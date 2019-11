Black Friday 2019 (y su equivalente on-line Cyber Monday) está a la vuelta de la esquina y es una buena oportunidad para comprar esos artículos tecnológicos que tienes en mente con los mejores descuentos de todo el año. Pero, cuidado, no todo es tanta «oferta» y conviene tener claro algunos aspectos básicos para aprovechar las compras, limitar las estafas o el malware y que la experiencia no se convierta en un «Black… Fraude».

Black Friday 2019 es una campaña masiva de compras que se ha convertido en una cita obligada en el calendario comercial. Aunque oficialmente este año se celebra el 29 de noviembre, los minoristas ofrecen ofertas durante toda esa semana y la amplían hasta el lunes 2 de diciembre con el Cyber Monday. También lo adelantan y es probable que estés ya harto de oír un término «Black» que se aprovecha hasta la saciedad para vender desde una barra de pan con 5 céntimos de descuento o un coche de miles de euros.

Por si no lo conoces, comentar que tiene sus orígenes como “Viernes Negro” en la década de 1960 en Filadelfia y su objetivo principal -como ahora- era promover una jornada de compra masiva ofreciendo grandes descuentos en todo tipo de productos. En aquella época no existía el comercio electrónico y la jornada se celebraba exclusivamente en tienda física y se limitaba a un solo día, siempre el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias (uno de los festivos más importantes en Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves de noviembre) y como el pistoletazo de salida para la campaña navideña, la más importante del año para el sector comercial.

Y llegó Internet. Y el comercio electrónico. Gigantes como Amazon crearon una jornada concreta como equivalente on-line al Black Friday, que con la denominación de “Cyber Monday” se celebraba exclusivamente el lunes posterior. Hoy en día, el Black Friday ha perdido totalmente su esencia inicial, no se limita a un sólo día y tampoco a la tienda física, ya que el gran impulso del comercio electrónico ha difuminado la línea entre lo virtual y lo físico.

Consejos para el Black Friday 2019

Comprar es todo un arte y más en una semana donde te van a bombardear con todo tipo de ofertas y del comercial más inesperado. Como hacemos cada año y como adelanto a la selección de productos tecnológicos que te ofreceremos la semana próxima, te recordamos esos consejos generales que debes tener en cuenta para aprovechar los descuentos.

Cuidado con el Black…Fraude

Si en Estados Unidos vemos año a año rebajas de precios tan reales como espectaculares, en España y Latinoamérica no se acercan ni por asomo. Además, en el país que inventó la picaresca, minoristas sin escrúpulos se las arreglan incluso para subir precios durante la campaña y de la manera más burda: suben precios semanas anteriores para luego bajarlos en el Black como si fueran «ofertones». Es fundamental conocer el precio oficial que marca el fabricante, el histórico de precio de los productos y realizar una comparación a fondo entre minoristas. Te puedes sorprender de las diferencias.

Prepara el carro de la compra

Aunque siempre hay que estar abierto a la llegada de una oferta que no puedas rechazar, no te calientes, piensa en tus necesidades y haz un presupuesto previo. Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas (o ya has visto anunciado) que se ofrezca con descuento en el Black Friday, puedes preparar con antelación el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra.

Actualiza tus cuentas de compra on-line

En Estados Unidos la tienda física sigue contando mucho en estas promociones, pero fuera de allí el comercio electrónico gana por goleada. Prepárate. En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las grandes ofertas del Black Friday 2019. Las mejores duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic. Recuerda que cada segundo cuenta a la hora de acceder a productos masivos con los mejores descuentos.

Tarjeta de crédito – Seguridad

Las violaciones de datos están a la orden del día y en años anteriores han sido sonados los ataques a grandes minoristas como Target, Home Depot o eBay. Los cibercriminales esperan estas jornadas de compra masiva para actuar. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude. Lo mismo con cualquier otro método de pago, PayPal o contraseñas para banca on-line. También es importante reforzar las medidas de seguridad contra el malware. Como en cualquier evento masivo, los ciberdelincuentes aprovechan la campaña de ofertas para lanzar ataques de phishing, ransomware y otros. Desconfía de los descuentos imposibles y de minoristas que no te ofrezcan seguridad.

Seguimiento y Ubicación

Algunos minoristas utilizan los datos del navegador para determinar su ubicación geográfica, y según ésta, muestran diferentes ofertas y diferentes precios a los usuarios en distintas áreas. No ocurre en todos los mercados ni con todos los vendedores pero si quieres evitarlo, puedes desactivar el seguimiento de ubicación en tu navegador web. Otras posibilidades son utilizar el modo incógnito o las VPN para compras en terceras regiones. Si compras fuera de tu país de origen, mucho cuidado con los precios de envíos y las tasas.

Rastreadores

Realizar un seguimiento de todas las ofertas de todos los minoristas en una jornada como el Black Friday 2019 puede ser un auténtico dolor de cabeza para un usuario porque no hay un estándar para los anuncios. Sin embargo, existen rastreadores que hacen el trabajo por nosotros filtrando las ofertas. En Estados Unidos, servicios como GottaDeal, FatWallet y Slickdeals son la referencia mientras que en España, firmas como ValorTop ofrecen un servicio similar. También interesante la activación de alertas para recibir notificaciones por correo electrónico con las ofertas. Y si no, no te preocupes, en MuyComputer te iresmo listando una amplia selección con las mejores.

Exige garantías

Al igual que en periodos de «rebajas», la garantía de productos comprados en el Black Friday 2019 es la misma que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo inferior). Los grandes minoristas refuerzan plantillas especialmente para logística y atención al cliente. No debe haber problemas, pero asegúrate, la garantía es la misma que durante el resto del año.

No te olvides del Cyber Monday

Black Friday es la jornada de compra con descuento más popular, pero el Cyber ​​Monday – celebrado solo tres días después – es aún más relevante para los compradores de tecnología por Internet porque está totalmente dedicado al comercio electrónico. Los descuentos suelen ser aún más importantes aunque el número de productos en oferta sea inferior. Si no compraste nada durante la semana del Black puedes revisar la lista de la compra tranquilamente durante el fin de semana, a la caza de ese artículo en el “Ciberlunes” que este año se celebrará el 2 de diciembre.

Para finalizar, insistir: ve preparado para terminar con las manos vacías. Como consumidor responsable, haz un presupuesto previo de lo que puedes gastar, piensa en tus necesidades y evita compras compulsivas. Las compras, las ofertas y el mundo en general no se terminan con el Black Friday 2019. Teniendo claro lo anterior, a partir del próximo fin de semana te iremos ofreciendo una amplia selección con las mejores ofertas que encontremos.