La realidad virtual en Xbox Scarlett está descartada, por ahora

La realidad virtual ha vuelto al primer plano de la actualidad con el anuncio de Half-Life: Alyx, el primer juego en muchos años basado en la mítica saga de shooters en primera persona creada por Valve y protagonizada por Gordon Freeman, si bien el título recientemente anunciado será protagonizado por Alyx, que desde la segunda entrega se ha mostrado como la compañera más leal que ha tenido el verdadero protagonista.

Desde hace años existen múltiples proyectos de realidad virtual de distintas compañías. Oculus, Valve, HTC, Microsoft y Sony tienen intereses en la realidad virtual o la realidad aumentada, de hecho hasta Mozilla tiene algo en este sentido, sin embargo, sorprende ver que toda o casi toda la estrategia de Microsoft en este segmento gire en torno a Windows y no tenga aparentemente nada centrado en Xbox, más sabiendo que Sony ya se ha introducido a través de PlayStation 4.

Viendo la mayor repercusión y que su principal rival ha movido ficha para ocupar terreno, uno podría pensar que Microsoft tiene planes para soportar la realidad virtual en Xbox Scarlett, sin embargo, eso pinta lejos de ser realidad, o al menos eso es lo que ha dado a entender Phil Spencer, jefe de Xbox, en una entrevista para Stevivor, en la que ha dicho que momento Microsoft no se está centrando en ningún proyecto de realidad virtual para Xbox Scarlett, la consola de próxima generación de la corporación de Redmond.

Spencer ha comentado en la entrevista que él “tiene algunos problemas con la realidad virtual, ya que es aislante”, y piensa en su lugar “en los juegos como una experiencia comunitaria, un tipo de experiencia que se hace juntos. Estamos respondiendo a lo que nuestros clientes están pidiendo, y nadie está pidiendo realidad virtual. La mayoría de nuestros clientes saben que si quieren una experiencia de realidad virtual hay otros lugares donde obtenerla.”

En resumidas cuentas, que desde la división de consolas de Microsoft no ven interés suficiente entre sus usuarios como para impulsar la realidad virtual en Xbox Scarlett. Esto no tendría que sorprender a aquellos que hayan seguido la trayectoria comercial de la realidad virtual en el mercado de consumo, donde hasta ahora no conseguido hacerse un hueco importante. De hecho, PlayStation VR, que es una de las soluciones más exitosas, ha sabido ganarse a tan solo un pequeño porcentaje de la enorme base de usuarios que tiene PlayStation 4, por lo que apostar por “experiencias comunitarias” es algo más seguro en términos comerciales para Xbox. El hecho de que John Carmack haya abandonado Oculus es un claro ejemplo del escenario actual de fracaso comercial.

Sin embargo, que nadie dé por muerta a la realidad virtual en Xbox Scarlett, ya que Phil Spencer ha dejado la puerta abierta a soportarla en un futuro, si bien para eso el mercado tendría que dar un giro radical, con la realidad virtual masificándose de verdad entre los usuarios. Mientras tanto, Microsoft concentrará sus energías en este segmento en Windows y dispositivos como HoloLens.