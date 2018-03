Análisis: Devil May Cry HD Collection (PS4)

Total







Tras la salida de Devil May Cry HD Collection hace unos años para PS3 y XBox 360, Capcom nos trae de nuevo una remasterización de los tres primeros juegos de esta mítica saga Hack and Slash, esta vez para la nueva generación de consolas y PC. Con más de 10 millones de copias vendidas, esta saga es uno de los grandes clásicos, y un “must have” dentro de la comunidad de jugadores.

Con hasta 99 nuevos logros y trofeos desbloqueables entre los tres juegos, la historia de este recopilatorio gira en torno a Dante, un cazador de demonios y descendiente del legendario caballero demoníaco Sparda, en su búsqueda sobre la verdad de los trágicos acontecimientos de su familia y, sólo de paso… también salvar al mundo.

Sobre los juegos

Tras su lanzamiento en 2001, Devil May Cry se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la crítica y de los jugadores, redefiniendo el género de acción. La nueva mezcla de estilos góticos, demonios, y un hack and slash que incluía de forma muy bien integrada el uso de pistolas y armas de fuego, hicieron de Devil May Cry un juego merecedor de su media global de 9,2 sobre 10.

Devil May Cry 2, quizás el título más criticado de la saga. En esta entrega pudimos por primera vez vivir la historia paralela de Dante y Lucía, una guerrera que comparte con el protagonista la misión de acabar con Arius, un millonario ansioso de poder que trata de revivir al ente demoníaco Agrosax. Lanzado originalmente como 2 discos independientes para cada jugador, en esta re-edición podremos elegir con cual de los personajes querremos jugar desde el inicio de la partida.

Las principales críticas a este juego vinieron por la reducción del sistema de mejoras de Dante, reduciéndose tan sólo a la evolución de las armas, sin poder comprar nuevas habilidades. A esto se le suma el hecho de que todas las espadas se utilizan de igual manera, sin llegarse a percibir ningún cambio entre el combate con ellas.

La reducción de los diálogos por parte de Dante también recibió críticas de los jugadores, quienes echaban de menos el lado sarcástico y gamberro del personaje.

Por último, la tercera entrega y primera en lo que respecta a la historia, Devil May Cry 3: El despertar de Dante. Se trata de la precuela del primer título, en la que conoceremos la historia cruzada de Dante y Vergil, el hermano gemelo del protagonista, que pretende abrir las puertas del infierno para lograr el poder de su padre.

Después del “bajón” de Devil May Cry 2, Capcom decidió volver más a la línea del primer juego. Las batallas, los escenarios, la falta de carisma de Dante así como la bajada de dificultad fueron algunas de las correcciones que decidieron tomar a petición de los fans. Como resultado, el juego nos permite la personalización de nuestro estilo propio de juego, pudiendo elegir entre nuevas y diversas armas (más allá de la espada y las pistolas), nuevos movimientos y habilidades únicas.

Gráficos, música y efectos

El cambio gráfico de los escenarios, ahora más detallados, dan una mayor profundidad de esa característica y marcada estética gótica que rodea al juego. En cuanto a personajes y enemigos, podemos apreciar también una muy notable mejora, apenas llegándose a notar que se pueda tratar de juegos de hace más de 15 años.

Uno de los mejores detalles que podemos encontrar son algunos de los vídeos no remasterizados, un gran guiño para los jugadores más veteranos, y una buena forma de presentarnos el gran cambio gráfico de esta edición. Contaremos además con un apartado de contenidos extras, que incluyen una galería de arte para cada una de las entregas, y en el que podremos escuchar todos los temas de la banda sonora.

Conclusiones

Claramente se trata de un título más destinado a los antiguos jugadores de la saga, quienes seguro disfrutarán rejugando a estos títulos en sus nuevas consolas. Sin embargo, no os esperéis más de lo que su propio nombre indica, ya que se trata de sólo una remasterización, y no una reedición de los juegos.

Si bien volvemos a notar una mejora gráfica respecto a su anterior re-edición, Devil May Cry HD Collection no cuenta con ningún contenido adicional para ninguno de los juegos y sigue sin incluir el último título de la colección, centrándose únicamente en la primera trilogía. Con una resolución de hasta 1920×1080 Full HD y 60fps, lo único que nos falta es que no esté optimizado también para monitores 4K.

Esta es también para aquellos jugadores que aún no hayáis jugado a esta saga. Como recomendación personal, os recomiendo que lo hagáis en el orden cronológico de la historia más que en el orden de salida de los juegos: Devil May Cry 3, Devil May Cry y por último, Devil May Cry 2. Seguramente notéis más los cambios de los controles, pero os aseguro que merecerá la pena a la hora de entender mejor la trama.