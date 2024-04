Max revela sus precios para España

WarnerMedia se lo ha tomado con calma, pero finalmente ha difundido los precios de Max, la plataforma resultante de la fusión de HBO Max y Discovery+ anunciada hace poco más de un año, que debutará en España el próximo 21 de mayo, y que responde a su vez a la de WarnerMedia con Discovery, anunciada a mitades de 2020 y con la que Discovery se ha hecho con el control de todo el grupo. Recordemos que, a su vez, HBO Max debutó en 2020 (en España lo hizo un año más tarde, en 2021), sustituyendo de este modo al servicio de HBO. Así, vamos a por el segundo cambio en cuatro años.

Tras el gran éxito de Netflix, precursor de este tipo de servicios, fueron muchos los estudios y compañías de medios que decidieron crear sus propias plataformas, creando de este modo un ecosistema terriblemente fragmentado y que, precisamente por esta razón, estaba predestinado al fracaso. Las fusiones, fusiones sobre fusiones, refusiones y requetefusiones que estamos viviendo ahora son, por lo tanto, una consecuencia lógica y que tenía que pasar.

Por otra parte, estos últimos tiempos también estamos viviendo subidas de precios más que considerables, así como minoraciones en lo que ofrecen los planes que ofrecían muchas de estas plataformas. Netflix también fue precursora en este tipo de movimientos, pero lo cierto es que el resto han aprendido muy rápido del ejemplo y lo han aplicado (o planean hacerlo) sin miramientos. Por poner un ejemplo rápido, acabo de repasar lo que he pagado por la suscripción anual a Disney Plus estos últimos años. La primera cuota que pagué, en marzo de 2020, fue de 59,99 euros, y la que he pagado en marzo de 2024 ha sido de 119,99 euros. Sí, ha multiplicado el precio por dos en cuatro años. Decir que es una salvajada me parece que es quedarse corto.

Así, y en comparación, lo que nos trae este nuevo cambio puede parecer que no está tan mal, y es que Max mantendrá el precio, 9,99 euros mensuales, del plan estándar. Ahora bien, he dicho que parece que no está tan mal, no que esté bien, y es que mantener el precio tiene un coste, y es que, con el cambio, salimos perdiendo en lo que nos ofrece la plataforma. Con el nuevo plan estándar, se permitirán solo dos reproducciones simultáneas, un máximo de 30 descargas para ver offline y, además, el tope de calidad baja hasta FullHD. Por su parte, los usuarios que disfrutan del descuento del 50% sobre el precio normal mantendrán el mismo con el cambio, pero solo si se mantienen en el plan estándar, es decir, que no tendrán la posibilidad de dar el salto al plan premium manteniendo el descuento. Y si te estás preguntando por el precio del complemento deportivo, será de 5 euros mensuales.

¿Y qué opción tienen aquellos que no quieran renunciar a la calidad 4K o al número de reproducciones simultáneas? Pues el plan premium, que ofrece 4 reproducciones simultáneas, hasta 100 descargas para ver offline y calidad de imagen 4K. El precio de este nuevo plan será de 13,99 euros mensuales, o 139 para aquellos usuarios que prefieran realizar un único pago anual. Sí, en los tiempos en los que ya se está popularizando el acceso a pantallas 4K, las plataformas de streaming han decidido que esta calidad debe ser un lujo. Creo que me reservaré mi opinión al respecto, aunque ya te la puedes imaginar…

