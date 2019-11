Arrancamos la campaña de ofertas Black Friday 2019 porque algunos minoristas ya han comenzado a ofrecer los descuentos. Del «Viernes Negro» original limitado a un solo día y a la tienda física, hemos pasado a lo que denominan «Black Week» y a todo tipo de ofertas especialmente desde el comercio electrónico.

Como hacemos año a año, te ofreceremos una amplia selección de productos de tecnología, electrónica e informática con descuento, actualizada con nuevas entradas a medida que se vayan produciendo novedades, desde hoy hasta el 2 de diciembre con el Cyber Monday. Además del listado de productos individuales, al final del artículo te ofrecemos las promociones generales de minoristas, fabricantes u operadoras y una serie de consejos básicos a observar para aprovechar la campaña y limitar las estafas o el malware. Sin más preámbulos, te dejamos las mejores ofertas Black Friday 2019 que hemos encontrado hasta ahora y que iremos actualizando durante toda la jornada y días posteriores.

Minoristas – Fabricantes – Operadoras

No hay minorista grande o pequeño que no aproveche el tirón mediático de las ofertas Black Friday 2019 en medio mundo. Si nos sigues desde Estados Unidos, México u otros puntos de Latinoamérica con acceso, ya sabes que el país de origen de esta promoción es el que ofrece -de largo- las mejores ofertas. Yo pasaría por Walmart; Amazon; Target y por el portal del mayor minorista de electrónica mundial, Best Buy.