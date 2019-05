WhatsApp podría echarse atrás en la incorporación del modo oscuro

Si bien normalmente os informamos de las próximas funciones que se incluirán en la aplicación de mensajería, en esta ocasión es justo lo contrario. Y es que parece ser que WhatsApp podría estar dando marcha atrás a su proyecto de incorporar un modo oscuro.

Según un reciente hilo de twits publicados por WABetaInfo, WhatsApp habría eliminado todas las referencias existentes hasta el momento de las últimas dos versiones de prueba de la aplicación para terminales Android: «No sé por qué WhatsApp ha abandonado el modo oscuro para Android […] tal vez lo desarrollen de nuevo utilizando un enfoque diferente«.

Quizás no sea la funcionalidad más esperada, pero sin duda la incorporación del modo oscuro está siendo una de las más recurrentes entre todas las aplicaciones y programas actuales. Y es que con tantísimas horas delante de nuestras pantallas, el cambo de la interfaz visual por unos colores más oscuros está teniendo una gran acogida, siendo menos agresivo para la vista durante la noche, o simplemente más atractivo para los amantes de las tonalidades más oscuras.

I don't know why WhatsApp has abandoned the dark mode for Android.

They removed every reference in the 2.19.123 update, but I wanted to wait another beta to be sure.. and no tracks of it in the 2.19.124 update too..

Maybe they will develop it again using a different approach. https://t.co/BYRQRdSV9R

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 1, 2019