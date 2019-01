“Virtualización de datos para Dummies”: ebook gratuito

No es nada que no hayamos dicho ya muchas veces: los datos “nos invaden”, literalmente y mientras no se ponga orden aquí no vamos a poder utilizarlos para el bien de nuestra empresa. Además, cada segundo que pasa se sigue generando información nueva y valiosa que hay que almacenar para, posteriormente, analizar. Un tremendo desafío al que se enfrentan las empresas, unido a la falta de profesionales que lo lleven a cabo.

En el complejo panorama de datos actual ya no es tan fácil ni rentable replicar información de varias fuentes en un repositorio central tal como se ha estado haciendo desde hace décadas, sobre todo debido a los costes asociados y los retrasos en el acceso a los datos.

La virtualización de datos supone un enfoque moderno en la tarea de integración de información. Esta tecnología trasciende las limitaciones de las técnicas tradicionales de entrega de datos al negocio de una manera simplificada, unificada e integrada en tiempo real para el consumo de los datos por parte de aplicaciones, analistas, científicos de datos o usuarios de negocio.

El libro que Denodo nos presenta hoy va dirigido a profesionales de los departamentos de TI que usan o gestionan datos en su empresa: ingenieros, arquitectos de datos y todos aquellos profesionales responsables de poner los datos a disposición del negocio de una manera rápida, rentable y segura. Es además un documento interesante para los analistas y científicos de datos que necesitan un acceso rápido, veraz y unificado a la información del negocio.

Por último, también es importante la virtualización de datos para los usuarios de negocio, profesionales de BI y CDOs que necesitan acceder regularmente a datos integrados para tomar decisiones contrastadas y eficaces.