FR-TEC AIZEN, análisis: escuchando a través de la mutiplataforma

Normalmente cuando hablamos de auriculares, tendemos a realizar diferenciaciones según si los pretendemos usar para escuchar música o jugar, e incluso según la plataforma a través de la cual los vayamos a usar. Sin embargo, los FR-TEC AIZEN nos demuestran que si algo nos gusta, mejor tenerlo siempre a nuestro lado.

Y es que estos auriculares de diadema quieren unificar tanto a los jugadores de PC como a los de consolas, e incluso a los usuarios de móviles.

Especificaciones FR-TEC AIZEN

Controlador : Altavoz estéreo HD de 50 mm

: Altavoz estéreo HD de 50 mm Tipo : Circumaural

: Circumaural Impedancia : 32 Ω.

: 32 Ω. Peso : 109 gramos

: 109 gramos Cable : trenzado de 1,2 m.

: trenzado de 1,2 m. Conexión: minijack de 3,5 mm (4 polos), y adaptador para doble jack 3,5mm de micro y audio

Micrófono

Controlador : Micrófono flexible direccional.

: Micrófono flexible direccional. Cancelación de ruido: No activa, simulado mediante almohadilla.

Lo primero que nos llama una vez abrimos la caja, son las dos orejeras, que presentan un diseño sobrio negro, algo claramente orientado a la búsqueda de unos auriculares menos encasillados en la «temática gamer», y en los que sólo destaca una rejilla a través de la cual podemos ver el logo de los AIZEN, un enorme kanji japonés.

Aunque destaca que pese a su precio y orientación de gama media, no contemos con ninguna clase de iluminación, una característica que podríamos optar por usar o no según el lugar y momento, y que fácilmente podemos localizar en otros periféricos gaming similares e inferiores.

La diadema de aluminio es sin duda uno de los aspectos que más nos han gustado. Y es que pese al uso de materiales rígidos y resistentes, cabe destacar que los FR-TEC AIZEN apenas superan los 100 gramos de peso, muy por debajo del resto de opciones que solemos encontrar en el resto de gamas, por lo que resultan muy livianos a la hora de usarlos durante las sesiones más largas.

No obstante, en mi caso he notado cierta rigidez a la hora de usarlos con las gafas puestas, algo que, pese a la comodidad de las almohadillas, acaba resultando incómodo. De igual manera, cabe destacar que se trata sólo de una molestia, y que no sufriremos ningún efecto de «gafas flotantes».

Y es que en términos generales, las almohadillas de espuma recubiertas de tela y cuero sintético resultan bastante cómodas, aunque algo acaloradas.

Además, esta mayor presión ayuda a lograr un mayor aislamiento de los ruidos exteriores, que nos permitirá concentrarnos por completo en nuestras partidas sin necesidad de subir más allá del rango de volumen medio de su controlador.

Sin embargo, durante la experiencia hemos podido comprobar que los altavoces carecen de una mejora de graves, por lo que en algunos juegos y sobre todo con música, dependeremos del uso de un ecualizador o potenciador por software adicional. Pero por todo lo demás, la calidad del audio resulta sorprendentemente buena.

Si bien contaremos con la opción de extraer el micrófono para utilizarlos como unos auriculares comunes, el sistema de agarre del mismo resulta algo difícil, teniendo que rotarlo en 45 grados exactos y tirar de forma fuerte, algo que en en casi la totalidad de las ocasiones, nos deja la sensación de estar dañando o afectando a la vida útil y funcionamiento del mismo.

El micrófono flexible, unidireccional y extraible lleva espuma con un tratado especial para que la eficacia de la cancelación de ruido sea perfecta, y así obtener un rango superior en partidas online. Aunque en nuestro caso tuvimos que realizar varios ajustes, ya que el volumen de fábrica resulta ligeramente bajo.

Por último, destaca la inclusión de un controlador en la parte media del cable, reducido a una pequeña pieza de plástico con una ruleta y un botón, destinados respectivamente al de control del volumen y la función de silenciado del micrófono.

Al usar un único conector vía jack para el audio y el micrófono, los FR-AIZEN son compatibles con PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, así como ordenadores Windows y Mac, aunque por desgracia no cuentan con un soporte personalizado para los equipos Linux.

Además, para aquellos equipos, como los ordenadores portátiles, donde todavía podemos encontrar la separación de estos dos jacks, destaca el hecho de la inclusión de un pequeño adaptador de salida doble jack dentro de la propia caja, sin ningún coste adicional.

Ya podemos encontrar los FR-TEC AIZEN disponibles desde la web oficial de Blade, así como en otros distribuidores como Amazon, El Corte Inglés o GAME, bajo un precio recomendado de 39,90 euros.