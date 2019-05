Novedades VOD 20/19: ‘El Pueblo’, la nueva serie española de Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, todo hay que decirlo, no es esta una semana de grandes estrenos, aunque hay un poco de todo para todos, que tampoco está mal. Como es tristemente habitual, os recordamos que si algún tráiler esté solo en inglés, no era nuestra intención; simplemente, es lo que hay.

Amazon Prime Video

Hoy comenzamos con Prime Video, y es que el servicio de vídeo bajo demanda de Amazon viene con varios estrenos bajo el brazo y con un montón de series mediocres con que las rellenar catálogo, entre otras cosas.

El Pueblo

Sin embargo, es El Pueblo la que se lleva el gato al agua, pues a pesar de tratarse de la tipicaza comedia coral española con bastante de costumbrismo, se trata también de la segunda serie española de la plataforma, producida en colaboración con Mediaset como sucesora de La que se avecina -y de sus mismos creadores. Lo cual no significa nada, pero el reparto está lleno de nombre conocidos y la premisa de un grupo de urbanitas huyendo de la vida en sociedad a un pueblo perdido de la mano de dios tiene su aquel. O tal vez no.

Fleabag

Amazon Prime Video estrena también la segunda temporada de la premiada comedia británica Fleabag, que sigue las aventuras y desventuras amorosas de una treintañera muy suya con ínfulas de provocación vaya usted a saber por qué, estando en pleno siglo XXI.

Sneaky Pete

De Gran Bretaña a Estados Unidos, la tercera temporada de Sneaky Pete continúa las historias de este estafador de poca monta, cuyo principal cometido fuera de la cárcel sigue siendo escapar de sus acreedores. En todo caso, al igual que Fleabag es otra serie original de Prime Video avalada por la crítica.

Más contenidos exclusivos:

El maligno (Suspiria), remake del clásico de Dario Argento del que Amazon se ha hecho con los derechos. Terror clásico con un puntazo de neura.

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T20)

La que se avecina (T10)

The Bold Type (T3)

Secretos de Estado (T1)

Entra en catálogo:

The Walking Dead (T1-T8)

Doctor Who (T5-T10)

Death In Paradise (T1-T7)

This Is Us (T1-T2)

Kevin Can Wait (T1-T2)

Dawson crece (T1-T6)

La Niñera (T1-T6)

The Goldbergs (T1-T5)

Un paso adelante (T1-T3)

Karakuri Circus (T1)

ViVid Strike! (T1)

Sonic Underground (T1)

Pistorius (T1)

It Wouldn’t Change Me

El abuelo que saltó por la ventana y se largó

The Piano Player

El corazón ausente

Diferencias irreconciliables

La quinta ola

El nuevo Karate Kid

Mi hermano el cerdito

Netflix

Netflix sigue con su batiburrillo de lanzamientos habitual sin nada que destaque demasiado, pero si bien forzar la originalidad y la diversidad no siempre les funciona, más bien al contrario, también hay excepciones.

See You Yesterday

La excepción en este caso es, por su planteamiento realmente original, See You Yesterday, película entre lo fantástico y lo social en la que unos jóvenes construyen una máquina del tiempo para salvar al hermano de uno de ellos, muerto a tiros por la policía. No solo es que la crítica la avalada, tiene algo que… Tendrás que verla para descubrirlo.

El buen Sam

Otra película original que Netflix estrena esta semana es El buen Sam, que en tono de comedia romántica pone a una joven e intrépida periodista tras la pista de un misterioso samaritano.

Revisions

Por último destacamos Revisions, nueva serie de anime con muchos de los ingredientes clásicos del género en su haber: ciencia ficción, batallas de mecha… y hasta viajes en el tiempo. Si vale la pena o no habrá que verlo, pero una de las cosas que se le pueden agradecer a Netflix es que esté trayendo tanto anime nuevo.

Más contenidos exclusivos:

Still Laugh-In The Stars Celebrate, llega el Saturday Night Live de Netflix , especial de humor repleto de celebridades como homenaje al programa estadounidense de comedia Laugh-In de finales de los 60.

, especial de humor repleto de celebridades como homenaje al programa estadounidense de comedia Laugh-In de finales de los 60. The Rain (T2), continuación de la serie danesa de jovenzuelos en «estado apocalíptico» y una de las mayores bazofias que ha publicado Netflix hasta la fecha, que ya es decir.

(T2), continuación de la serie danesa de jovenzuelos en «estado apocalíptico» y una de las mayores bazofias que ha publicado Netflix hasta la fecha, que ya es decir. Maria , película filipina en la que una exasesina profesional intentará dejar esa vida atrás.

, película filipina en la que una exasesina profesional intentará dejar esa vida atrás. White Gold (2), segunda temporada de la guerra de la ventas en el Essex de los años 80.

(2), segunda temporada de la guerra de la ventas en el Essex de los años 80. Abbys (T1), nueva serie coreana de corte fantástico, a capítulo semanal.

(T1), nueva serie coreana de corte fantástico, a capítulo semanal. Los paseos de Bruno (T1), comedia sobre un joven de Brooklin y su perro Bruno.

(T1), comedia sobre un joven de Brooklin y su perro Bruno. Los vigilantes de Malibú , comedia para adolescentes.

, comedia para adolescentes. 1994 , miniserie documental sobre la escena política y social del México de 1994.

, miniserie documental sobre la escena política y social del México de 1994. ReMastered: La parte del león , nueva entrega de la serie documental sobre la muerte de músicos que hicieron historia.

, nueva entrega de la serie documental sobre la muerte de músicos que hicieron historia. Nailed It! (T3), el concurso de respostería de Netflix regresa.

Nuevos capítulos:

Possessed (T1)

What If (T1)

The Writer (T1)

I Have A Script (T1)

In the Bosom of a Thorn (T1)

Patriot Act with Hasan Minhaj (T3)

RuPaul: Reinas del Drag (T11)

Entra en catálogo:

Great News (T2)

Heidi, bienvenida a casa (T1)

Psycho-Pass (T2)

El Castillo de Cristal

Black Hawk derribado

Battleship

La legión del águila

Elizabeth

Memorias de África

Espartaco

La visita

La excepción a la regla

Morir para contar

Sigo como Dios

Un sueño para ella

Weed the People

Nacido en Siria

Nacido en Gaza

The Circus

HBO

Ya ha salido el penúltimo capítulo de Juego de tronos y el último sale mañana (pasado mañana en España), por lo que la cadena se encuentra en modo relax y se va por la vena más indie.

Me llamo Muhammad Ali

Para los amantes del boxeo y los personajes históricos, Me llamo Muhammad Ali es exactamente lo que parece: un documental sobre la vida del gran Cassius Clay, uno de los boxeadores más importantes de la historia de este deporte y un personaje sin parangón.

Home Videos

En un plano mucho más íntimo y personal, Home Videos es una obra documental del comediante, actor y escritor estadounidense Jerrod Carmichael, en el que entrevista a diferentes miembros de su familia con la raza como motivo.

Mi padre escribió una porno

Basado en el peculiar podcast del mismo nombre, Mi padre escribió una porno es un especial de humor… peculiar, valga la redundancia.

Nuevos capítulos:

Juego de tronos (T8)

Chernobyl (T1)

Lo que hacemos en las sombras (T1)

Killing Eve (T2)

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1)

Knightfall (T2)

Warrior (T1)

Gentleman Jack (T1)

The Spanish Princess (T1)

Barry (T2)

Veep (T7)

Better Things (T3)

Fosse/Verdon (T1)

Supergirl (T4)

Legends of Tomorrow (T4)

Embrujadas (T1)

Entra en catálogo:

Mucho ruido y pocas nueces

Amor sin escalas

Luna de miel para tres

Shrek

Shrek 2

Shrek Tercero

Shrek, felices para siempre (Shrek 4)

El gato con botas

Filmin

Para terminar, volvemos a recoger las novedades que trae la española Filmin, porque no solo rellena catálogo con cosas de toda índole y condición, sino que se sigue agenciando series a las que merece la pena prestar atención. Toma pareado.

El misterio de Hanging Rock

Con un reparto encabezado por Natalie Dormer (Juego de tronos, Los Tudor), El misterio de Hanging Rock es una serie de época australiana que actualiza el clásico del cine patrio, basado a su vez en la novela. La historia dramatiza los hechos reales de la misteriosa desaparición de una profesora y tres alumnas durante un pícnic el día de San Valentín de 1900.

Entra en catálogo: