Si antes, con 7 Days to Die, hablábamos de cómo hacer las cosas bien, con el modo en el que ha actuado PlayStation con LittleBigPlanet 3 nos encontramos, justamente, en el extremo contrario, con un ejemplo de falta de respeto al jugador, que ve no solo una decisión que puede ser más o menos justificable (al fin y al cabo hablamos de un juego lanzado hace ya casi 10 años), sino especialmente una manera de proceder con la que… bueno, digamos que demuestra su nulo interés por las aportaciones de la comunidad.

LittleBigPlanet 3 salió a la venta en noviembre de 2014 y era, claro, la tercera entrega (sin contar los títulos que no se encuadran en la serie principal) de las aventuras de Sackboy, un personaje bastante icónico en el ecosistema de PlayStation. Desde su primera entrega, la combinación de jugabilidad y diseño se ganó el corazón de muchos jugadores, lo que se tradujo en que se convirtiera en una franquicia con bastante popularidad, y de la que muchas personas esperan, aún sin señales oficiales de ello, una próxima entrega.

Uno de los aspectos característicos de LittleBigPlanet 3, firmado por Sumo, es que, durante todos estos años, los propios jugadores han podido crear contenido y compartirlo a través de los servidores del juego, algo que ha permitido extender su vida de manera sustancial, pues muchos de ellos, a lo largo de los años, han creado una cantidad descomunal de nuevos niveles, entre otros contenidos. Ésta ha sido una de las grandes claves de su éxito, y que explican que el juego se siga vendiendo a día de hoy.

