales de Europa y obliga a un ladrón de cajas fuertes retirado a unirse a un mafioso mediocre para un último golpe.» Me desperté vampira (T2). «El día que cumple 13 años, Carmie descubre que es mitad humana y mitad vampira y que sus formidables poderes le van a complicar mucho la vida.»

(T2). «El día que cumple 13 años, Carmie descubre que es mitad humana y mitad vampira y que sus formidables poderes le van a complicar mucho la vida.» Parasyte: Los grises (T1). «Cuando unos misteriosos y violentos parásitos, alojados en huéspedes humanos, se hacen con el poder, la humanidad deberá alzarse para combatir esta temible amenaza.»

Entra en catálogo:

10.000 km

Baby Ruby

Dexter (Serie completa)

(Serie completa) El corredor del laberinto

El corredor del laberinto: La cura mortal

El corredor del laberinto: Las pruebas

El gran halcón

El paciente inglés

El sueño de mi vida

Ex Machina

Fast & Furious 9

Francotirador: misión secreta

Godzilla vs. Kong

La La Land: La ciudad de las estrellas

La ermita

La lista de Schindler

La mentira de Lance Armstrong

La purga infinita

Nadie

Negociador

Perdona que te moleste

Rodeo rock

Sacrificio de leyenda

Secuestro

Sexo en Nueva York (Serie completa)

(Serie completa) Superdetective en Hollywood

Superdetective en Hollywood II

Superdetective en Hollywood III

Suzume

Tarta de Fresa y una primavera espectacular

Tres idénticos desconocidos

Trolls 2: Gira mundial

Un lugar tranquilo

Apple TV+

Apple TV+ estrena tres series nuevas, de las cuales destacamos…

Otra miniserie de suspense y aroma clásico, esta al estilo detectivesco de la novela negra más arquetípica es Sugar, protagonizada por un Colin Farrel en el papel del detective de siempre intentando resolver su caso en un escenario mil veces visto, pero también siempre efectivo.

Más contenidos exclusivos:

Girls State . «¿Cómo sería la democracia estadounidense si estuviera en manos de chicas adolescentes? En este documental, unas jóvenes de Missouri forman parte de un experimento inmersivo para crear un gobierno desde cero.»

. «¿Cómo sería la democracia estadounidense si estuviera en manos de chicas adolescentes? En este documental, unas jóvenes de Missouri forman parte de un experimento inmersivo para crear un gobierno desde cero.» Loot (T1). «Tras divorciarse de su marido después de 20 años de matrimonio, Molly Novak tiene que decidir qué hacer con los 87 000 millones que consigue en el acuerdo de separación.»

Disney+

Por último, Disney+ estrena la película de animación con la que pretendieron celebrar sus cien años de actividad.

En efecto, Wish, o Wish: El poder de los deseos es el último no gran, pero si claro fracaso del cine de animación de Disney, una película de las de princesa al frente con la que la casa del ratón no consiguió enamorar a nadie, pero que ya puedes ver por streaming, si es que eres suscriptor de Disney+ y te apetece.

Más contenidos exclusivos:

¡Cachorros a la obra! (T1). «Aventuras de una adorable empresa de construcción de perros.»

Entra en catálogo:

Fabricantes de ovnis (T1)

Los cuentos de Minnie (T1)

Monstruos a la obra (T1)

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video también estrenan unas cuantas cosas, incluyendo la última de los de SYlvester Stallone, o sea Los mercen4rios.

Contenidos exclusivos:

Cómo conquistar a Billy Walsh . «Archie y Amelia, amigos desde la infancia, están enamorados. Por desgracia, no el uno del otro. Archie quiere a Amelia, pero ella solo tiene ojos para el nuevo alumno estadounidense, Billy Walsh.»

. «Archie y Amelia, amigos desde la infancia, están enamorados. Por desgracia, no el uno del otro. Archie quiere a Amelia, pero ella solo tiene ojos para el nuevo alumno estadounidense, Billy Walsh.» La Academia (T1). «La Academia es el centro de formación del Apolo FC, uno de los mejores clubes del fútbol del mundo, donde chicos y chicas luchan por un sueño compartido: triunfar en el primer equipo.»

(T1). «La Academia es el centro de formación del Apolo FC, uno de los mejores clubes del fútbol del mundo, donde chicos y chicas luchan por un sueño compartido: triunfar en el primer equipo.» Los mercen4rios . «El grupo de mercenarios tiene nueva misión en Libia, en una antigua planta de armas químicas de Gadafi.»

. «El grupo de mercenarios tiene nueva misión en Libia, en una antigua planta de armas químicas de Gadafi.» Música. «La historia de amor y llegada a la adultez de un aspirante a artista que sufre sinestesia. Debe enfrentarse a un futuro incierto mientras sortea la presión del amor, la familia y su cultura brasileña en Newark, Nueva Jersey.»

Entra en catálogo:

A veces es difícil ser un hombre

Any Day Now

Coming Out

Como reinas

El Extraño

El impostor

El jardín

El último asalto

Evilenko

House (Serie completa)

(Serie completa) Inauguración de la Cúpula del Placer

La chica dormida

La espera

La fuga de Maze

La puerta

Las noches salvajes

Los límites del amor

Nunca es tarde

Pasolini

Rabbit Academy: El gran robo de los huevos de Pascua

Rediseñando el mañana

Score

Sinónimos

Sobrepasando el límite

The staffroom

Un blanco, blanco día

Un héroe singular

SkyShowtime

En SkyShowtime lo más interesante de lo poco exclusivo que traen es la nueva temporada de Star Trek: Discovery, aunque con la primavera acaban de renovar su catálogo y hay mil cosas «nuevas».

Contenidos exclusivos:

Boat Story (T1). «Cuando dos desconocidos encuentran un botín de cocaína en un barco naufragado, no tardan en enredarse con la policía, sicarios enmascarados y un gánster trajeado.»

(T1). «Cuando dos desconocidos encuentran un botín de cocaína en un barco naufragado, no tardan en enredarse con la policía, sicarios enmascarados y un gánster trajeado.» Star Trek: Discovery (T5). «Diez años antes de Kirk, Spock y la nave estelar Enterprise, la USS Discovery y su tripulación buscan nuevos mundos y formas de vida en el espacio mientras un oficial de la flota estelar aprende a comprender el mundo alienígena.»

Entra en catálogo:

2013: Rescate en L.A.

21 gramos

A ghost story

Airbender, el último guerrero

American Beauty

Animales nocturnos

Así es el amor

Atrápame si puedes

¿Bailamos?

Bienvenido a casa Roscoe Jenkins

Bienvenidos al fin del mundo

Bob Esponja: La película

Bob Esponja: Un héroe fuera del agua

Caballeros, princesas y otras bestias

Campo de sueños

Cellar Stories (T1)

Cincuenta sombras de Grey

Cincuenta sombras más oscuras

Cobain: Montage of Heck

Contraband

Copland

Desayuno con diamantes

Dolor y dinero

Doom: La Puerta del Infierno

Dos por el precio de una

El americano

El cambiazo

El espantatiburones

El hombre de los puños de hierro

El hombre lobo

El juego

El precio del poder

El regreso de la momia

El rey Escorpión 2: El nacimiento del guerrero

El rey Escorpión 3: Batalla por la redención

El rey escorpión

El rey escorpión: el libro de las almas

El talento de Mr. Ripley

Election

Electrodanza

Enamorarse

Es la jefa

Espartaco

Eurotrip

Flores rotas

Footloose

Footloose

Grease 2

Guerra Mundial Z

Hijos de los hombres

Hulk

Infiltrado en el KKKlan

Kung Fu Panda 2

La Patrulla Canina (T10)

La invención de Hugo

La ley de la calle

La momia

La momia

La momia: La tumba del emperador Dragón

La semilla del diablo

La última fortaleza

Las dos caras de la verdad

Las hermanas Bolena

Las pistas de Blue y tú (T4)

Loca evasión

Lorax. En busca de la trúfula perdida

Los gemelos golpean dos veces

Los hijos de la calle

Manchester frente al mar

Mentiroso compulsivo

Mi nombre es Harvey Milk

My Fair Lady (Mi bella dama)

Pasión obsesiva

Pequeños guerreros

Presencias extrañas

¿Quieres ser mi vecino?

Regreso al futuro

Regreso al futuro: Parte II

Regreso al futuro: Parte III

Romeo y Julieta

Sabrina

Salvajes

Scott Pilgrim contra el mundo

Separados

Shooter: El tirador

Sácame del paraíso

Sólo un sueño

The Little Stranger

Todo en un día

Un golpe de altura

Una cara con ángel

Una proposición indecente

Una vida a lo grande

Up in the Air

Vacaciones En Roma

Vaselina

Videodrome, Cuerpos Invadidos

¡Viven!

Watchmen

Young adult

HBO Max

En HBO Max, poca cosa.

Contenidos exclusivos:

Jerrod Carmichael Reality Show (T1). «Esta divertida serie documental cargada de humor negro narra la tumultuosa búsqueda de amor, sexo y verdad por parte del cómico Jerrod Carmichael.»

(T1). «Esta divertida serie documental cargada de humor negro narra la tumultuosa búsqueda de amor, sexo y verdad por parte del cómico Jerrod Carmichael.» Los dos lados del puente (T1). «Tras la muerte de su amigo Ícaro, el aspirante a rapero Malu no cree que el adolescente transgénero se suicidase y decide investigar.»

(T1). «Tras la muerte de su amigo Ícaro, el aspirante a rapero Malu no cree que el adolescente transgénero se suicidase y decide investigar.» Synanon: Fe letal (T1). «El programa explora el auge y caída de Synanon, el revolucionario y controvertido método de desintoxicación que se convirtió en una especie de culto.»

Entra en catálogo:

Contagio

La cara del terror

Otra terapia peligrosa ¡Recaída total!

Una terapia peligrosa

Filmin

Y para terminar, en Filmin algo más.

Entra en catálogo: