iPad 11, más barato que el iPad 10

Todavía, salvo sorpresa, tendremos que esperar unos meses hasta la llegada del iPad 11, en decir, de la undécima generación de la versión «básica» de la tablet con la que Apple dio el pistoletazo de salida real a este mercado. Un mercado que, si bien es cierto que no ha llegado a convertirse en lo que apuntaban las previsiones más optimistas, sí que ha ganado peso más que suficiente como para convertirse en uno de los más importantes dentro del campo de la electrónica de consumo.

Recientemente, «buscando en el baúl de los recuerdos», me encontré con mi primer iPad, un modelo de la primera generación con 32GB de memoria que compré prácticamente cuando se produjo su llegada al mercado español. En aquel momento ya contaba con un iPhone, por lo que la curva de adaptación a la tablet fue nula, y durante bastante tiempo le saqué mucho partido, por lo que puedo decir que fue una compra muy acertada y que, además, me resultó de lo más gratificante.

Años después Apple lanzó el iPad Mini, un modelo que me parecía (y me sigue pareciendo, en realidad) una opción excelente, al punto de que todavía tengo en uso un Mini de tercera generación que, aunque ya no es lo que era, me sigue dando servicio para algunos usos. Sin embargo, y al igual que ha ocurrido con prácticamente el resto de sus líneas de dispositivos, Apple ha ido incrementando su precio de manera sustancial, lo que en muchos casos (como el mío) ha actuado como efecto disuasorio para mantenerme como usuario de la marca. Esto no es algo nuevo, ya lo he mencionado con anterioridad.

Ahora bien, no siempre es así. Aunque resulta muy inusual, en alguna ocasión hemos visto movimientos en el sentido contrario. El caso más reciente lo vimos en 2022, con la presentación del Apple TV 4K de tercera generación, que además de suponer una excelente evolución de su predecesor, también era más barato que el mismo. Casualmente, por cierto, compartió presentación con el iPad 10. Pues bien, según apunta Wccftech, parece que este año se producirá otro episodio de este tipo, para dicha de los usuarios interesados en actualizar su tablet.

Así, según podemos leer en dicha publicación, el iPad 11 será más barato que su predecesor, el actual modelo de décima generación, lo que reduce por lo tanto la barrera de entrada a las tablets de Apple y, además, permite distinguirlas también en precio de los modelos Air. Recordemos que, cuando probamos el modelo actual, en general nos dejó muy buen sabor del boca, al punto de que en el apartado de aspectos a mejorar, reseñamos específicamente el «Incremento del precio respecto a la versión anterior«. Un cambio que, como ocurre siempre con Apple, se notó en Estados Unidos, pero aún más en Europa (si bien es cierto que, claro, los precios que se indican en EEUU son, siempre, sin impuestos indirectos).

No sabemos hasta qué punto esto ha podido incidir en sus ventas, pero parece probable que lo suficiente como para que en Cupertino hayan decidido dar algo de marcha atrás y que, si bien no recuperen el precio por el que se comercializaba en su momento (cuando era la generación actual) el modelo de novena generación, sí que veamos una cierta bajada con respecto a la décima. Para que se entienda mejor, vemos los precios de ambas, en sus configuraciones más básicas, cuando se produjo su llegada al mercado:

iPad 9 iPad 10 EEUU 329 dólares 449 dólares España 429 euros 579,70 euros

Aunque se desconoce cuál sería el precio elegido por Apple para el iPad 11, los analistas apuestan por una posición intermedia entre los 329 dólares de la novena generación y los 429 dólares de la décima, por lo que tiene sentido esperar algo alrededor de los 379 dólares. Un precio que, de nuevo especulando, si nos basamos en la diferencia de precio entre EEUU y Europa, podría situar el iPad por debajo de los 500 euros (aunque quizá sea solo por un euro, si bien tendría más sentido que fuera por 11, y 21 sería una noticia sensacional).

Lo mejor, además, es que además esta reducción de precio no pasaría factura en lo referido especificaciones y prestaciones, que Apple mantendría al día con esa nueva generación. Pero, de momento, aún tendremos que esperar unos meses para saberlo. Eso sí, tendremos actualidad con respecto a las tablets de Apple mucho más pronto, más concretamente la semana que viene con la esperada renovación de las familias Pro y Air.