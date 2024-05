Windows 11 dejará de medir la velocidad de la RAM en MHz, os explicamos por qué

Microsoft está preparando un cambio importante que cambiará la manera en la que Windows 11 mide la velocidad de la memoria RAM. Si entramos ahora mismo en el «Administrador de Tareas» y nos vamos a la sección dedicada a la memoria RAM veremos que la velocidad de esta se mide en MHz, una unidad que es totalmente acertada, pero el problema es que la medición es incorrecta.

Esto no es nuevo, es algo que se lleva haciendo desde hace años y que se acabó estableciendo como una práctica totalmente acertada a pesar de que no lo era. Muchos usuarios no son conscientes de ello, y esta situación está tan extendida que incluso entre usuarios conocimientos muy avanzados es común el uso de los MHz como valor de identificación de la velocidad de la memoria RAM.

¿Es incorrecto medir la velocidad de la RAM en MHz?

No, no es incorrecto utilizar los MHz como unidad de medida, lo que no es correcto es el tipo de medición que se hace actualmente porque no se ajusta a la realidad. La medición del rendimiento de la memoria RAM se puede hacer en tres unidades distintas:

MHz: se refiere a un millón de ciclos por segundo, y representa la velocidad a la que los datos se mueven entre componentes.

MT/s: significa «megatransfers por segundo», y equivalen a un millón de transferencias por segundo.

Mbps: significa «megabits por segundo», y se refiere al ancho de banda máximo que puede alcanzar una memoria en sus transferencias.

¿Por qué Windows 11 dejará de medir en MHz?

Pues porque la medición que viene realizando no es correcta. Para entender esto tenemos que remontarnos a la época de la SDRAM, un tipo de memoria de tipo «single data rate» en la que un MHz equivalía a un MT/s. En ese caso, decir que una memoria trabajaba a 200 MHz era correcto, porque había una paridad total entre MHz y MT/s.

Con la llegada de la memoria DDR o «double data rate» esto cambio por completo, ya que se rompió era paridad y por cada MHz nos encontrábamos con dos MT/s. Esto quiere decir que cuando compramos un kit de memoria DDR5 a 6.000 MHz, por ejemplo, este realmente funciona a 3.000 MHz pero alcanza valores de 6.000 MT/s.

Por tanto, cuando Windows 11 muestra que la RAM que tengo instalada funciona a 6.000 MHz me está dando un valor erróneo, ya que en realidad esta funciona a 3.000 MHz, pero gracias a la tecnología DDR puede doblar la cantidad de megatransferencias por segundo. CPU-Z sí que hace una lectura correcta de la memoria RAM y su velocidad.

Si no es correcto, ¿por qué se siguen utilizando estos valores?

La respuesta es más sencilla de lo que podríamos pensar en un principio, porque cuando llegó a memoria DDR el mercado estaba acostumbrado a hablar de MHz, y habría sido complicado para los grandes del sector de la memoria RAM dejar de hablar de MHz y empezar a hablar de MT/s. Esto también habría confundido a los usuarios.

Por otro lado, seguir hablando de MHz pero reducir a la mitad la velocidad de una memoria de nueva generación e intentar explicar que esto se debía a que era «double data rate» tampoco parecía buena idea. Estas dos claves fueron las que hicieron que al final el mercado se mantuviera impasible ante la llegada de la memoria DDR, y que se siguieran haciendo mediciones en MHz de forma imprecisa.

Hoy en día esta práctica está tan extendida que incluso los medios profesionales hablamos de MHz con valores que en realidad equivalen a MT/s en memorias DDR. Para el lector, y para la mayoría de los usuarios, al final sigue siendo lo más sencillo, y por eso se ha mantenido esta práctica durante tanto tiempo.

¿Qué es lo que va a hacer Microsoft con Windows 11?

Una actualización, que de momento solo ha llegado al canal Insider, sustituye la medición en MHz del «Administrador de Tareas» por una medición en MT/s. Esto hace que en vez de aparecer, por ejemplo, un valor de 6.000 MHz en mi caso me encuentre con una lectura de 6.000 MT/s, un valor que es correcto y ajustado a la realidad.

Todavía no se ha confirmado que esta actualización vaya a llegar al canal oficial de Windows 11, así que tendremos que esperar a ver qué hace Microsoft. Lo más sencillo sería mantener el status quo, pero parce que Microsoft prefiere abandonar la medición actual y empezar a adoptar unos valores correctos y realistas. ¿Estáis a favor o en contra?

Imagen de portada generada con IA.