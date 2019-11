Los auriculares Corsair VOID RGB Elite Wireless son una evolución de los Corsair Gaming VOID Pro Surround Dolby 7.1, un modelo que tuve la oportunidad de analizar hace ya más de dos años y que me transmitió sensaciones muy buenas, no solo por la calidad de sonido y por su cuidada ergonomía, sino también por el hecho de que tenían un enfoque multiplataforma que permitía utilizarlos prácticamente con cualquier tipo de dispositivo.

Sin embargo, esos no fueron los primeros auriculares de la serie VOID que probé. Hace más de tres años Corsair nos envío los Gaming VOID RGB 7.1 Wireless, unos auriculares que se convirtieron en mis favoritos, y que he estado utilizando durante casi tres años de forma continuada. La calidad de construcción que presentan es tan buena que se conservan prácticamente como el primer día, algo que sin duda dice mucho de la fiabilidad y de la vida útil que ofrecen los periféricos de Corsair.

Mis experiencias con la serie VOID en sus diferentes versiones han sido muy buenas, así que entenderéis por qué tenía tantas ganas de probar los nuevos Corsair VOID RGB Elite Wireless. Quería ver qué ha cambiado, y sobre todo qué no ha cambiado. Esto es más importante de lo que parece, y la razón es muy sencilla. No siempre es necesario un cambio en profundidad para lograr una mejora importante y, de hecho, hay cosas que no deben cambiar.

Antes de empezar aprovecho para dar las gracias a Corsair España por su buen hacer y por dejarnos trabajar, como siempre, con total libertad y sin ningún tipo de prisa. ¿Estáis listos? Pues poneos cómodos, que empezamos.

Corsair VOID RGB Elite Wireless: primer vistazo

Los Corsair VOID RGB Elite Wireless tienen un diseño claramente continuista, es decir, no hay cambios importantes frente a la generación anterior en lo que respecta a la línea, y lo que es más importante, tampoco tenemos cambios en la calidad de construcción. A esto me refería cuando decía que había que ver qué ha cambiado y qué no ha cambiado, y es que ya se sabe, si algo funciona y ofrece una buena experiencia no tiene sentido cambiarlo.

Corsair ha elegido una combinación de colores blanco, plateado y negro con acabados mate y partes brillantes que dan forma a un conjunto sobrio pero elegante que, como vemos, encaja a la perfección con cualquier estilo. La iluminación LED RGB, limitada a los logos de Corsair ubicados en los laterales de los auriculares, aporta un toque de color que podemos personalizar a nuestro gusto a través del software iCUE.

Las sensaciones que transmiten los auriculares Corsair VOID RGB Elite Wireless nada más sacarlos de la caja son realmente buenas. Su solidez queda patente y deja claro desde el primer momento que estamos ante un modelo premium. Para alcanzar este nivel Corsair ha aluminio y plástico, dos materiales que ha combinado en perfecta armonía y que ha acompañado de un acolchado perfecto en cada auricular. La unión de microfibra transpirable en forma de rejilla y el relleno de espuma viscoelástica con efecto memoria se traducen en una comodidad total, incluso aunque utilices gafas y los lleves puestos durante horas.

Para aislar totalmente al usuario y sumergirlo de pleno en la acción estos auriculares vienen con un diseño circumaural. Este tipo de diseños suelen generar dudas sobre su comodidad tras varias horas de uso, sobre todo en aquellos usuarios que, como yo, utilizan gafas, pero como os he anticipado en el párrafo anterior no tenéis nada que temer, ya que Corsair ha cuidado al máximo la ergonomía y el acolchado para conseguir una comodidad total.

Especial mención merece la diadema. En algunos auriculares gaming es fácil encontrar pequeños puntos que transmiten una cierta sensación de fragilidad, que tienen un acolchado mejorable o incluso encontrarnos ruidos que no transmiten buenas sensaciones precisamente. No hemos encontrado ninguno de estos problemas en los Corsair VOID RGB Elite Wireless, la zona de la diadema y las conexiones con cada auricular presentan una solidez rotunda y el acolchado es de los mejores de su gama.

Ya sabéis que el acolchado y la ergonomía juegan un papel fundamental cuando hablamos de auriculares para gaming, así que es imprescindible dedicarles una buena parte del análisis, al fin y al cabo serán ambas claves las que determinarán en gran medida la experiencia de uso que vamos a disfrutar.

En la caja tenemos los auriculares, el receptor de sonido 7.1 y un cable USB para conectar los auriculares y cargarlos. Sí, podemos utilizarlos con el cable conectado si nos quedamos sin batería y hemos olvidado cargarlos. Antes de pasar a contaros nuestra experiencia de uso os recordamos las especificaciones clave de los Corsair VOID RGB Elite Wireless:

Controladores de audio de neodimio de alta densidad de 50 mm con una frecuencia expandida de 20 Hz-30.000 Hz.

Sensibilidad e impedancia de los auriculares: 116dB (+/-3dB) y 32k ohmios @ 1 kHz.

Diseño circumaural ergonómico, terminados en microfibra transpirable y acolchado en espuma viscoelástica con efecto memoria.

Micrófono omnidireccional con certificación Discord con una impedancia de 2k ohmios, una sensibilidad de -42dB (+/-3dB) y una frecuencia de respuesta de 100 Hz a 10 kHz.

Iluminación LED RGB integrada y personalizable a través de iCUE.

Sonido 7.1 virtual para conseguir una inmersión total en juegos y sonido posicional de alta calidad.

Controles de volumen integrados en el auricular izquierdo.

Conexión inalámbrica en la banda de 2,4 GHz con una latencia mínima y un alcance de hasta 12 metros.

Autonomía de hasta 16 horas por cada carga de batería. Es compatible con PS4 y PC.

Medidas y peso: 20 x 9,5 x 20 cm, 390 gramos.

Corsair VOID RGB Elite Wireless: nuestra experiencia

La instalación y configuración de los Corsair VOID RGB Elite Wireless es totalmente «plug and play», es decir, no tienes que preocuparte por nada. La experiencia, tanto en PS4 como en PC, ha sido perfecta, un detalle importante, ya que este enfoque multiplataforma supone un valor añadido para aquellos que jueguen en ambas plataformas, y también para aquellos que tengan previsto dar el salto a cualquiera de ellas, ya sea a corto o a medio plazo.

Como no podía ser de otra forma la integración de estos auriculares en PC con la aplicación iCUE de Corsair es total. Si ya la tienes instalada nada más conectar el receptor USB y encender los auriculares podrás empezar a disfrutar de tus Corsair VOID RGB Elite Wireless. Sí, es así de fácil, como dijimos la experiencia de uso es muy sencilla, y además podemos personalizar tanto la iluminación como el sonido y la respuesta del micrófono con unos pocos clics.

En la opción de configuración también podemos visualizar el estado de la batería, regular el brillo de la iluminación LED RGB y establecer el tiempo de espera antes de que se apaguen automáticamente para ahorrar batería (cuando no se reproduce ningún sonido). Si para ti el micrófono tiene prioridad no te preocupes, puedes ajustar el volumen y la autopercepción a través de iCUE, y cuenta además con una característica muy útil y muy «molona», y es que puedes desactivar el micrófono automáticamente con solo levantarlo, y volver a activarlo al bajarlo.

Las imágenes que acompañamos muestran esa función. Cuando el micrófono tiene una luz roja significa que está desactivado, y cuando no la tiene está activado. Como dijimos es muy útil, ya que nos permite desactivarlo con un simple gesto.

Nada más ponernos los Corsair VOID RGB Elite Wireless queda patente su excelente ergonomía. Son tan cómodos que llevarlos puestos es una gozada, y sí, la experiencia es igual de buena que la que ofrecen los Corsair Gaming VOID RGB 7.1 Wireless, unos auriculares que, como os he dicho al principio del artículo, utilizo desde hace casi tres años.

La comodidad es fundamental cuando hablamos de auriculares para gaming, sobre todo si vamos a pasar varias horas de juego continuado. Con los Corsair VOID RGB Elite Wireless no tendrás problema, el peso y la presión están perfectamente equilibrados y el acolchado es tan bueno que no notarás molestias incluso aunque utilices gafas.

Los Corsair VOID RGB Elite Wireless son cómodos y fáciles de configurar y de utilizar, ¿pero qué hay de la calidad del sonido y del micrófono? El micrófono ha mejorado sustancialmente frente al que utilizan los Corsair Gaming VOID RGB 7.1 Wireless, y lo mismo ocurre con la calidad de sonido, gracias a la utilización de transductores de neodimio de 50 mm personalizados.

El micrófono consigue un sonido limpio y claro, sin soplos ni saltos, dos problemas que tienden a ocurrir con cierta frecuencia incluso en auriculares que son, en teoría, de gama media-alta. Buen trabajo por parte de Corsair en este sentido, ya que ha mejorado uno de los puntos que tenía pendientes la serie VOID.

Con respecto al sonido la calidad es excelente, aunque os recomiendo jugar un poquito con el ecualizador, ya que he notado que con la configuración por defecto a los graves les faltaba un poco de contundencia y los agudos sonaban demasiado. A través de iCUE encontraréis la opción de crear ecualizadores personalizados, así que no tendréis problema ya que es muy sencillo.

Incluso con la configuración por defecto la calidad de sonido es realmente buena, y el sonido 7.1 virtual marca una diferencia clara. Los sonidos nos llegan desde diferentes direcciones para crear un efecto inmersivo único y muy recomendable, tanto a la hora de escuchar música como de jugar. Y hablando de jugar, en juegos el impacto del sonido 7.1 es muy marcado, ya que nos ayuda a localizar a los enemigos por el ruido que hacen.

No solo mejora la inmersión y la experiencia en general, sino que además nos ayuda a tener más posibilidades de éxito. Es muy simple, si escuchas un disparo o un gruñido plano no sabrás de dónde viene, si el sonido lo posiciona en lejano por el auricular izquierdo sabrás que tienes a un enemigo detrás de ti y orientado hacia la izquierda.

Notas finales: el reto de superarse a uno mismo

Corsair tenía que afrontar un desafío importante por delante, superarse a sí misma con los Corsair VOID RGB Elite Wireless, y tengo claro que lo ha conseguido de una manera bastante curiosa: cambiando y mejorando solo lo que era estrictamente necesario.

Los Corsair VOID RGB Elite Wireless mantienen el diseño y la fantástica ergonomía que ha diferenciado a la serie VOID, y también su excelente calidad de construcción, pero mejoran tanto la calidad del sonido como la del micrófono, e introducen pequeñas novedades que consiguen darles un toque único, como por ejemplo la posibilidad de silenciar el micrófono con solo levantarlo.

A todo esto debemos unir una iluminación LED RGB de alta calidad y totalmente personalizable que podemos, además, desactivar si queremos aumentar la autonomía y estirar al máximo su vida útil por cada carga de batería. Y hablando de autonomía, los Corsair VOID RGB Elite Wireless ofrecen hasta 16 horas de uso continuado por cada carga, un valor realmente bueno.

Por último, aunque no por ello menos importante, tenemos la compatibilidad con PS4, un valor añadido que redondea un conjunto sobresaliente. Si buscas unos auriculares inalámbricos para gaming cómodos, con un diseño atractivo pensado, una buena calidad de sonido y una construcción de alta calidad que garantiza una larga vida útil no lo dudes, los Corsair VOID RGB Elite Wireless son una de las mejores opciones que existen en su rango de precios. Tienen un precio recomendado de 109,99 euros.